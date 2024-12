Aleksander Knavs po dolgih letih prekinil molk

Danes 49-letni Aleksander Knavs je za Slovenijo zbral 65 nastopov in svoj pečat pustil tudi v nemški bundesligi. Svojo profesionalno pot je končal leta 2008 pri Salzburgu, ko je imel 32 let, od tedaj pa smo o njem vse manj slišali. Njegov nekdanji klubski kolega pri Keiserslauternu Nenad Bjelica je dejal, da sta se med njegovo športno potjo slišala vsak dan, nekega dne pa kot strela z jasnega prvi steber slovenske obrambe ni več odgovarjal na klice. Od leta 2010 nihče ni več slišal zanj in začelo se je govoriti marsikaj. Tudi to, da je zapustil svojo ženo in dve hiši ter odšel na Portugalsko v eno izmed sekt.

Zdaj je v ekskluzivnem pogovoru za Delo zanikal vse govorice. "Ko sem prvič zasledil, kaj pišejo o meni in govorijo, bilo pa je po naključju in mislim, da kakšno leto po zavestnem umiku, sem bil, priznam, presenečen. Bil sem v stanju šoka. Takrat sem živel v Lizboni in v drugačnem ritmu ter mimo tega, kaj se dogaja v Sloveniji. Začel sem spraševati, zakaj je prišlo do takšnih skrajnih videnj, kdo je to sprožil, kakšni so bili vzgibi, razlogi, kaj je v ozadju tega? Vzel sem si čas za razmislek, se pogovoril tudi s starši. Res pa je, da mi o tem v Sloveniji, kadar sem prišel na obisk, nihče ni govoril. Kakorkoli, na koncu sem se odločil, da 'stopim na zavoro'," je za Delo dejal Knavs, član zlate generacije, ki je s Slovenijo nastopil tako na Euru 2000 (Belgija in Nizozemska) kot tudi mundialu 2002 (Japonska in Južna Koreja).

Za Slovenijo je zbral 65 nastopov. Foto: Aleš Fevžer

"Nič od tega ni res. Nisem revež in nisem imel nikakršnih duševnih težav, zaradi katerih bi se moral zdraviti. Za menoj je le drugačna življenjska pot, vse drugo so lahko tudi pravljice," je dejal Knavs, ki je po koncu poti s Salzburgom kot turist odšel na Portugalsko in tam ostal. "To je bilo težko obdobje tudi v zasebnem življenju, saj sem se takrat ločeval in nobena ločitev ni preprosta. Prva pa je bila nogometna ločitev. Vse to je bilo treba prebroditi. Športna ločitev zlepa ni bila tako preprosta, ko veš, da si bil vajen, da igraš vsepovsod, kjer si bil. Zakaj Portugalska? Še v obdobju igralske kariere sem razmišljal o obdobju, ko ne bom več nogometaš. Tam sem imel prijatelje in država mi je bila že prej všeč. Že prej sem se ukvarjal z nepremičninskimi posli, razpet sem bil med Lizbono in Algarvo. A je tudi res, da nikoli nisem naredil koraka naprej in se povsem osredotočil na posel," je povedal Knavs.

Vrnitev v Slovenijo

Zdaj se je vrnil v Slovenijo, kjer se želi ustaliti. "Na to sem se pripravljal že nekaj časa, toda ne izključujem vrnitve na Portugalsko. Zdaj sem se vrnil le toliko, da vidim, kje sem, kam sem se vrnil, kje lahko delujem, kaj lahko počnem, kakšne so možnosti. Ali se sploh lahko najdem v okolju, v katerem me ni bilo tako dolgo? Tudi v nogometu. Še nekaj bi rad povedal, Slovenija je postala zelo draga država. Še posebej, če gledam vrednost nepremičnin," je dejal Knavs, ki si želi obuditi tudi stara prijateljstva.

"Zakaj nisem imel več stikov? Morda je bil ta umik tudi moja taktična poteza, imel pa sem veliko prijateljev in še vedno jih imam. Le umaknil sem se, prijateljstva nisem končal, prekinil sem ga. Ne bežim pa od tega, da je ta umik trajal predolgo. Zdaj sem tu, da popravim tudi to," je med drugim za Delo še dodal nekdanji slovenski nogometaš, ki je med časom evropskega prvenstva v nogometu pred tekmo osmine finala med Slovenijo in Portugalsko gostoval tudi v enem izmed studiov na portugalski televiziji.

