Milenko Ačimović ne bo več selektor nogometne reprezentance pod 21 let

Milenko Ačimović ne bo več selektor slovenske nogometne reprezentance U21 in ekipe ne bo vodil na EuroU21 prihodnje leto na Slovaškem, poroča spletni portal Nogomania. Razlog naj bi bil v prevzemu nove funkcije – Ačimović je po odhodu Mirana Paulina postal direktor reprezentanc na NZS - , ki bi se je rad lotil čim prej.

Po poročanju Nogomanie so si na Nogometni zvezi Slovenije prizadevali, še posebej naj bi bil pri tem aktiven predsednik Radenko Mijatović, da bi Milenko Ačimović ostal na položaju selektorja mladih, a ga niso uspelo prepričati.

Ačimović naj bi ocenil, da se mora takoj v celoti posvetiti novim zadolžitvam, zato je selektorsko funkcijo prepustil nasledniku. To naj bi bil po poročanju omenjenega portala njegov dozdajšnji pomočnik Andrej Razdrh.

Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let bo na evropskem prvenstvu 2025 na Slovaškem igrala v skupini B skupaj z branilko naslova Anglijo, Nemčijo in Češko.

