Tretja okrepitev Maribora je najboljši iz makedonske lige

Ali Reghba v Ljudski vrt prihaja kot najboljši igralec makedonske lige, v jesenskem delu je dosegel sedem golov in pet podaj. "Ali je bil izbran po dolgotrajnem skavtiranju in z zadovoljstvom ga lahko predstavimo kot našega novega člana. Ima hitrost, prodornost, sposobnost preigravanja in je zelo učinkovit. Združuje lastnosti, ki smo jih iskali in pomenijo dodano vrednost," je dejal Mihael Mikić, novi športni direktor Maribora. "Verjamemo, da prinaša kakovost, ki jo potrebujemo v boju za obe lovoriki. Odločitev, da smo poiskali novo rešitev v ofenzivnem delu, ne pomeni, da nismo s kom zadovoljni, ampak je naš namen, da dobimo še večjo konkurenčnost v ekipi. Predvsem pa večjo konkretnost."

Jeseni 7 golov in 5 asistenc, v pomlad na vijol’čni pogon. Irec z alžirskim poreklom prihaja iz Rabotničkega kot MVP makedonske lige, pred tem je bil dve leti in pol član Leicestra (U21).



Ali Reghba, dobrodošel v Ljudskem vrtu!



➡️https://t.co/iur4Tzb2Pl#MiSkupajEnoSmo pic.twitter.com/DmoFt4pKCY — NK Maribor (@nkmaribor) February 3, 2025

"Ko sem slišal za zanimanje Maribora, nisem imel pomislekov. Vem, da prihajam v klub z bogato zgodovino, a tudi klub, ki tekmuje za velike zadeve in se bori za trofeje. Gre za pomemben korak v moji karieri in z navdušenjem pričakujem nov izziv," pa je povedal Reghba. Ta je po Omarju Rekiku in Bartugu Elmazu tretja zimska okrepitev Štajercev, ki so jih zapustili Gregor Sikošek, Etienne Beugre, Mark Strajnar in Samo Pridgar.

Izpeljanih bi bilo lahko še nekaj odmevnih prestopov. Manchester City se je dogovoril za prihod 23-letnega zveznega igralca Porta Nica Gonzaleza, za katerega naj bi odštel 60 milijonov evrov. AC Milan se poteguje za prihod Joaa Felixa, zdajšnjega napadalca Chelseaja. Dogovor naj bi bil že sklenjen. Španski veteran Sergio Ramos je tik pred sklenitvijo sodelovanja s mehiškim Rayadosom. Benfica se želi okrepiti z italijanskim napadalcem Andreo Belottijem. Chelsea bi lahko posodil Crystal Palacu Bena Chilwella, katerega je leta 2020 kupil za 50 milijonov evrov od Leicester Cityja. Šved Victor Nelsson zapušča Galatasaray in se seli k Romi. West Ham želi iz Brightona pripeljati Evana Fergusona. Tottenham je za prihod Marca Guehija ponujal Crystal Palacu več kot 80 milijonov evrov, a bo angleški reprezentant ostal na Selhurst Parku.

Brighton kupil najstnika, ki spominja na Šeška

Stefanos Tzimas blesti v drugi nemški ligi. Foto: Guliverimage

Angleški premierligaš Brighton & Hove Albion, pri katerem se je svojčas dokazoval tudi Jan Mlakar, je zadnji dan prestopnega roka poskrbel za drago kupčijo. Za 19-letnega grškega napadalca Stefanosa Tzimasa je nemškemu drugoligašu Nürnbergu odštel 25 milijonov evrov.

Welcome to the south coast, Stefanos! 💙🤍 pic.twitter.com/Rd1cGeXAao — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) February 3, 2025

Tzimas bo prišel na Otok po koncu sezone, do takrat pa bo igral na posoji v Nemčiji, kjer je v tej sezoni na 17 tekmah prispeval 10 zadetkov in dve podaji. Grka zaradi podobnega igralnega sloga primerjajo s slovenskim reprezentantom Benjaminom Šeškom. Z galebi je sklenil sodelovanje do leta 2030.

Mladi Srb pri Šešku in Kamplu

Kot so danes sporočili iz nemškega kluba, se bo Leipzigu do konca sezone z možnostjo odkupa pridružil 19-letni srbski branilec Kosta Nedeljković na posojo iz Aston Ville.

"Vedel sem, da želim izkoristiti to priložnost, saj kot klub dajejo prednost mladim igralcem in jim dajejo priložnost za razvoj. Leto 2024 ni bilo najboljše leto zame, zato si želim pokazati, kaj zmorem," je za klubsko spletno stran dejal Nedeljković. Leipzig je tudi sporočil, da bo napadalec Andre Silva preostanek sezone preživel kot posojen igralec pri tekmecu v bundesligi, Werderju iz Bremna.

Milan za 35 milijonov pripeljal Gimeneza

AC Milan se je okrepil z napadalcem Santiagom Gimenezom, so potrdili v rdeče-črnem klubu. Triindvajsetletni mehiški reprezentant je podpisal pogodbo do poletja 2028 z možnostjo podaljšanja še za eno leto, Milan pa je zanj nizozemskemu Feyenoordu odštel približno 35 milijonov evrov vključno z dodatki.

Gimenez, ki je rojen v Argentini, a nastopa za Mehiko, je na Nizozemskem na 105 tekmah dosegel 65 golov, so zapisali pri Milanu. Gimenez je kariero v mladinski konkurenci začel v Mehiki pri ekipi Cruz Azul, od koder je poleti leta 2022 prestopil k Feyenoordu. Za Mehiko je na 32 tekmah dosegel tri gole. Milan je pred tem pred dnevi pripeljal tudi angleškega bočnega branilca Kyla Walkerja, ki si ga je izposodil od Manchester Cityja.

Radomljani z indijskim vratarjem

Slovenski nogometni prvoligaš Kalcer iz Radomelj je predstavil novo okrepitev na vratarskem položaju. Kot so sporočili iz kluba, je pogodbo podpisal 19-letni Indijec Som Kumar, nazadnje član ekipe Kerala Blasters iz Indije.

Som je v mlajših selekcijah že igral v Sloveniji za Bravo, Krko in Olimpijo, nato pa se preselil v domovino h Kerali, bil je tudi član mlade indijske vrste.

"Zdaj pa je prestopil v Radomlje in postal edini indijski nogometaš s profesionalno pogodbo v Evropi! Som, dobrodošel!" so novega člana pozdravili v Radomljah. Zimski novinci so še Đorđe Gordić, Jaša Martinčič, povratnik Dejan Vokić, novi polnopravni član Niko Gajzler in še en vratar Samo Pridgar. Odšla sta Emil Velić in Gedeon Guzina.

Radomlje so v nedeljo v uvodnem krogu spomladanskega dela Prve lige Telemach doma izgubile proti Kopru z 1:2 in ostajajo na osmem mestu lestvice. V petek jih čaka gostovanje v Lendavi.

