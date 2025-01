Brazilski nogometni zvezdnik Neymar je gostoval v podkastu pri brazilski nogometni legendi Romariu in razkril precej zanimivih dejstev iz nogometnega zakulisja. Med drugim je zatrdil, da je bil Kylian Mbappe pri pariškem PSG ljubosumen na Lionela Messija in razkril resničen razlog za odhod iz Barcelone.

32-letni brazilski nogometni zvezdnik Neymar je v podkastu pri Romariu spregovoril o obdobju igranja za Barcelono in razkril razlog za slovo od kluba, pripovedoval pa je tudi o svojih izkušnjah z Lionelom Messijem in Kylianom Mbappejem.

"Mbappe vsekakor ni dolgočasen, imam pa z njim nekaj nerazčiščenih stvari. Malo sva se sprla, a za nas kot ekipo je bil ključnega pomena. Klical sem ga zlati deček. Vedno sem igral z njim, rekel sem celo, da bo nekega dne eden najboljših na svetu. Vedno sem mu pomagal, se pogovarjal z njim, povabil sem ga celo k sebi domov, skupaj sva večerjala," je razlagal nogometaš savdskega kluba Al Hilal.

Mbappe se je francoskemu prvoligašu PSG pridružil leta 2017 (prej je igral za Monaco), istega leta kot Neymar, ki je Barcelono zapustil v enem najodmevnejših prestopov v zgodovini nogometa. Razkril je, da je bil Mbappe nekoliko ljubosumen, ko je postalo jasno, da bo PSG okrepil Lionel Messi. "Imela sva nekaj dobrih skupnih let, a po prihodu Messija je postal nekoliko ljubosumen. Pojavljali so se prepiri, spremembe razpoloženja. NI me želel z nikomer deliti," se je pošalil Neymar.

PSG: preveč egov na kupu

Dotaknil se je tudi dejstva, zakaj je PSG kljub zvezdniški igralski strukturi tako pogosto klonil v ligi prvakov. Meni, da je šlo za to, da v ekipi niso znali nadzorovati zvezdniških egov.

"Dobro je imeti ego, ampak moraš se zavedati, da ne igraš sam. Zraven tebe mora biti še nekdo. Če so na kupu sami veliki egi, to preprosto ne deluje. Če nihče ne teče in nihče ne pomaga, je nemogoče karkoli osvojiti," je bil jasen Neymar.

V pogovoru z Romariem se je vrnil tudi v preteklost, v obdobje igranja za Barcelono (2013–2017), in priznal, da je bil začetek vse prej kot preprost.

"V Barcelono sem prestopil, ko sem imel 21, 22 let, po zmagi v pokalu konfederacij proti Španiji. Nisem čutil, da sem dovolj samozavesten, da bi lahko igral pri Barceloni. Prvih šest mesecev sem preživel z metuljčki v trebuhu, nikogar nisem mogel preigrati. Vse, kar sem počel, je bilo narobe." Dokler se ni pogovoril z Messijem.

Ključen pogovor z Messijem

"Bil je dan, ko sem bil popolnoma obupan, na odmor tekme proti Athleticu sem odšel zelo jezen, začel sem jokati. Nato je na vrata potrkal Messi in me vprašal, zakaj jokam. Odgovoril sem mu, da ni nič, on pa je rekel, da je tam zato, da mi pomaga in da bi moral igrati nogomet, kot sem ga igral v Santosu, brez pritiska. Rekel je, da se lahko zanesem nanj. Kmalu sem začel na tekme prihajati z večjo samozavestjo, bolj navdušen in stvari so se začele obračati na bolje."

V PSG iz osebnih razlogov

Razkril je, da so ga pri prestopu iz Barcelone, kjer je preživel štiri zelo uspešne sezone in osvojil osem lovorik, v PSG vodili osebni razlogi.

"Moja motivacija za prestop ni bila osvajanje individualnih nagrad ... Iskreno, o tem sploh nisem razmišljal. Barcelone nisem zapustil z idejo, da bi bil najboljši na svetu. Zadnji teden v Barceloni me je Messi vprašal, zakaj odhajam. 'Ali hočeš biti najboljši na svetu? Jaz te bom naredil najboljšega na svetu,' mi je rekel. Ampak ni šlo za to, šlo je za bolj osebne razloge. PSG je bil takrat veliko boljši od Barcelone, tam so igrali Brazilci (Thiago Silva, Marquinhos, Daniel Alves in Lucas) in vsi so bili moji prijatelji. Tvegal sem, a ni šlo za to, da bi želel postati najboljši na svetu," je poudaril Neymar.

Najboljši nogomet je igral v Franciji

Še vedno sanja o tem, da bi nekoč osvojil prestižno zlato žogo in tudi sam ocenjuje, da je najboljši nogomet igral pri PSG.

"Moj vrhunec, moji najboljši trenutki so bili v PSG. S tako igro, kot sem jo prikazal pri PSG, bi zagotovo osvojil zlato žogo, a so me na koncu ustavile poškodbe. Je pa seveda jasno, da si vsak nogometaš želi osvojiti zlato žogo. Ni pa to nekaj, kar bo opredeljevalo moje življenje."

32-letni Neymar, ki je na radarju več moštev ameriške lige MLS, ni izključil vrnitve v brazilski nogomet. Pogodba s savdskim moštvom Al Hilal Saudi se mu izteče konec letošnje sezone.

