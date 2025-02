Luka Elsner ostal brez službe

Slovenski nogometni strateg Luka Elsner ni več trener Reimsa. Francoski prvoligaški klub, s katerim je sodeloval šest mesecev, ga je odpustil zaradi skromnega rezultatskega niza, v katerem Reims ni zmagal na kar devetih tekmah in na lestvici zdrsnil v nevarno območje klubov, ki se potegujejo za obstanek. Tako dolg prvoligaški niz brez zmage se klubu ni pripetil že 13 let.

V nedeljo je velika sprememba doletela slovenskega košarkarskega zvezdnika Luko Dončića, saj se je iz Dallasa preselil v Los Angeles, kjer bo nadaljeval kariero v dresu Jezernikov, dan pozneje pa je brez službe v Franciji ostal njegov rojak in soimenjak Luka Elsner.

Reims v francoskem prvenstvu že skoraj tri mesece pogreša zmago. Foto: Guliverimage

Mladi slovenski nogometni strateg, ki je podiral mejnike in se vpisal v zgodovino kot prvi Slovenec, ki so mu zaupali vodenje kar treh različnih prvoligaških klubov v ligi petice (Amiens, Le Havre in Reims v Franciji), ni več trener kluba Stade de Reims.

Postal trn v peti PSG, a ...

Zaradi slabših rezultatov v prvenstvu, kjer je Reims nazadnje zmagal 10. novembra 2024, nato pa bolj ali manj izgubljal točke in na lestvici zdrsnil na 13. mesto, je izgubil zaupanje klubskega vodstva. Čeprav je imel v sezoni tudi nekaj svetlih trenutkov, dvakrat je denimo remiziral proti vodilnemu in še vedno neporaženemu PSG, v pokalu pa izločil favorizirani Monaco, so mu slabši rezultati v prvenstvu odnesli službo.

Reims ima bogato zgodovino. Je šestkratni francoski prvak, a je bil nazadnje najboljši leta 1962. V tistem obdobju je dvakrat zaigral tudi v velikem evropskem finalu in obakrat ostal praznih rok proti madridskemu Realu (3:4 leta 1956 in 0:2 leta 1959 – na fotografiji). Foto: Guliverimage

Njegov stolček se je tresel že nekaj časa, po nedeljskem domačem porazu proti Nantesu (1:2) pa je po poročanju francoskega športnega dnevnika L'Equipe vrag vzel šalo, tako da se je moral 42-letni posloviti od odgovornega položaja.

Pogodbo z Reimsom, ki ga bo začasno vodil Samba Diawara, je imel sklenjeno do leta 2026. Zanimivo je, da je Reims v prejšnji sezoni, ko ga je vodil belgijsko-angleški posebnež Will Still (zdajšnji trener Lensa), osvojil prav 13. mesto. Vodstvo kluba je nato pripeljalo Elsnerja, ki je sprejel izziv, saj ima Reims večjo klubsko blagajno od njegovega prejšnjega delodajalca Le Havre, a v prvenstvu ni ustvaril pričakovanih rezultatov.

Z Reimsom je sodeloval šest mesecev

Predlani je z Le Havrom postal drugoligaški prvak. Foto: AP / Guliverimage Znašel se je v težavah, saj je bilo veliko pomembnih igralcev Reimsa v ekipi kar nekaj časa poškodovanih (Mohamed Daramy, Reda Khadra, Teddy Teuma in Yaya Fofana), v začetku leta pa je izgubil še obrambni steber Emmanuela Agbadouja, ki ga je kupil angleški Wolverhamtpon.

Nekdanji trener Domžal in Olimpije je vodil že veliko tujih klubov. Izkušnje je po odhodu iz Ljubljane začel nabirati na Cipru (Pafos), se nato preselil v Belgijo (Union St. Gilloise), nadaljeval v Franciji (Amiens), se vrnil v Belgijo (Kortrijk in Standard), od leta 2022 pa deluje le v Franciji, kjer je preživljal tudi mladost in jo pozna odlično.

Najprej je Le Havre v veličastnem slogu popeljal v prvo ligo in bil izbran za najboljšega trenerja druge lige (2022/23), nato je najstarejši profesionalni nogometni klub v Franciji ohranil med elito, lani pa je sprejel ponudbo ambicioznega Reimsa, ki se skuša prebiti proti vrhu in si zagotoviti evropsko vozovnico. Elsnerju to ni uspelo, klub po šestih mesecih zapušča na 13. mestu.