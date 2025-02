Slovenec, ki je v Banjaluki potopil Olimpijo s posebnim užitkom

Nogomet piše nenavadne zgodbe. Tako jo je Olimpiji na zgodovinskem evropskem gostovanju v Banjaluki zagodel ravno Slovenec. Da je bila žalost zeleno-belih še toliko večja, je poskrbelo dejstvo, da je Sandi Ogrinec, ki se je lani po večletni izkušnji v Avstriji presenetljivo preselil v Bosno in Hercegovino, premagal Matevža Vidovška v sodnikovem podaljšku. Ravno takrat, ko najbolj boli. Po tekmi se je 26-letnemu Dolenjcu v klubski opravi Borca smejalo do ušes. Upa, da je v dobro voljo spravil tudi kakšnega navijača Maribora.

Olimpiji je rad povzročal težave že v 1. SNL. "Rad igram proti Olimpiji. Dal sem ji že nekaj zadetkov. Igral pa sem tudi za Maribor in nekako drugače dojemam te tekme. Danes sem bil jaz tisti, ki je odločil tekmo, je pa tako, da vsaka tekma vedno izvrže enega posameznika, in sploh ni pomembno, kdo je dosegel zadetek. Pomembno je le, da smo z Borcem prišli do pozitivnega rezultata in imamo lepe možnosti za napredovanje," je skromno pripomnil 26-letni Dolenjec, ki je v 1. SNL nastopal v dresih Maribora, Brava in Krškega.

Matevža Vidovška je premagal v sodnikovem podaljšku in spravil na noge občinstvo v Banjaluki. Foto: Guliverimage

Največ priložnosti za nastop je Sandi Ogrinec na slovenskih prvoligaških zelenicah dočakal v dresu Šiškarjev, v mestu ob Dravi pa v vijoličastem dresu ob močni konkurenci ni zbral veliko nastopov, se je pa vseeno navzel posebnih občutkov, ko je govor o tekmah z Olimpijo. Ponotranjil jih je do te mere, da jih čuti še danes, ko se že vrsto let dokazuje v tujini.

Tako je v evropski dvoboj v Banjaluki z Olimpijo vstopil s posebno motivacijo, na igrišču pa v zaključku srečanja dvakrat ušel ljubljanski obrambi. Prvič je bil nad njim storjen prekršek za 11-metrovko, a se je nato Matevž Vidovšek izkazal in ubranil strel Đorđeta Despotovića, v 91. minuti pa se je znašel sam na drugi vratnici in z neposredne bližine popeljal Borac do pomembne zmage (1:0). Po srečanju je priznal, da je to eden njegovih najlepših trenutkov v karieri.

Rdeči karton edina možnost, da dosežejo zadetek

Po zadetku je ponosno stekel do navijačev Borca. Foto: Guliverimage V prvem polčasu ni kazalo, da bi lahko Borac, čeprav je imel prednost domačega igrišča, resneje zapretil Olimpiji. "Pričakovali smo takšno tekmo, saj smo vedeli, kako zahteven tekmec je Olimpija. V prvem polčasu nismo prišli do igre, ki smo jo iskali. Olimpiji smo tako prepustili iniciativo, a si ni pripravila neke resnejše priložnosti za zadetek. Nato pa nas je rdeči karton Raula dvignil," je izpostavil prelomen trenutek srečanja, po katerem si je začel Borac pripravljati tudi priložnosti za zadetek.

"Vedeli smo, da je ta rdeči karton edina možnost, da lahko dosežemo zadetek. Ni pa enostavno zadeti tudi z igralcem več. Olimpija se je dobro zaprla. Skušali smo zadeti prek predložkov, na koncu pa nam je le uspelo. Po rdečem kartonu Raula je bila naša naloga, da dosežemo zadetek. Srečen sem, da sem zadel za zmago. Zdaj imamo lepo prednost pred povratnim srečanjem, tako da gremo lahko naslednji četrtek v Ljubljano s pozitivno energijo," se je smejalo 26-letnemu nogometašu iz Škocjana, ki se že vrsto let dokazuje v tujini, lani pa se je presenetljivo odločil za selitev v Banjaluko, kjer se je pridružil številčni koloniji nogometašev z izkušnjami igranja v 1. SNL.

Ko je Sandi Ogrinec nosil dres Brava, je dvakrat zatresel mrežo zmajev. Tokrat je njegov zadetek nosil še dodatno vrednost in težo, saj je odločil zmagovalca na največji evropski tekmi tako banjaluškega Borca kot tudi ljubljanske Olimpije. Foto: Grega Valančič/Sportida

Hvaležen Borcu za priložnost

Tako so ga po tekmi obkrožili novinarji iz BiH. Foto: R. P. "Pred tem sem igral tri leta v Avstriji za Tirol. Avstrija je imela nekatere prednosti, a sem se po poškodbi kolena lovil, tako da mi niso podaljšali pogodbe. Lani sem imel tako zahtevno poletje, saj nisem vedel, kako bo. Takrat se je javil Borac. Nisem naredil napake, ko sem sprejel ponudbo, saj sem oživil svojo kariero. Vsem v klubu sem hvaležen za priložnost. Vračam jim z igrami in odnosom," se zahvaljuje Borcu, da mu je ponudil priložnost, najbolj pa mu je všeč, da se za razliko od Avstrije, kjer se je s Tirolom vselej potegoval za obstanek, v BiH bori za najvišja mesta.

"V Banjaluki so me lepo sprejeli. Krasno se počutim. Tu je vedno dobro vzdušje, zlasti na evropskih tekmah. Imamo odlične navijače," je vzljubil klub, ki piše zgodovino v klubskem nogometu BiH. "V Bosni vlada drugačna kultura od tiste v Avstriji. Pri Tirolu ni bilo neke navijaške kulture, tu pa se borimo za prvaka in pokal, obenem pa igramo še Evropo. V BiH igramo velike derbije. Vedno je lepo igrati take tekme. V BiH tudi veliko vlagajo v infrastrukturo. Rezultati Zrinjskega (klub iz Mostarja je v prejšnji sezoni kot prvi klub iz BiH zaigral v skupinskem delu konferenčne lige, op. p.) in Borca to dokazujejo," je izpostavil napredek klubov iz BiH. Zato je še toliko bolj prepričan, da ni storil napake, ko je lani za svojega novega delodajalca izbral Borca.

"Sreča spremlja hrabre, nogomet se igra za zadetke"

Dosega tudi vedno več zadetkov in upošteva navodila ter želje trenerja, da se iz zvezne vrste pogosteje vključuje v napadalne akcije. Foto: R. P. Na igrišču na dvoboju z Olimpijo po njegovih besedah ni manjkalo grobosti in živčnosti. Dvoboj je vendarle nosil velik vložek. V prvem polčasu jo je tako v dvoboju z Raulom Floruczem skupil tudi sam. In posledica? Dve buški na licu. "Bilo je kar nervozno na igrišču. Olimpija je izredno močna v drugih žogah. Nismo jih polovili dosti, Olimpija je čez te druge žoge prevzela pobudo," je pohvalil zeleno-bele.

Srečen je, da je lahko Borac nadaljeval niz domače neporaženosti v konferenčni ligi in si priigral prednost pred povratno tekmo v Stožicah. "Vedeli smo, da Olimpija ni naključno tukaj v Evropi. Še enkrat so dokazali, da imajo zelo dobro ekipo. A sreča spremlja hrabre, nogomet pa se igra za zadetke. Danes smo mi zmagovalci," je najbolj užival, ko je po zadetku stekel do navijačev in z njimi delil navdušenje, saj je Borac popeljal do odmevnega uspeha.

Na tribunah so ga proslavljali tudi njegovi sorodniki in prijatelji. "Prišli so tudi na prejšnje evropske tekme. Drugače je igrati, ko so na tribuni. Spremljajo me drugačna čustva. Danes sem še zadel. Upam, da sem jih razveselil," se je nasmehnil nogometaš, ki prihaja iz Škocjana na Dolenjskem in je v Sloveniji nosil tudi dres Maribora.

Na dvobojih v Banjaluki ga spremljajo tudi sorodniki in prijatelji. Foto: Guliverimage

"Zaradi tega sem vedno drugače dojemal tekme z Olimpijo. Upam, da sem danes razveselil tudi kakega navijača Maribora," je še dodal, ko se je po tekmi v Banjaluki ustavil pred mikrofoni številnih slovenskih novinarjev.

Komaj čaka na tekmo v Ljubljani

Pred leti je spoznaval Ljubljano kot nogometaš Brava. Zdaj ga čaka dvoboj za osmino finala konferenčne lige. Foto: Grega Valančič/Sportida Naslednji četrtek bo tako po dolgem času zaigral tekmo v svoji domovini. To bo spektakel, ki bi lahko napolnil Stožice. "Upam, da bo res tako. Treniramo za tekme pred tako polnimi tribunami. Upam, da bomo imeli veliko podpore. Komaj čakamo ta četrtek," bo užival, ko bo stopil na ljubljansko zelenico, saj naj bi Borac v Ljubljani spremljalo več kot tisoč navijačev.

Nogometni spektakel se obeta tudi v Stožicah, Ogrinec pa bo na njem z Borcem branil tesno prednost. Gostom iz BiH gre v prid še ena stvar. Olimpija v Ljubljani ne bo mogla računati na kaznovanega Raula, trener Victor Sanchez pa zaradi rumenih kartonov ne bo smel voditi ekipe s klopi za rezervne igralce, ampak bo moral podobno kot Albert Riera v četrtek v Celju dvoboj spremljati s tribun.