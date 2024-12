Nogometna zveza Slovenije je poleti ostala brez direktorja nogometnih reprezentanc, potem ko je odšel Miran Pavlin in se kot svetovalec pridružil angleškemu klubu Nottigham Forest. Zdaj je NZS imenovala njegovega naslednika. To je postal selektor reprezentance do 21 let Milenko Ačimović.

Izvršni odbor NZS je na mesto direktorja nogometnih reprezentanc Slovenije imenoval selektorja reprezentance do 21 let Milenka Ačimovića, so sporočil z NZS. Njegov mandat bo trajal do 30. novembra 2026. Zapisali so, da na ta položaj prinaša bogate izkušnje iz igralske in trenerske kariere. Kot nekdanji reprezentant in pomemben člen nogometne družine je bil aktivno vpet v razvoj igre tako na domači kot na mednarodni ravni. V zadnjem obdobju je na domačem evropskem prvenstvu 2021 vodil reprezentanco do 21 let, letošnjo selekcijo do 21 let pa je z uspehom v kvalifikacijah popeljal na evropsko prvenstvo na Slovaškem, ki bo odigrano prihodnjega junija.

Kot direktor reprezentanc bo Ačimović, ki očitno ostaja na selektorjem položaju U21, odgovoren za številne ključne naloge, so še zapisali na NZS. To so: predlaganje selektorjev mlajših reprezentanc in koordinacija njihovega delovanja, načrtovanje in nadzor aktivnosti posameznih selekcij, vzpostavljanje sodelovanja z nogometnimi klubi ter spremljanje razvoja talentov, implementacija sodobnih nogometnih trendov in sodelovanje z mednarodnimi nogometnimi organizacijami. Predsednik NZS Radenko Mijatović pravi, da bo Ačimović zagotovo pripomogel k nadaljnjemu razvoju naših reprezentanc.