Nor el clasico v Savdski Arabiji: petarda v mreži Reala, lovorika Barceloni

Nogometaši Barcelone so v finalu španskega superpokala v Savdski Arabiji s kar 5:2 (4:1) premagali Real Madrid in se razveselili svoje 15. superpokalne lovorike. Katalonska ekipa je sicer od 56. minute igrala z nogometašem manj na igrišču, potem ko je bil izključen vratar Wojciech Szczesny, a je glavnino dela opravila že v prvem polčasu, v katerem je zadela štirikrat.

El clasico v Savdski Arabiji je ponudil z izjemnim obračunom večnih tekmecev, ki zagotovo ni pustil hladnih tudi tistih najbolj objektivnih gledalcev največjega obračuna, ki ga lahko ponudi španski nogomet. Barcelona je bila še drugič v tej sezoni prepričljivo boljša od svojega večnega tekmeca. Potem ko je prvi el clasico dobila s 4:0, se je tokrat veselila zmage s 5:2.

Gledalci v Jeddahu na prvo priložnost niso čakali dolgo, saj je že v drugi minuti zapretila Barcelona, s strelom proti levi vratnici je poskusil Lamine Yamal, a se je z obrambo izkazal Thibaut Courtois. Obleganje vrat Madridčanov se zatem ni končalo, v peti minuti je Yamal poslal izvrsten predložek v kazenski prostor, kjer je bil povsem sam Raphinha, ki je poskusil z glavo, še drugič pa se je izkazal Courtois. Zatem se je še enkrat več potrdil rek če ne daš, dobiš, saj je ob koncu pete minute po protinapadu in samostojni akciji mrežo Barcelone zatresel Kylian Mbappe.

Kylian Mbappe je zadel za 1:0, nato se je začel pohod Barcelone. Foto: Reuters

A katalonska ekipa se ni zaustavila, v deveti minuti je malce mimo vrat sprožil Raphinha, nalet z začetka tekme pa je sadove obrodil v 22. minuti, ko je po imenitni podaji Roberta Lewandowskega sam proti vratom Reala krenil Lamine Yamal, ta pa je hladnokrvno s strelom po tleh ob desni vratnici premagal Courtoisa in izid poravnal na 1:1. Priložnosti so si tudi zatem sledile kot po tekočem traku, v 24. minuti je strel z glavo Aureliena Tchouamenija z zadnjimi napori ubranil Wojciech Szczesny.

V 33. minuti se je dogajanje znova zaostrilo, ob boju za žogo je nad Gavijem v kazenskem prostoru Reala nespretno posredoval Camavinga, nogometaši Barcelone so takoj zahtevali strel z bele pike, a je sodnik Jesus Manzano najprej počakal na posredovanje Vara, nato si je posnetek dogajanja ogledal še sam in pokazal na najstrožjo kazen. Odgovornost je prevzel Robert Lewandowski, ki je s strelom v desno v 35. minuti zadel za 2:1. Za ekstazo navdušenja navijačev Blaugrane pa je pet minut kasneje poskrbel še Raphinha, ki se je povsem znašel pred vrati Reala in imenitno s strelom z glavo izkoristil podajo Koundeja ter povišal na 3:1.

Lamine Yamal je začel preobrat Barcelone. Foto: Reuters

Rapsodija Barcelone se tu še ni končala, v devetminutnem sodnikovem podaljšku prvega polčasa so zapretili še enkrat. Po protinapadu in podaji Raphinhe je na 4:1 povišal Alejandro Balde in s tem postavil izid prvega dela norega srečanja.

Rdeči karton za Szczesnyja

Sanjsko je Barcelona tudi nadaljevala srečanje, saj je Raphinha v 48. minuti poskrbel, da je v mreži Reala odjeknila petarda. Ob visokem vodstvu katalonske ekipe je v 57. minuti po nepravilnem posredovanju zunaj kazenskega prostora ob Mbappeju rdeči karton prejel vratar Barcelone Wojciech Szczesny, Barcelona pa je srečanje nadaljevala z deseterico. Flick je nato iz igre potegnil Gavija, v igro pa poslal vratarja Inakija Peno. Takoj zatem je Real že izkoristil številčno prednost, v 60. minuti je na 2:5 znižal Rodrygo. Kljub temu da so imeli nogometaša več na igrišču, pa beli balet ni mogel unovčiti te prednosti, Blaugrana se je na koncu veselila zaslužene zmage in 15. superpokalne lovorike, Real ostaja pri trinajstih, zadnjega je osvojil lani, ko je Barcelono premagal s 4:1.

Zmagovalec superpokala je v svoje žepe pospravil dobra dva milijona evrov, poraženec pa slab milijon. Barcelona in Real Madrid sta sicer že z udeležbo na superpokalu vsak zaslužila po dobrih šest milijonov evrov. Katalonci so sicer v polfinalu premagali Athletic Bilbao z 2:0, Madridčani pa so bili boljši od Mallorce s 3:0.

