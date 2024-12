Slovenski nogometni as Jan Oblak je v soboto odigral še zadnjo tekmo v koledarskem letu 2024, ki mu je prineslo veliko lepega. Otroške sanje je uresničil na Euru v Nemčiji, kjer je prvič nastopil s Slovenijo na velikem tekmovanju, na njem pa spravil v solze celo velikega Cristiana Ronalda. Če mu jeseni v ligi narodov ni šlo tako dobro – dvakrat so mu načrte prekrižali Norvežani, med njimi tudi njegov prijatelj Alexander Sorloth, ki je postal eden izmed zaščitnih znakov veličastnega niza Simeonejeve čete –, pa je z Atleticom blestel do te mere, da je postal jesenski prvak v Španiji.

Izkušeni Škofjeločan je najlepše v letu 2024, kar zadeva nastope v klubskem dresu, prihranil za konec. V soboto je dočakal prvo gostujočo zmago nad Barcelono v karieri (2:1). Atletico je na dramatičnem gostovanju še enkrat dokazal, da je z izjemno kakovostno klopjo postal pravi specialist za nizanje uspehov v izdihljajih srečanja. To, kar se dogaja v zadnjih minutah, preprosto ni več naključje. Atletico je to jesen tako do zmage prišel kar desetkrat!

Neverjetne zadnje minute Atletica od Bilbaa ...

Začelo se je 31. avgusta na gostovanju v Bilbau, kjer je Atletico na San Mamesu prišel do zmage nad Athleticom po zadetku Angela Corree v drugi minuti sodnikovega podaljška (1:0). Nadaljevalo se je v ligi prvakov proti RB Leipzigu, kjer so gostje iz Nemčije po zaslugi Benjamina Šeška ekspresno povedli z 0:1, a je sledil preobrat gostiteljev, zmago (2:1) pa je v 90. minuti zagotovil Jose Maria Gimenez. Nato je Atletico v gosteh premagal Celto (1:0) z zadetkom Juliana Alvareza v 89. minuti, v velikem mestnem derbiju je vselej boleč poraz proti Realu (1:1) v 95. minuti, praktično v zadnjih izdihljajih srečanja, preprečil Angel Correa, dolgo je Atletico navijače pustil v nemilosti tudi na pokalnem gostovanju pri nižjeligašu UE Vic, nato pa je v zadnjih desetih minutah dvakrat v polno zadel rezervist Julian Alvarez (0:2).

Veselja Angela Corree, ko je v sodnikovem podaljšku z zadetkom za 2:1 v ligi prvakov utišal navijače PSG na Parku princev. Foto: Reuters

Vzorec, ki ga je svetovna nogometna javnost spremljala na spektakularnem sobotnem derbiju med Barcelono in Atleticom (1:2), je bil nadvse podoben tistemu iz lige prvakov, ko so Simeonejevi varovanci na Parku princev šokirali PSG, in čeprav so bili večji del srečanja v povsem podrejenem položaju, med vratnicama pa se je izkazal Jan Oblak, so z zadetkom Angela Corree v 93. minuti zmagali z 2:1. Takrat je Škofjeločan pokazal še dodatno vrlino, saj je poskrbel za zadnji protinapad Atletica z izjemno podajo.

Z enakim rezultatom (2:1) so nogometaši Atletica po preobratu doma v la ligi premagali Alaves, zmagoviti zadetek pa je v 86. minuti dal Alexander Sorloth. Sledilo je pokalno srečanje pri nižjeligašu CP Caceresu, ki je vodil z 1:0 vse do 83. minute, nato pa je Atletico zadel trikrat, od tega dvakrat v sodnikovem podaljšku (1:3) in preprečil veliko presenečenje.

... pa vse do Barcelone

Nedavno je Atletico navdušil s čudežno vrnitvijo na Metropolitanu proti Sevilli (4:3). Še pol ure pred koncem so gostje iz Andaluzije vodili s 3:1, nato pa je Atletico v Madridu stopil na plin, povsem nadigral Sevillo, Antoine Griezmann pa je v 93. minuti poskrbel za delirij navijačev z zmagovitim zadetkom za epski preobrat.

Antoine Griezmann je bil osrednji junak in arhitekt čudežnega preobrata Atletica proti Sevilli (4:3). Foto: Reuters

Na nov uspeh in že kar 12. zaporedno zmago v vseh tekmovanjih Atletica, ki se zaveda svoje velike kakovosti v tej sezoni, močne in dolge klopi, tako da v zaključku srečanj pogosto preobrača rezultat v svojo korist, ni bilo treba dolgo čakati. Atletico je v soboto na olimpijskem stadionu Montjuic strl srca Barceloni. Čeprav so si Katalonci priigrali bistveno več priložnosti, se je z novo fantastično predstavo izkazal Jan Oblak. Zbral je šest obramb, nekatere so bili velemojstrske, imel pa je tudi srečo, da je Raphinha zadel prečko.

Jan Oblak je v 86. minuti ubranil izjemno priložnost Raphinhi, le minuti pozneje pa še Pedriju:

Revisando el partido...



En el 86, Oblak le saca un mano a mano a Raphinha.

En el 87, Oblak le salva un mano a mano a Pedri.



Es otra vez una ACTUACIÓN HISTÓRICA.



Es historia viva de este club, macho.



Don Jan Oblak. pic.twitter.com/xssXMOJWc0 — Iván (@IvaanBlanco26) December 22, 2024

Kapetan slovenske reprezentance je tako kljub slabši in nerazumljivo boječi predstavi Atletica zlasti v prvem polčasu ohranil svoj klub v igri, v zadnjih minutah pa je sledilo tisto, kar spremljajo na Pirenejskem polotoku že celotno jesen. Atletico je tik pred zaključnim sodnikovim piskom dosegel zadetek za nov uspeh.

Jan Oblak in Alexander Sorloth sta bila osrednja junaka Atletica na sobotnem gostovanju v Barceloni. Foto: Guliverimage

Prvič po letu 2006 je premagal Barcelono v gosteh in postal jesenski prvak. To mu je uspelo na krilih širine kadra, na katerega lahko računa Argentinec. Tudi zdaj je dvoboj odločil rezervist, to je bil Alexander Sorloth, ki je po prihodu iz Villarreala večkrat postal zlati adut s klopi, v tej sezoni pa dosegel že osem zadetkov.

Oblak: Končno nam je uspelo

Norveški hrust je Oblaku in Sloveniji letos povzroča veliko težav. Norvežani so bili sploh edini, ki so v letu 2024 v rednem delu ugnali Kekovo četo, to jim je uspelo celo dvakrat (3:0 v Oslu in 4:1 v Ljubljani), nato pa je Oblak z remijem na Dunaju, ko je znova zbral ogromno posrečenih posredovanj, poskrbel za veliko srečo Norvežanov, saj so zahvaljujoč podvigu Slovenije (1:1) končali v skupini kot prvi in se v ligi narodov preselili med elito. Alexander Sorloth se je takrat od srca zahvalil Oblaku za uslugo. Škofjeločan ga zelo spoštuje.

Atletico je zmagal v Barceloni prvič po letu 2006. Ko mu je to uspelo zadnjič, je v napadu rdeče-belih navduševal še Fernando Torres. Foto: Guliverimage

"Sorlotha smo potrebovali za zmago v Barceloni. Ni lahko, ko prideš v igro in narediš to, kar mu je uspelo. A ko pride v igro, ponavadi naredi tisto, kar je njegova naloga. Potrebujemo takšnega napadalca, ki dosega zadetke," je Oblak po poročanju španskega dnevnika Marca pohvalil visokega vikinga, ki je v zadnjih sekundah derbija v Barceloni zavil Blaugrano v črno.

Za Atletico ni dvoma, kdo je najboljši vratar na svetu. To je Jan Oblak.

Jan Oblak?



The best goalkeeper in the world 🐐 pic.twitter.com/Eov8sMKcoi — Atlético de Madrid (@atletienglish) December 22, 2024

"Končno nam je uspelo. Odkar sem pri Atleticu, nisem še nikoli premagal Barcelone v gosteh," je slovenski čuvaj mreže, ki je leto 2024 končal na prvem mestu na lestvici kandidatov za priznanje zamora (na tekmo v tej sezoni prejema le 0,71 zadetka, povprečje pa bi bilo še veliko manjše, če ne bi na zadnji domači tekmi proti Sevilli prejel kar treh zadetkov). To bi bilo njegovo že šesto, s čimer bi poskrbel za nov rekord v tekmovanju in odšel na zimske praznike zelo vesel.

Cilja v letu 2025: Atletico prvak, Slovenija na SP

"Do konca sezone nas čaka še veliko tekem, zato ta zmaga ni odločilna. Pred mesecem in pol smo bili zelo oddaljeni od vrha (Barcelona je imela kar deset točk prednosti, op. p.), zdaj pa upamo, da se bomo zadržali na vodilnem položaju," je Oblak izpovedal klubsko željo za leto 2025. Reprezentančna je vezana na kvalifikacije za SP 2026, kjer bo s kapetanskim trakom na roki, tega je nosil tudi v soboto v Barceloni, poveljeval slovenski obrambi in skušal po evropskem z izbrano vrsto nastopiti še na svetovnem prvenstvu. Za takšen dosežek se bo potegoval v jesenskih mesecih v druščini Švice, Švedske in Kosova.

Jan Oblak je bil kapetan Atletica na gostovanju v Barceloni, saj je Koke v igro vstopil šele v drugem polčasu. Foto: Guliverimage

31-letni Slovenec se je tako na praznovanje božično-novoletnih praznikov odpravil zelo dobre volje. Atletico se vrača na zelenice v začetku prihodnjega leta s pokalno tekmo proti Marbelli (4. januar), kjer bi lahko trener Diego Simeone znova podal priložnost Argentincu Juanu Mussu, nato pa čaka Atletico prva domača tekma v letu 2025.

Na Metropolitanu bo 12. januarja pričakal Osasuno kot vodilna ekipa španskega prvenstva, to bo dvoboj, ko bodo gostje iz Pamplone še kako pozorni na dogajanje zlasti v zadnjih minutah. Ravno v obdobju, ko Atletico na krilih kakovostnih rezervnih igralcev prihaja do odločilnih zadetkov, mreža Jana Oblaka pa običajno takrat miruje.