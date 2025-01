Jan Oblak s klopi zaploskal rekordu Atletica, Barcelona znova počila petardo

Atletico Madrid se je zanesljivo uvrstil v osmino finala španskega pokala. V sredo je bil v gosteh boljši od drugoligaša Elche s 4:0 in s 15. zaporedno zmago popravil klubski rekord. Jan Oblak je tako kot je že navada v tej sezoni v kraljevem pokalu ostal na klopi, branil pa je Juan Musso. Ob Simeonejevi četi je zanesljivo napredovala tudi Barcelona, ki je v nedeljo navdušila proti Realu (5:2) in osvojila superpokal. Katalonci so tokrat s 5:1 odpravili Betis. Ranjeni Real, ki po nedeljskem polomu v Savdski Arabiji v tej sezoni ne bo mogel osvojiti zgodovinske "sedmice", bo zvečer pričakal Celto.

Atletico nadaljuje z izjemnimi nastopi. Trenutno ni le najboljši klub v la ligi, ampak tudi najbolj vroči španski klub. Nanizal je že 15 zaporednih zmag in tako še izboljšal klubski rekord, pri katerem je imel veliko prstov vmes tudi Jan Oblak. Škofjeločan, dolgoletni prvi vratar Atletica, je branil na vseh tekmah razen v pokalu, kjer je Diego Simeone na vsaki izmed štirih dozdajšnjih srečanj med vratnici uvrstil svojega rojaka Juana Mussa. Tako je bilo tudi v Elcheju, kjer je gavč ohranil mrežo nedotaknjeno, Oblak pa znova grel klop in zaploskal soigralcem, saj so kar štirikrat zatresli mrežo španskega drugoligaša. Atletico je zmagal s 4:0.

Diego Simeone je v Elcheju popravil klubski rekord in zmagal že 15. zapored! Foto: Guliverimage

V prvem polčasu je bil dvakrat uspešen norveški orjak Alexander Sorloth, v nadaljevanju, ko je imel Atletico od 50. minute naprej tudi igralca več na zelenici, pa sta se med strelce vpisala še Rodrigo Riquelme in njegova zamenjava Julian Alvarez. Strateg Simeone je lahko spočil nekaj najboljših igralcev. Na klopi sta tako ostala Antoine Griezmann in Jan Oblak, Julian Alvarez, Thomas Lemar, Nahuel Molina in Rodrigo de Paul pa so vstopili v igro šele v drugem polčasu. Atletico bo skušal rekordni zmagoviti niz podaljšati v soboto, ko bo v španskem prvenstvu gostoval pri Leganesu.

Barcelona zlahka med osem, Yamal znova navdušil

V pokalni poslastici osmine finala španskega kraljevega pokala je prerojena Barcelona, ki je v nedeljo nadigrala Real (5:2) in osvojila španski superpokal, znova navdušila navijače. Tokrat je "odvrgla petardo" v mrežo Betisa iz Seville. Katalonci so zmagali s 5:1 in se v veličastnem slogu prebili med najboljših osem v pokalu. Znova je izstopal najstniški zvezdnik Lamine Yamal. 17-letnik je prispeval zadetek in dve podaji, na seznam strelcev pa so se vpisali še Gavi, Jules Kounde, Raphinha in rezervist Ferran Torres.

Lamine Yamal je proti Betisu prispeval zadetek in dve asistenci. Foto: Guliverimage

Trener Hansi Flick si je lahko ob napornem in zgoščenem ritmu tekem privoščil, da spočije nekaj prvokategornikov. Tako so lahko ob visoki prednosti Barcelone na klopi počivali Robert Lewandowski, Marc Casado in Alejandro Balde. Zanimivo je, da je častni zadetek za Betis dosegel mladi Brazilec Vitor Roque, ki nastopa v zeleno-belem dresu kot posojen nogometaš Barcelone.

Barcelona vsaj mesec dni brez Martineza Inigo Martinez ta mesec ne bo več mogel pomagati soigralcem pri Barceloni. Foto: Reuters Španski nogometni prvoligaš Barcelona naslednji mesec ne bo mogel računati na branilca Iniga Martineza. Triintridesetletnik si je ob nedeljski zmagi v španskem superpokalu v Savdski Arabiji proti madridskemu Realu (5:2) poškodoval stegensko mišico, so sporočili iz katalonskega kolektiva. Ronald Araujo, ki ga je zamenjal na tekmi proti Realu, bo tako verjetno krpal vrzel ob Martinezovi odsotnosti, čeprav si ga v svojih vrstah želi torinski Juventus. Martinez je sicer v tej sezoni pod vodstvom trenerja Hansija Flicka postal ključni mož obrambe Barcelone. Nekdanji član Athletica Bilbaa bo med drugim izpustil zadnji tekmi ligaškega dela lige prvakov proti Benfici in Atalanti.

