Popolna mobilizacija pri Olimpiji, trener Sanchez nagovoril tudi navijače!

Lani so zmaji pisali zgodovino, ko so prvič zaigrali v Evropi do začetka zime. Letos so šli še korak naprej. Olimpija se je uvrstila v izločilni del konferenčne lige, v obračun z Borcem vstopila kot favorit, to do izključitve Raula v Banjaluki tudi dokazala na zelenici, nato pa izgubila z 0:1. Zdaj ima priložnost, da v četrtek prvaku BiH vrne milo za drago in postavi nov mejnik. ''Navijači, tudi vi ste del igre. Tudi vi lahko vplivate na rezultat,'' je trener Victor Sanchez pred poslastico, ki bo potekala v polnih Stožicah, nagovoril tudi privržence. Dobro ve, kaj zmorejo njegovi varovanci, ko se zberejo v tako velikem številu in fanatično navijajo. Lep dokaz ponuja nepozabna tekma z Rijeko.

Pred Olimpijo je imenitna priložnost, da podaljšajo evropsko sezono. V Stožicah so v tej sezoni v Evropi z izjemo ponesrečene predstave proti Cercle Bruggeu (1:4) blesteli in tekmece premagovali brez prejetega zadetka. To želijo ponoviti tudi v četrtek, ko bodo na povratni tekmi kvalifikacij za osmino finala konferenčne lige gostili Borac.

Stožice bodo v četrtek prvič letos ponudile petmestno število gledalcev. Foto: Boštjan Podlogar/STA

Čeprav ne bodo mogli računati na svojega najboljšega igralca Raula Florucza, zaradi kazni rumenih kartonov pa na klopi ne bo smel sedeti trener Victor Sanchez, so v taboru zmajev trdno odločeni, da je zasedba Olimpija toliko boljša od prvaka BiH, da bi lahko prišla do želene zmage tudi z oslabljeno zasedbo.

Victor Sanchez pred domačim srečanjem z Borcem:

"Zaupamo v igralce, sodelavce in načrt" sporoča Sanchez, ki ga bosta na klopi v glavni vlogi nadomeščala pomočnika Ioannis Kontoes in Ramiro Munoz Calvo. Kar zadeva odsotnost Florucza, ki je v 1. SNL z desetimi zadetki z naskokom najboljši strelec tekmovanja, pa je Sanchez prepričan, da ima Olimpija dovolj široko in kakovostno klop, da lahko nadomesti manjkajočega asa.

"Nogomet je igra napak"

Za razliko od prve tekme pa bo pri tej ena bistvena razlika v korist Olimpiji. Stožice bodo polne, ozračje naelektreno. Navijači obljubljajo glasno navijanje, jeza in žalost, ki so jo doživljali prejšnji četrtek v Banjaluki, ko jim je tamkajšnja policija preprečila uživanje na zgodovinskem gostovanju v Evropi, bosta pripomogli le še k dodatni motivaciji, da Borac občuti navijaški zeleno-beli pekel v Ljubljani in nato zapusti Slovenijo sklonjenih glav. Da bo gledalcev še več kot jih je bilo proti Rijeki, nakazuje podatek, da je bilo do torka prodanih že 12 tisoč vstopnic.

Nazadnje se je tako veliko gledalcev na tekmi Olimpije, kot jih bo v četrtek proti Borcu, zbralo poleti proti Rijeki. Foto: Filip Barbalić

"Na eni tekmi se zgodi marsikaj, vsaka je drugačna. Pripravljamo se, da bomo prevladovali, to je naš slog. Pokazali smo, da lahko. Zdaj bomo poskušali enako. Pred našimi navijači bo drugačno ozračje, navijači pri tem igrajo pomembno vlogo, dajo samozavest na domačih tekmah in s tem pomagajo. Sicer pa popolnoma zaupam v naše igralce. Je pa nogomet igra napak, te odločajo o končnem izidu. Kdor naredi manj napak, zmaga," je na novinarski konferenci v Ljubljani poudaril Victor Sanchez in nagovoril navijače, kako zelo Olimpija potrebuje njihovo pomoč. In kako močno lahko vplivajo na rezultat.

Če bi Olimpija ponovila sanjsko predstavo proti Rijeki ...

Borac je prejšnji četrtek premagal Olimpijo, Matevž Vidovšek pa se je izkazal z ubranjeno 11-metrovko. Foto: Guliverimage Zmajem so v tej sezoni pomagali že do številnih podvigov, največji pa je bil tisti, ko je šlo še kako zares. Ko so zmaji na povratni tekmi play-offa lovili vstopnico za ligaški del konferenčne lige in po sanjski predstavi pomendrali Rijeko (5:0).

Zdaj imajo priložnost, da premagajo še enega predstavnika z območja nekdanje skupne domovine Jugoslavije. To je Borac, ki je po zaslugi slovenskega legionarja Sandija Ogrinca prejšnji teden v deževni Banjaluki priigral tekmecu Olimpije tesno, a pomembno prednost.

Alex Blanco pred domačo tekmo z Borcem:

Takrat je bil prvak BiH v prvem polčasu, ko je bilo na igrišču na obeh straneh še 22 igralcev, v podrejenem položaju, nato pa mu je nespametna izključitev Raula dala krila. Prebudili so se tudi domači navijači, Borac je začel napadati. "Videli smo, kako so domači proslavili svoj zadetek v Banjaluki, kot da so naredili nekaj posebnega z igralcem več. To kaže, da se zavedajo, da igrajo proti dobri ekipi," je Sanchez opozoril na prizor, ko je Borac zadetek proti Olimpiji proslavljal tako čustveno, kot da bi osvojil lovoriko.

Varovanci Victorja Sancheza so v sredo v sončnem vremenu opravili zadnji trening pred srečanjem z Borcem. Foto: Boštjan Podlogar/STA

V obeh taborih se zavedajo, da bi preboj v osmino finala zagotavljal rekordni dosežek Olimpije in Borca, klubskega nogometa v Sloveniji in BiH, kar zadeva nastope v konferenčni ligi. V zraku bo ogromen vložek, zato bo v četrtek v Stožicah pestro kot že dolgo ne. Spektakel, k si ga bo ogledalo tudi več kot tisoč gostujočih privržencev, se bo začel ob 18.45.