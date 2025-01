Nad Barcelono novi črni oblaki

Barcelona je v zadnjem času nanizala več slabših rezultatov, v vseh tekmovanjih je brez zmage na zadnjih štirih tekmah, zadnje tri je izgubila. Ob tem je skopnelo tudi vodstvo v španskem prvenstvu, kjer je Barcelona zdaj na tretjem mestu za vodilnim Realom pa zaostaja že pet točk. Zdaj pa imajo v vodstvu katalonskega kluba dodatne težave, saj se bo ekipa, kot vse kaže, v nadaljevanju sezone morala znajti brez Danija Olma in Pauja Victorja. "Vodstvo španske la lige in nogometna zveza sta predsedniku Joanu Laporti rekla "ne". Zaradi tega bo klub odšel na sodišče," danes poroča nogometni insider Fabrizio Romano.

Olmo se je letos poleti vrnil v Barcelono, deset let po tem, ko je zapustil njeno akademijo in odšel v Dinamo. Olmova vrnitev je drago stala Barcelono, saj je morala ekipi Leipzigu plačati 55 milijonov evrov odškodnine. Olmo je v prvem delu sezone za Barco odigral 15 tekem in dosegel šest golov. Zdaj pa je nastala velika težava. Zaradi kršenja pravil finančnega fair playa je la liga Barceloni onemogočila registracijo Olma za leto 2025. Pomemben igralec Barcelone je bil uradno izbrisan iz ekipe, njegovega kartona pa ni med igralci Barcelone na strani la lige.

Olmo in Victor sta bila zaradi omejitev v klubskih proračunih lahko prijavljena le za prvo polovico sezone, ki se je uradno končala 31. decembra. K temu so takrat pripomogle poškodbe soigralcev, ki so omogočile sredstva za prejemke Olma in tudi Victorja.

Joan Laporta se je znašel pod novim plazom kritik. Foto: Reuters

Ob konca leta je sodišče v Barceloni zavrnilo Olmovo zahtevo za začasno registracijo za preostanek sezone, kar je potrdilo tudi prizivno sodišče. Kljub odločitvi sodišč je Barcelona zaprosila za nove licence pri španski nogometni zvezi, saj je za 100 milijonov evrov prodala VIP sedeže na bodočem Camp Nouu, kar je povečalo njen proračun. S tem naj bi izpolnila finančna pravila, ne pa pravila zveze in lige, po katerem isti klub v isti sezoni ne more obnoviti potekle licence.

Ta odločitev poslabšuje finančni položaj Barcelone. Olmo je zdaj tehnično prost igralec, je pa njegov agent Andy Bara Fabriziu Romanu povedal, da želi Olmo ostati v Barceloni in da niti ne razmišljata o drugi možnosti. Bara je zdaj v intervjuju za portal Give Me Sport dejal: "To je stresna situacija za Danija, kot bi bila za vsakega drugega igralca, a on je odličen igralec in človek, poskuša biti miren. Želi si igrati, ne samo gledati tekem, želi si ostati v Barceloni."

Katalonski klub na čelu s predsednikom Joanom Laporto se je sicer na odločitev vodstva lige že pritožil, a neuspešno, pravico pa naj bi zdaj iskal na sodišču. Laporta se je sicer v zadnjem času znašel tudi pod plazom kritik lastnih navijačev, ki so nezadovoljni z njegovim delom.

Preberite še: