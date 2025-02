Riera: Če ne zadenemo s šestih metrov, ne morem ničesar

Nogometaše Celja v četrtek ob 18.45 čaka prva tekma šestnajstine finala konferenčne lige proti ciprskemu Apoelu iz Nikozije. Celjani pred dvobojem nimajo dobre popotnice, saj so zaradi neučinkovitosti in igre v obrambi izgubili uvodni tekmi spomladanskega dela državnega prvenstva. Na novinarski konferenci pred evropsko tekmo se je tako moral trener Albert Riera spet spoprijeti s številnimi neprijetnimi vprašanji.

Aljoša Matko in soigralci so brez zmage že štiri tekme. Foto: Jure Banfi Navkljub slabi popotnici je po besedah trenerja Alberta Riere vzdušje v moštvu odlično. "V tem položaju se pokaže pravi karakter ekipe. Trenutno smo že štiri tekme brez zmage. To niso najlepši trenutki, a ko igralci zaradi tega niso nesrečni, me to zelo veseli. Navkljub porazom igramo dobro, saj imamo več strelov od nasprotnika in ga pogosto napadamo na njegovi polovici. Mislim, da tekmecem povzročamo precej težav, a če ne zadenemo s šestih metrov, ne morem narediti ničesar. Na profesionalni ravni je to pač treba izkoristiti," je dejal Riera in poudaril, da ima raje več priložnost v bližini vrat kot s 30 metrov.

Glede učinkovitost je največ puščic letelo v Aljošo Matka, katerega neučinkovitost je vzbudila precej nezadovoljstva tudi pri celjskih navijačih. "Navijači imajo vedno prav, saj so prvi, ki si želijo zmago. Enako si želimo tudi mi in če nas kritizirajo, je to znak, da zmoremo več. Na nas je, da se izboljšamo. Igralci in trenerji prihajajo in odhajajo, medtem ko navijači in klubi ostajajo," je dejal Riera, ki bo tekmo zaradi kazni s prejšnje spremljal s tribune.

"Posebej pozorni moramo biti na obrambne naloge"

Albert Riera Foto: Boštjan Podlogar/STA Moštvo Apoela je po podatkih Transfermarkta vredno 17,3 milijona evrov, kar je slabih pet milijonov več od Celja. Njihov najvrednejši igralec je levokrilni napadalec Brazilec Marquinhos, čigar vrednost znaša 1,7 milijona evrov, kar je za osemsto tisoč evrov manj od najdražjega Celjana Svita Sešlarja. Aktualni ciprski prvaki trenutno v domačem prvenstvu podobno kot Celjani zasedajo peto mesto in imajo kar 18 točk zaostanka za vodilnim Pafosom, s katerim so se Celjani jeseni pomerili v ligaškem delu in izgubili z 0:2. "Apoel je v domači ligi dosegel več zadetkov od Pafosa, zato bomo morali biti posebej pozorni na obrambne naloge. Če želimo imeti žogo, moramo znati tudi priti do nje. Zato, da si vrhunski z žogo, moraš biti dober tudi, ko je nimaš v svoji posesti," je znano mantro o uspešni igri brez žoge ponovil Riera.

Zabukovnik: Negativa nam ni prišla do živega

Mark Zabukovnik Foto: Boštjan Podlogar/STA S trditvijo, da je napad močnejši del igre Apoela, se strinja tudi vezist Mark Zabukovnik. "Imajo določene principe v igri, ki se jih da razbrati. Vse bo odvisno od nas oziroma od tega, v kakšni dnevni formi bomo. Morda nam bo proti njim celo lažje igrati, saj igrajo odprto, medtem ko se v domačem prvenstvu večina ekip proti nam zapre. Vsekakor pa gledalcem želimo ponuditi zanimivo igro, zaradi katere se bodo radi vračali na tribune."

Celjski vezist pred dvobojem ne čuti pretiranega pritiska. "Igramo na višji ravni kot v preteklih letih. Res pa je, da rezultati v prvenstvu niso takšni, kot bi si jih želeli. Vsak dan treniramo in skušamo dati vse od sebe, kar je edina prava pot, da se na koncu rezultatska krivulja obrne v naš prid."

Ekipa je v polni postavi

Sredin trening pred četrtkovo evropsko tekmo. Foto: Boštjan Podlogar/STA V moštvu Celja težav s poškodbami ni, tako da lahko Riera računa na vse igralce, ki so prijavljeni za nastope v konferenčni ligi. V primerjavi z ligaškim delom so v ekipi trije novi igralci, in sicer vratar Ricardo Silva, branilec Lukasz Bejger in vezist Logan Delaurier-Chaubet, ki so nadomestili Lovra Štubljarja, Luko Bobičanca in Davida Zeca, ki so zapustili klub.

Ob koncu druženja z novinarji je celjski strateg dodal še, da mora njegova ekipa pokazati evropski obraz. "Na to, da smo prvič v klubski zgodovini dosegli izločilne boje v evropskih pokalih, moramo biti ponosni. Pričakujem pravo podobo, ki jo moramo prikazati ne glede na tekmeca. Menim, da smo doma odigrali nekaj zares dobrih tekem. Na nasprotnika se moramo pripraviti enako kot na vsakega drugega in biti boljši od njega ter zadeti in zmagati."