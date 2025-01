Real po stopinjah Barcelone, v Savdski Arabiji se bo igral el clasico!

Lamine Yamal in soigralci so polfinale dobili z 2:0. Foto: Reuters Nogometaši Barcelone so v prvem polfinalu z 2:0 premagali Athletic Bilbao. Kataloncem sta zmago zagotovila mlada zvezdnika Gavi (17. minuta) in Lamine Yamal (52.). Dani Olmo še ni bil v postavi, bo pa po najnovejšem preobratu v španski nogometni zgodbi z njegovo licenco najverjetneje lahko igral v finalu.

V vratih je drugič po nastopu v španskem pokalu pred dnevi stal poljski veteran Wojciech Szczesny. Za poražene Baske sta ob koncu tekme sicer zadela Oscar de Marcos in Iñaki Williams, a so po ogledu posnetkov VAR oba zadetka razveljavili zaradi prepovedanih položajev.

Real lovi zgodovinsko sedmico

Rodrygo je postavil končni rezultat. Foto: Reuters Real Madrid je v drugi polfinalni tekmi upravičil vlogo favorita. V prvem polčasu ni znal izkoristili boljše bolje, ostalo je pri 0:0, v nadaljevanju pa je trikrat zatresel mrežo Mallorce (3:0). Prvi zadetek je v 63. minuti dosegel Jude Bellingham, v sodnikovem podaljšku pa sta navijače kraljevega kluba osrečila še avtogol Martina Valjenta in Brazilec Rodrygo, ki je postavil končni rezultat tik pred iztekom časa. Beli baletniki niso tekmecu dopostili niti enega strela v okvir vrat, končno razmerje je znašalo 11:0.

Španskemu velikanu Realu se v tej sezoni ponuja zgodovinski izziv. Nastopil bo v kar sedmih tekmovanjih. V dveh je že osvojil lovoriko. Osvojil je evropski superpokal, postal je tudi svetovni prvak.

Kylian Mbappe in Vinicius jr. lahko v tej sezoni z belimi baletniki osvojita rekordnih sedem lovorik. Foto: Guliverimage

Zdaj se mu ponuja priložnost, da ubrani še španski superpokal, v nadaljevanju sezone pa osvoji še prvenstvo, španski pokal, ligo prvakov in za piko na i še krstno klubsko svetovno prvenstvo, na katerem bo poleti v ZDA nastopilo kar 32 klubov.

