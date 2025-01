Dani Olmo in Pau Victor bosta začasno lahko igrala za španskega nogometnega velikana iz Barcelone, dokler ne bodo dokončno odločali o veljavnosti registracije obeh igralcev. Odločitev je sprejel španski višji športni svet, Consejo Superior de Deportes (CSD), in presekal nastali gordijski vozel.

Dani Olmo in Pau Victor bosta na voljo Barceloni, dokler ne bodo sprejeli dokončne odločitve v primeru, piše v sporočilu za javnost španskega ministrstva za šolstvo in šport.

Španska LaLiga je 31. decembra obema odvzela licenco za igranje, potem ko so pri Barceloni zamudili rok za predložitev dokazil, da izpolnjuje pravila lige o finančnem fair playu. LaLiga je na koncu potrdila, da je Barca tretjega januarja pokazala, da je sposobna izpolniti določene zahteve in je zato "podaljšala omejitev porabe." Vendar pa je LaLiga v skupni izjavi s špansko nogometno zvezo dodala, da igralcev, ki so imeli preklicane registracije, ni mogoče znova registrirati v klubu drugič v isti sezoni.

Barca se je na to odločitev pritožila na španski športni svet CSD, ker je nasprotovala razlagi pravila, in v torek sodišču predložila 52 strani dolgo poročilo s svojo utemeljitvijo. Končna odločitev CSD bi lahko trajala kar tri mesece, čeprav viri ne pričakujejo, da bo trajalo tako dolgo, toda medtem je sodišče razsodilo, da lahko tako Olmo kot Victor igrata za Barcelono.

Oba sta se Barci za stalno pridružila lansko poletje, a sta bila registrirana le začasno po pravilu, ki klubom dovoljuje, da dodelijo do 80 odstotkov plače zaradi poškodovanega igralca - v tem primeru Andreasa Christensena - za zamenjave.