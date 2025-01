Elsner jo je spet zagodel PSG, Toulouse z Zajcem razočaral navijače

Hviča Kvaračelia je debitiral za PSG z asistenco. Foto: Reuters Nogometaši Reimsa, ki jih vodi slovenski trener Luka Elsner, so v 19. krogu francoske lige gostovali pri vodilni zasedbi PSG v Parizu in igrali neodločeno 1:1. PSG je na vrhu lestvice s 47 točkami, Reims jih ima 22 in je 12. Za vodilno ekipo francoske lige je danes prvič nastopil tudi gruzijski reprezentant Hviča Kvarachelia, ki je prejšnji teden v odmevnem prestop, vrednem več kot 70 milijonov evrov, Napoli zamenjal za Pariz.

Parižani so sicer imeli premoč, toda dolgo je bila jalova. Šele na začetku drugega dela je strnjeno obrambo Elsnerjeve ekipe prebil Ousmane Dembele. Vendar se Reims ni predal, po protinapadu pa je Keito Nakamura v 56. minuti spretno premagal Gianluigija Donnarummo za 1:1.

Reims je še drugič v tej sezoni ostal neporažen proti branilcem naslova. Foto: Reuters

Kljub pritisku PSG in izrazito obrambni igri gostov se izid ni več spremenil, tako da je Elsner sicer še osmič v nizu ostal brez zmage, a je tokrat iz Pariza odnesel dragoceno točko.

Monaco je v soboto tesno s 3:2 premagal Rennes. Med 52. in 56. minuto je dosegel dva gola, skupno pa so Maghnes Akliouche, Mika Biereth in Aleksandr Golovin poskrbeli za vodstvo s 3:1, gostje pa so do konca le še znižali. Monaco ima zdaj 34 točk in je tretji, izkoristil pa je tudi spodrsljaj Lilla.

Doslej tretji Lille je namreč na gostovanju v Strasbourgu izgubil, čeprav je Osame Sahraoui poskrbel za vodstvo. A sta nato v drugem delu Andrey Santos in Emanuel Emegha v le štirih minutah (70. in 74.) zrežirala popoln preobrat.

Montpellier po Lyonu presenetil še Toulouse

Miha Zajc je proti Montpellierju odigral 13 minut. Foto: Guliverimage Ekipa Toulousa, katere član je tudi Slovenec Miha Zajc, je v nedeljo gostila doslej zadnjeuvrščeni Montpellier in izgubila z 1:2. Toulouse, pri katerem je Zajc igral od 76. minute, je glede na lestvico pričakoval zmago proti ekipi z dna lestvice, a je slednja po zmagi v prejšnjem krogu proti Monacu znova pokazala zobe.

Cristian Casseres je v 59. minuti sicer razveselil domače navijače, toda Modibo Sagnan v 63. in Ithmane Maamma v 83. minuti sta poskrbela za preobrat ter Montpellier potisnila na predzadnje mesto.

Predzadnji Le Havre je doma proti Brestu izgubil z 0:1, Nantes in Lyon sta se razšla z 1:1, potem ko je domačim točko priboril Mostafa Mohamed v 90. minuti, Lens pa je z 1:0 ugnal Angers, Przemyslaw Frankowski je bil edini strelec na uvodu drugega polčasa.

Zvečer je v Nici domača zasedba gostila drugouvrščeni Marseille in ga ugnala z 2:0. Evann Guessand v prvem in Mohamed-Ali Cho v drugem polčasu sta bila strelca.

Francosko prvenstvo, 19. krog:

Petek, 24. januar:

Sobota, 25. januar:

Nedelja, 26. januar:

Lestvica: