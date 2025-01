Real Madrid izkoristil spodrsljaj Oblakovih in skočil na vrh

Nogometaši Real Madrida so na domačem terenu s 4:1 premagali Las Palmas in z zmago na prvem mestu prehiteli Atletico Madrid Jana Oblaka, ki si je v soboto privoščil spodrsljaj in izgubil pri Leganesu. Real ima pred Atleticom dve točki prednosti pred tretjo Barcelono, ki je v soboto zgolj remizirala z Getafejem (1:1), pa že sedem. V nedeljo se je Kataloncem na tretji poziciji pridružil Athletic Bilbao, ki je na gostovanju pri Celti Vigo slavil z 2:1.

Obračun Reala in Las Palmasa se je začel po željah gostov, ki so mrežo vodilnih zatresli že v 26. sekundi tekme. A Real Madrid je nato že v prvem polčasu postavil stvari na svoje mesto. Kylian Mbappe je v 18. minuti izkoristil najstrožjo kazen, v 33. minuti je Brahim Diaz zadel za 2:1, Mbappe pa je tri minute za tem dosegel še svoj drugi zadetek. Rodrygo je v 57. minuti zvišal na 4:1, gostje pa so od 64. minute igrali z igralcem manj. Madridčani so v nadaljevanju še dvakrat zatresli mrežo, a sta bila tako Bellingham kot Valverde v prepovedanem položaju.

Leganes končal rekordni niz Atletica, Oblak sam na četrtem mestu

Atletico, ki je na gostovanje v predmestje Madrida prišel kot vodilna zasedba La Lige, je v soboto lovil 16. zaporedno zmago v vseh tekmovanjih. Atleti so imeli pri Leganesu sicer terensko premoč, v prvem polčasu so skupno trikrat, kar dvakrat pa v eni akciji, zadeli okvir vrat. Toda Oblak je moral v nadaljevanju v 50. minuti po žogo v mrežo. Premagal ga je Matija Nastasić s strelom z glavo po kotu.

Jan Oblak je za Atletico branil že 471. v karieri, a se na koncu ni mogel veseliti. Foto: Guliverimage

Atletico je iskal izenačenje in jalovo napadal skoraj do konca, nato pa po posredovanju VAR zaradi igre z roko v 90. minuti dobil priložnost za zadetek. Toda Antoine Griezmann je z bele točke zgrešil vrata, vratar domačih Marko Dmitrović, ki je že pred tem spravljal v obup napadalce gostov, pa se je izkazal še ob zadnjem poskusu Atletica iz bližine v 98. minuti.

Oblak je danes za Atletico branil 471. v karieri, s čimer je na večni lestvici kluba zdaj na četrtem mestu.

Atletico je na vrhu ostal prvi, a pri 44 točkah. Real, ki bo v nedeljo gostoval pri Las Palmasu, jih ima s tekmo manj 43. Tretja je Barcelona, ki je z gostovanja pri Getafeju odpeljala zgolj točko, z 39 točkami, četrti pa Athletic Bilbao (36), Baski bodo v nedeljo igrali s Celto. Leganes je dosegel izjemno pomembne točke v boju za obstanek, zdaj je pri 22 in je skočil na 15. mesto.

Barcelona je pri Getafeju vknjižila le točko. Foto: Guliverimage

Barcelona se je morala zadovoljiti z remijem

Barcelona, ki je v ligi nazadnje zmagala 3. decembra, pozneje pa igrala neodločeno z Betisom ter izgubila proti Leganesu in Atleticu, je v soboto iskala priključek z vodilnima madridskima kluboma. Pri še enem madridskem tekmecu je dobro začela, že v deveti minuti je zadel Jules Kounde. A je pozneje domača zasedba, sicer v podrejenem položaju, iz edine nevarnejše akcije v prvem polčasu izenačila, zadel je Mauro Arambarri. Barca je imela premoč tudi v drugem polčasu, a je ni znala izkoristiti, tako da se je končalo z delitvijo točk.

