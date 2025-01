Real Madrid lahko danes prehiti Oblakov Atletico

Nogometaši madridskega Reala lahko danes, ko se bodo predstavili prvič v letu 2025, skočijo na prvo mesto in (s tekmo več) prehitijo vodilni Atletico. Beli baletniki bodo odigrali zaostalo tekmo 12. kroga. Čaka jih gostovanje pri Valencii. Dvoboj na Mestalli je bil pred dvema mesecema prestavljen zaradi uničujočih poplav, ki so prizadejale Valencio in njeno okolico.