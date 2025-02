Maribor premagal še Celje, Olimpija do zmage šele po preobratu

Prvoligaški klubi so v 20. krog vstopili že v petek, ko je Bravo v spodnji Šiški proti Primorju zaostajal z 0:1, a po preobratu slavil s 3:1, obračun med Nafto in Radomljami pa je epilog doživel v sodnikovem podaljšku, v katerem je Nafta zadela za zmago z 2:1. Praznična sobota se je začela z golom Daria Vizingerja in zmago Mure v Domžalah (1:0). Zdaj pa je čas za dva derbija. Prvak Celje je v štajerski poslastici z 1:2 izgubil z Mariborom. Za zaključek kroga je vodilna Olimpija v Kopru zmagala z 2:1.

Alex Tamm je zadel tudi na svoji drugi tekmi za Olimpijo. Foto: Filip Barbalić Po 20. krogu prve slovenske nogometne lige Olimpija še naprej vodi šest točk pred Mariborom. Z 2:1 je zmagala na koprski Bonifiki. Tretji Koper zdaj zaostaja devet točk, prav toliko četrti bravo, Celje pa se s 14 točkami zaostanka zdi v izgubljenem položaju v borbi za naslov prvaka. Avstralski Hrvat Tomi Juric je Koper popeljal v vodstvo že v 13. minuti, na začetku drugega polčasa je za izenačenje poskrbel Alex Tamm, ki je zabil še na svoji drugi tekmi za Olimpijo. To je uspelo tudi Raulu Floruczu in 15 minut pred koncem so Ljubljančani povedli z 2:1. Deveti sezonski gol Avstrijca z romunskimi koreninami je bil tudi odločilen, do konca se izid ni več spremenil. Gostje so imeli kar 12 strelov znotraj okvira vrat, domači le štiri.

Celjani prvič v sezoni izgubili štajerski derbi

Aljoša Matko je zapravil prvo priložnost Celja. Foto: Jure Banfi Celje in Maribor želita prekrižati načrte vodilni Olimpiji in se povzpeti na prestol. Bolje kaže vijolicam, ki so spomladanski del začeli z dvema zmagama, Celjani pa z dvema porazoma. Aktualni prvaki so po spodrsljaju proti Bravu (2:3) , zdaj doma izgubili še z enim neposrednim tekmecem za najvišja mesta, Mariborom. Zaradi kazni nista igrata Svit Sešlar in Edmilson, se je pa po poškodbi v celjski dres vrnil Armandas Kučys. Manjkal je še Ivan Brnić, ki je pred prestopom v tujino. Za razliko od Alberta Riere je lahko Boštjan Cesar računal na vsa najmočnejša orožja. Njegov predhodnik Ante Šimundža je v tej sezoni proti Celjanom doživljal razočaranja in ostal brez točk (1:2 in 1:2), nekdanji kapetan slovenske izbrane vrste pa je torej v knežjem mestu osvojiti vse tri točke.

Številni navijači Maribora v Celju. Foto: Jure Banfi V uvodnih minutah derbija so bili bolj nevarni domači, Aljoša Matko je streljal čez prečko, Žan Karničnik pa je zatresel okvir vrat, odbito žogo je nato Matko še enkrat poslal prek gola. Sredi prvega polčasa pa so povedli gostje, s svojim četrtim golom v vijoličastem dresu (na osmi tekmi) se je s strelom z roba kazenskega prostora izkazal Benjamin Tetteh, ki je imel v času zimskega premora nekaj težav s poškodbo.

Začetek drugega polčasa je bil identičen prvemu: Celjani so zadeli okvir gola (tokrat Kučys), Mariborčani pa v polno. Na svoji drugi tekmi za ponos štajerske metropole je zadetek dosegel Bartug Elmaz. Bil je to natančen strel s 25 metrov. Tekma vendarle še ni bila odločena, saj je v 65. minuti povratnik po poškodbi Kučys vendarle zadel in znižal rezultat na 1:2. Čeprav so Celjani do konca pritiskali na gol Maribora, niso več zadeli.

Vizinger zadel za zmago Mure

Dario Vizinger je povedel Muro v vodstvu v Domžalah. Foto: Aleš Fevžer Rezultatska kriza Domžal se nadaljuje. Četa Dejana Dončića je v prvem nastopu v letu 2025 v drugem polčasu namučila Maribor, a na koncu v Ljudskem vrtu ostala brez točk (1:2), na lestvici pa zdrsnila na zadnje mesto. Na praznični osmi februar je doma izgubila še z Muro (0.1). Muraši so povedli v 34. minuti, ko je Edin Julardžija po napaki Luke Kambiča zaposlil Daria Vizingerja, ki je po slabem posredovanju Lovra Štubljarja zadel iz drugega poskusa in s svojim sedmim golom v sezoni postavil izid prvega polčasa in tudi tekme. Muraši so še enkrat zatresli okvir vrat, v 17. minuti Kai Cipot. Domžalčani so imeli najlepšo priložnost v 52. minuti, ko se je za strel odločil Marcel Lorber, žoga se je odbila od enega gostujočih nogometašev in letela proti zgornjemu kotu Murinih vrat, a jih je Florijan Raduha z lepo parado ohranil nedotaknjena.

Foto: Aleš Fevžer V taboru črno-belih je bilo po koncu jesenskega dela opravljenih veliko sprememb, trener Oskar Drobne je pred kratkim sprejel še dva novinca, to sta mladi Belgijec Massimo Decoene, ki prišelkot posojeni nogometaš Kortrijka, in Luka Kerin, ki je leta 2020 pomagal Celju do zgodovinskega prvega naslova državnega prvaka. Posavec je nazadnje nastopal v drugi ligi za Dekane, zdaj pa želi pomagati Muri do dviga na lestvici. Decoene je začel v prvi postavi, Kerin na klopi za rezervne igralce.

Nafta do zmage v 92. minuti

Nafta je ugnala Radomlje. Foto: Jure Banfi Lendavčani so po preobratu prišli do svoje tretje zmage v prvenstvu in prve po 30. avgustu. Junaka sta bila novinca v Naftinem dresu Aleks Pihler in Josip Špoljarić ter tako poskrbela za nekaj več optimizma v boju za obstanek v ligi. Lendavska zasedba je ostala predzadnja, a zmanjšala zaostanek od osmouvrščenih Radomljanov na šest točk.

Po mirnem začetku so imeli gosti v 44. minuti na voljo kot z leve strani, na prvi vratnici je najvišje skočil Rok Ljutić in žogo poslal v mrežo za 1:0. Iz kota je nato sledilo izenačenje v 63. minuti, potem ko je Pihler žogo iz bližine potisnil čez golovo črto. V 74. minuti so se gosti za kratek čas veselili novega vodstva, najprej je Uroš Korun z glavo zadel vratnico, odbito žogo je v mrežo spet pospravil Ljutić, a pred tem je Andrej Pogačar naredil prekršek, tako da po ogledu posnetka gol ni obveljal. V 92. minuti so domači zadeli za zmago, po kotu je v bližini gola do žoge prišel Špoljarić in nato brez težav zadel za 2:1.

Bravo slavil po preobratu

Bravo pod vodstvom Aleša Arnola še naprej dobro igra in drži stik z vrhom lestvice. Tokrat je gostil Primorje, ki je Šiškarje jeseni enkrat premagalo, enkrat pa proti njim izgubilo, in ga po preobratu premagal. Tako je niz neporaženosti podaljšal že na sedem tekem, točkovno pa se je izenačil z drugouvrščenim Mariborom in tretjeuvrščenim Koprom. Izbranci Milana Anđelkovića, ki so po Olimpiji doživeli še drugi zaporedni poraz v Ljubljani, so za zdaj ostali na šestem mestu.

Obračun se je sicer bolje začel za Primorje. V 16. minuti so gostje namreč prišli do enajstmetrovke, ko je Christalino Atemona podrl Žana Beširja v kazenskem prostoru, minuto pozneje pa je z bele pike Mark Gulič dosegel svoj peti gol sezone. V 34. minuti so Ljubljančani izenačili. Najprej je streljal Martin Pečar z leve strani, Posavec je žogo odbil predse, tam pa je že čakal Matej Poplatnik in zadel iz bližine. Poplatnik je v 44. minuti udaril še drugič in svoj tretji gol na zadnjih dveh tekmah (skupno peti v sezoni) spet dosegel iz bližine, z leve strani mu je podal Venuste Baboula. Njegov prihod se Bravu vse bolj obrestuje. Baboula je namreč v 63. minuti dvema asistencama dodal še gol na svojih prvih dveh tekmah v slovenski ligi. Posavca je s sicer ne posebej močnim strelom premagal iz bližine po dvojni podaji s Stankovićem.

