Olimpijo z igralcem manj užalostil Slovenec, Celju z igralcem več remi

Ta četrtek je bil slovenski nogomet prvič v zgodovini evropskih tekmovanj priča tekmovalnemu dnevu, ko sta v izločilnem delu konferenčne lige zaigrala dva kluba. Celjani so doma s ciprskim prvakom Apoel, pri katerem brani Vid Belec, igrali neodločeno 2:2. Že v drugi minuti je zabil Armandas Kučys, v drugem polčasu pa je po zapravljeni 11-metrovki odbitek vendarle spravil v mrežo. Olimpija je gostovala v Banjaluki in večji del drugega polčasa odigrala z igralcem manj, dvakrat je Matevž Vidovšek rešil gol, v sodnikovem dodatku pa ga je za zmago Borca z 1:0 premagal Sandi Ogrinec.

Mestni stadion v Banjaluki je bil za tekmo Borac - Olimpija razprodan. Pri gostiteljih nastopata dva slovenska legionarja Sandi Ogrinec (v prvi postavi) in Gregor Bajde, pri prvakih BiH pa ima pomembno vlogo tudi nekdanji ljubljenec navijačev Olimpije Stefan Savić (v prvi postavi). Borac v tej sezoni v konferenčni ligi na domačem stadionu še ni izgubil. A Ljubljančani želijo nadaljevati zmagoviti niz in si na dobro pripravljeni travnati površini v Banjaluki, kar je spravilo v dobro voljo trenerja Victorja Sancheza, priigrati dobro izhodišče pred povratno tekmo, ki bo prihodnji četrtek v Ljubljani.

Vidovšek z igralcem manj reševal Olimpijo, v 91. minuti pa ...

Raul Florucz je po drugem rumenem kartonu končal s tekmo. Foto: Guliverimage Prvi polčas ni navdušil, igra je bila nervozna, brez pravih priložnosti na eni ali drugi strani, a s precej prekrški. Olimpija je imela premoč v posesti (67-odstotkov igralnega časa), a Borac se že vso sezono zelo dobro brani (samo sedem prejetih golov na šestih tekmah ligaškega dela tekmovanja).

V drugem delu igre se je situacija za Ljubljančane pošteno zapletla. Raul Florucz je zaradi nevarnega štarta dobil rumeni karton, njegov drugi na tekmi in v 55. minuti je moral predčasno pod prho. Deset minut pozneje je imel Borac, ki je povsem prevzel nadzor nad žogo, prvo pravo priložnost na tekmi. Savić je z glavo sicer vrhunsko streljal, a je Matevž Vidovšek še bolje branil. Še enkrat več pa se je Vidovšek izkazal v 87. minuti. Zaustavil je strel z bele točke Đorđeta Despotovića. S prekrškom v kazenskem prostoru jo je zakrivil Agustin Doffo. V 91. minuti pa so domači le unovčili igralca več in silovit pritisk kronali z zadetkom. Po predložku v kazenski prostor je žoga prišla do Ogrinca, ki je bil na drugi vratnici povsem sam in je žogo samo potisnil v Vidovškovo mrežo. Po prvem delu obračuna je tako 1:0 za Borac.

V Banjaluki je bilo napeto že v sredo zvečer. ATVBL poroča , da je skoraj prišlo do fizičnega obračuna med skupinami navijačev Borca in Olimpije, a je še pravočasno vskočila banjaluška policija in preprečila najhujše. Privržencem zeleno-belih je odvzela deset lesenih palic. Glavnina navijačev zmajev je sicer prišla v Banjaluko šele v četrtek, na Mestnem stadionu se jih je zbralo okrog tisoč.

Celjani dvakrat povedli, a z igralcem več le do remija

Veselje Celjanov že v drugi minuti srečanja, ko je zadel Armandas Kučys. Foto: Jure Banfi

Slovenski vratar Vid Belec je kapetan Apoela. Foto: Jure Banfi Stadion Z'dežele je gostil največjo evropsko klubsko tekmo v zgodovini NK Celje, tako ni čudno, da je nanjo prišel tudi predsednik Uefe, Aleksander Čeferin. Manjkal ni niti selektor slovenske reprezentance Matjaž Kek. Izbranci Alberta Riere so verjeli, da lahko v Evropi pridejo do boljših rezultatov kot v uvodu spomladanskega dela 1. SNL, ko so ostali praznih rok proti Bravu in Mariboru. A v goste je z okoli tisoč navijači prišel ciprski velikan Apoel iz Nikozije, pri katerem brani in nosi kapetanski trak Vid Belec. Celjani so bili na klopi brez trenerja Alberta Riera, ki je bil na prejšnji tekmi izključen. Se je pa po dveh tekmah odsotnosti zaradi kartonov na zelenico vrnil Svit Sešlar.

Kučys že v drugi minuti matiral Belca

Armandas Kučys iz oči v oči z Vidom Belcem. Foto: Jure Banfi Začetek tekme za Celje ne bi mogel biti boljši. Globinsko podajo je na desnem boku dobil Armandas Kučys in ob golavt črti iz mrtvega kota streljal proti golu ciprske ekipe. Močan strel, žoga pa je Belcu zletela med nogama v mrežo. Vodstvo Celja torej že v drugi minuti. Še ena dobra novica za Celje je sledila v 13., ko je porumenel eden ključnih igralcev Apoela Issam Chebake, ki bo tako moral izpustiti povratno tekmo čez teden dni. Po pol ure igre pa slabo posredovanje Celjanov v obrambi (ne prvič v sezoni) in na 1:1 je izenačil David Abagna, ki se je šest minut prej pomaknil v napad, ko je moral zaradi poškodbe v slačilnico Anastasios Donis. V igro je takrat vstopil še en adut ciprske ekipe Marquinhos. Ob prejetem golu so domači signalizirali prepovedan položaj, a ni bil.

Kučys zapravil 11-metrovko, a popravil napako

Armandas Kučys po drugem zadetku na tekmi. Foto: Jure Banfi V 57. minuti pa nova drama v Celju. Sešlar je dobil žogo v kazenskem prostoru, se lepo zagradil, obrnil, da bi streljal, a ga je pri tem podrl Lasha Dvali. Sodnik je pokazal na belo točko. Odgovornost je prevzel povratnik po poškodbi Kučys. Vemo, da so v zadnjem letu dni Celjani zapravili kar nekaj 11-metrovk. In tudi Litovec jo je. A Belec je žogo samo odbil v levo in pri njej je bil prvi prav Kučys, da je žogo tako vendarle potisnil v mrežo za vodstvo Celja z 2:1. Deset minut hladna prha za Celje. Apoel je imel strel iz kot in kot že nekajkrat v tej sezoni je bil najvišji Konstantinos Laifis. Bil je nepokrit in domače je kaznoval z izenačenjem na 2:2. Zadnjih 20 minut so gostje odigrali z igralcem manj, drugi rumeni karton je prejel Dvali, ki bo obenem izpustil še povratno tekmo. Najlepšo priložnost za zmago Celja je imel v 89. minuti Edmilson, ko je dobro streljal, a je Belec še bolje branil.

Stojinović zmagal, Gnezda Čerin izgubil

Slovenska nogometaša Dušan Stojinović in Adam Gnezda Čerin sta s svojima kluboma na prvih tekmah "play-offa" konferenčne lige dosegla različna izida. Stojinović je z Jagiellonio v gosteh premagal Bačko Topolo s 3:1, Gnezda Čerin s Panathinaikosom pa je prav tako v gosteh pa izgubil proti Vikingurju Reykjaviku z 1:2. Stojinović je za poljsko zasedbo igral od 70. minute, Gnezda Čerin je igral od 66. minute.

Povratne tekme bodo 20. februarja.

