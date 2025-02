V življenju so še veliko pomembnejše stvari od nogometa. Zgodba o tem, kaj se je zgodilo Enverju Kulašinu, se je močno dotaknila tudi tabora Olimpije. Mlademu nogometašu Borca je pred evropsko tekmo z zmaji umrla mati, a je vseeno zbral dovolj moči, da je pomagal soigralcem do odmevne zmage nad Ljubljančani (1:0). Po srečanju v Banjaluki so se v taboru zmajev veliko pogovarjali tudi o sodnikih, kartonih in neumnosti Raula, ki mu je dal trener Victor Sanchez jasno vedeti, da bo s tako skromno predstavo, kot jo je pokazal v četrtek, v prihodnje težko ostal v udarni enajsterici.

Victor Sanchez je po srečanju izrekel sožalje nogometašu Borca, ki je pred tekmo izgubil mamo. Foto: Guliverimage Ko se je začela novinarska konferenca v Banjaluki in so bile glave zaradi dramatičnega dogajanja še zelo vroče, je Victor Sanchez najprej v imenu Olimpije izrekel sožalje nogometašu Borca Enverju Kulašinu in njegovi družini. "Pred tekmo je izvedel, da je izgubil mamo. Smo tekmeci na parketu, a sočustvujemo z njim in družino. V imenu Olimpije mu izrekam sožalje," je povedal Španec. Kulašin, 21-letni up banjaluškega Borca, ki se je že znašel na seznamu A-reprezentantov BiH, je pred odmevnim evropskim srečanjem Borca ostal brez mame. V 43. letu starosti je v Donjem Vakufu umrla Seida Kulašin.

Pogreb bo danes (v petek), nogometaš Borca pa je zbral dovolj moči, da je vendarle nastopil na srečanju, ki so ga v Banjaluki oklicali za največjega v zgodovini klubskega nogometa v BiH. Ponudil je dva različna polčasa in veliko nezadovoljstva v vrstah Olimpije. Nezadovoljstvo je bilo kar dvojno, saj niso bili nezadovoljni le trener in igralci, ampak tudi navijači.

"0:1 po vsem, kar se je dogajalo, niti ni tako slab rezultat"

Raul Florucz je moral na začetku drugega polčasa predčasno z igrišča zaradi rdečega kartona. Foto: Guliverimage Tudi oni niso bili zadovoljni z obravnavo, ki so je bili deležni v Banjaluki, in bi si po lastnem mnenju zaslužili več. Zlasti več ugodja in svobode, ko so prispeli v BiH, kjer so morali do tekme zdržati na zaprtem in varovanem območju pri parku v bližini stadiona, nato pa so jih v deževnem vremenu tik pred začetkom dvoboja z avtobusi prepeljali do tribun, kjer so videli nesrečen poraz svojih ljubljencev.

Zmajem je na igrišču kazalo dobro, v prvem polčasu so nadzorovali potek dogajanja, si tudi po izključitvi Raula Florucza priigrali nekaj priložnosti, proti koncu srečanja, ko je vedno bolj prihajala do izraza sodniška naklonjenost gostiteljem, kar se v Banjaluki na domačih tekmah dogaja že vso evropsko sezono, pa le popustili, prejeli zadetek in BiH zapustili z zaostankom (0:1).

V Banjaluko se je odpravilo okrog tisoč navijačev Olimpije. Foto: Guliverimage "Videli smo dva različna polčasa. Dobro smo vstopili v tekmo, nadzorovali igro in imeli veliko posest. Igrali smo tako, kot smo hoteli. Tako smo želeli nadaljevati tudi v drugem delu, a smo vedeli, da bi lahko kakšne malenkosti pokvarile temo. Na primer kartoni," je Sanchez omenil nepotrebno izključitev Raula Florucza, ki je v četrtek v Banjaluki izstopal s slabšo predstavo, saj je pokazal kar nekaj nepotrebne živčnosti in z njo moštvo popeljal v nemirne vode.

Najprej Nafta, šele nato Borac

Pri Borcu je dve zreli priložnosti zapravil nekdanji zmaj Stefan Savić. Enkrat se je izkazal Matevž Vidovšek, drugič pa je Avstrijec srbskih korenin zgrešil cilj. Foto: Guliverimage "Tekmec se je z igralcem več znašel v prednosti. Vseeno smo se dobro držali in upirali, bili celo blizu zadetku, na koncu pa ga le prejeli. 0:1 glede na to, da smo skoraj ves drugi polčas odigrali z igralcem manj, niti ni tako slab rezultat. Prepričan sem, da lahko v Ljubljani nadoknadimo zaostanek in napredujemo," Sanchez ostaja optimist. Na krilih domačega občinstva bo na povratnem dvoboju play-offa za osmino finala tekmecu iz Banjaluke poskušal vrniti z obrestmi in si zagotoviti nastop med najboljših 16 v konferenčni ligi, s čimer bi zmaji nadaljevali evropsko pravljico.

O tem, kaj pripraviti Borcu v Stožicah, še ne razmišlja. "Ne, zdaj se osredotočamo na prvenstvo. V nedeljo nas čaka tekma z Nafto v Ljubljani," Sanchez noče preskakovati tekem. Zdaj je povsem posvečen cilju, da premaga Lendavčane in ohrani lepo prednost pred zasledovalci, šele nato bo razmišljal, kako se zoperstaviti borbenemu Borcu. In to brez kaznovanega Raula. "Rdeči karton je bil zaslužen. Raul je za nas zelo pomemben igralec, a če bo igral tako, kot je danes, ga zagotovo ne bomo pogrešali. Se pa moramo učiti iz napak, o tem se veliko pogovarjamo v slačilnici," upa, da je najboljšega igralca in strelca Olimpije dogajanje izučilo. Ko so ga izdali živci, se je namreč po nepotrebnem lotil tekmeca s komolcem in dlanjo ter zasluženo prejel rdeči karton. Sanchez tega ni zameril sodniku, so ga pa zmotile druge stvari.

Matevž Vidovšek se je izkazal z ubranjeno 11-metrovko. To je že njegova šesta na mednarodnih tekmah Olimpije, je zapisal OptaŽabar. Foto: Guliverimage

"Kar zadeva sodnika, sem imel občutek, da je od prve minute pri vsakem stiku našega igralca piskal prekršek," je pojasnil, zakaj se je pogosto pritoževal pri romunskem delivcu pravice. Zaradi protestov je prejel tudi rumeni karton, na klopi Olimpije pa je bilo najbolj čustveno po tem, ko je Vidovšek mojstrsko ubranil kazenski udarec. Takrat so občinstvu nekateri člani Olimpije namenili neprimerne geste, domači privrženci pa so jim v jezi vrnili tako, da so proti ljubljanski klopi vrgli številne kozarce. Vzdušje je bilo naelektreno, tudi na delu tribune, kjer je bilo na drugem delu stadiona zbranih tisoč privržencev Olimpije.

Ogrinec jo je odnesel z odrgninama

Sandi Ogrinec se je po srečanju ustavil tudi pri številnih slovenskih novinarjih v Banjaluki. Na njegovem licu je bil spomin na nevarno igro Raula Florucza. Foto: R. P. Trener Victor Sanchez se dobro zaveda, kakšnega asa ima z Raulom ponavadi v svoji ekipi. Ne nazadnje je najboljši strelec 1. SNL, vroči nogometaš, za katerega se potegujeta avstrijska in romunska članska reprezentanca, Olimpija pa zanj prejema večmilijonske ponudbe, tako da bi lahko na njegov račun v prihodnosti še zelo obogatela. Ima pa ljubljanska desetica tudi svoje muhe. V Banjaluki je bil Florucz drugačen, ni bil tisti pravi. Izgubljal je dvoboje, le stežka preigraval tekmece. Bil je živčen, kar so opazili tudi v vrstah Borca. Na primer strelec edinega zadetka na srečanju Sandi Ogrinec, ki jo je v boju za žogo z Avstrijcem v prvem polčasu odnesel z dvema odrgninama na obrazu.

Vratar Matevž Vidovšek je po srečanju že tradicionalno odklonil možnost, da bi stopil pred mikrofon. Imel bi marsikaj povedati, ne nazadnje je koroška hobotnica dvoboj zaznamovala z dvema imenitnima posredovanjema, zlasti ubranjeno 11-metrovko v 85. minuti, po srečanju, ko se je slovenski reprezentant zahvaljeval navijačem za imenitno podporo v Banjaluki, pa so ga s svojimi potezami ujezili še varnostniki, tako da je prišlo do dodatne nepotrebne slabe volje.

Ratnik: V Ljubljani lahko pričakujemo preobrat

Mladi kapetan Olimpije Marcel Ratnik verjame, da lahko zmaji v Stožicah Borcu vrnejo milo za drago in si zagotovijo preboj med 16 najboljših. Foto: R. P. Se je pa pred mikrofoni v Banjaluki ustavil kapetan Marcel Ratnik in dal vedeti, da v taboru Olimpije kljub tesnemu porazu prevladuje prepričanje, da bodo zeleno-beli na povratni tekmi vendarle izločili Borac. "0:1 je vseeno dober rezultat, saj smo skoraj ves drugi polčas odigrali brez enega igralca. V Ljubljani lahko pričakujemo preobrat," je optimist obrambni steber Olimpije.

Po izključitvi Raula mu ni bilo lahko, saj se je Borcu odprlo več prostora. "Vseeno smo se dobro branili, a žal prejeli gol. Je pa Vida (Vidovšek, op. p.) pred tem ubranil 11-metrovko, kar nam je dalo neko spodbudo. Tudi mi smo imeli svoje priložnosti, Alex Tamm bi lahko z malce več sreče dosegel zadetek, a tudi mi smo imeli nekajkrat srečo, da nismo že prej prejeli zadetka. Žal se je nato na drugi vratnici sam znašel Sandi Ogrinec in dosegel zadetek," je spomnil na dogodke iz sodnikovega podaljška, ko je nekdanji nogometaš Maribora, Brava in Krškega poskrbel za delirij domačega občinstva in Borac popeljal do velike zmage.

Foto: Guliverimage

Kapetan zmajev se je še zahvalil navijačem Olimpije za dobro podporo in podobno kot trener pojasnil, da so zdaj vse misli usmerjene k nedeljski tekmi 1. SNL proti Nafti. To bo generalka za naslednji četrtek, ko bodo Stožice verjetno še kako polne, zmaji pa bodo lovili največji evropski dosežek v zgodovini kluba.

Borac bo v Ljubljano pripotoval svež in spočit, saj je svojo prvenstveno tekmo konec tedna, to bi bil derbi s Sarajevom, prestavil. Trener Sanchez bo stavil na preverjeno dolgo in široko klop, s katero bi lahko na povratni tekmi sestavil skupino 11 bojevnikov, ki bi Olimpiji priigrala nova evropska spektakla. Proti Fiorentini oziroma dunajskemu Rapidu.