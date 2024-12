Švicarji izpostavili Šeška: Lahko bi postal slovenski nacionalni junak, a …

Švica, Švedska, Slovenija in Kosovo. Takšen naj bi bil kakovostni vrstni red reprezentanc, vsaj na papirju, po žrebu kvalifikacijskih skupin za SP 2026. Švicarji so tako največji favoriti za osvojitev prvega mesta, a obenem priznavajo, da jih pri plesu kroglic ni spremljala sreča. O tem je spregovoril selektor Murat Yakin, v švicarskih očeh pa je v taboru Slovenije pričakovano največ spoštovanja požel Benjamin Šeško.

Švicarski Blick po žrebu poroča, da čaka Švico v kvalifikacijah za SP 2026 kar nekaj zvezdniških tekmecev. Pri Švedski, ki za Švico na jakostni lestvici Fife zaostaja le sedem mest, so tako veliko pohval namenili Viktorju Gyökeresu, ki že nekaj časa blesti v dresu Švedske in Sportinga do te mere, da se je podobno kot Benjamin Šeško znašel na seznamu želja številnih evropskih klubskih velikanov, zlasti tistih, ki prihajajo z Otoka. Pri enem izmed njih, Newcastlu, nastopa Alexander Isak, temnopolti Šved, strah in trepet branilcev, ki je ocenjen na kar 75 milijonov evrov in velja za najdražjega švedskega nogometaša.

ANKETA Katero mesto bo osvojila Slovenija v kvalifikacijah za SP 2026, kjer se bo pomerila s Švico, Švedsko in Kosovom? Prvo. + 37,40 % 242 glasov

Drugo. + 32,92 % 213 glasov

Tretje. + 22,57 % 146 glasov

Četrto. + 7,11 % 46 glasov Oddanih 647 glasov

Izpostavili Šeška in oživeli spomin na "Cimeta"

Benjamin Šeško je na dvoboju osmine finala Eura 2024 zapravil imenitno priložnost za zmago Slovenije proti Portugalski. Foto: Guliverimage Pri Sloveniji so Švicarji izpostavili Benjamina Šeška, s 50 milijoni evrov po oceni Transfermarkta tudi najdražjega slovenskega igralca, pri opisu pa izpostavili njegovo zapravljeno priložnost, ki se je zgodila tik pred koncem podaljška osmine finala Eura 2024 proti Portugalski. Takrat je Posavec sam stekel proti vratom, a se mu namera, da bi spravil žogo v portugalsko mrežo, ni posrečila.

"Takrat bi lahko postal nacionalni junak, a je še kako obetavni napadalec zapravil priložnost. Kot da bi ga ta prizor še vedno spremljal in bi z njim vstopil v sezono z Leipzigom, kjer ne beleži toliko uspehov, kot bi jih pričakovali. Ima pa 195 centimetrov visok napadalec ogromno potenciala," so še poudarili pri Blicku in se pri tem kaj dosti tudi niso zmotili. Nenazadnje ima mladi zvezdnik Leipziga komaj 21 let.

Sebastjan Cimirotić je v kvalifikacijah za SP 2002 prispeval zlata vreden zadetek za zmago v Švici, nato pa se med strelce vpisal tudi na samem mundialu. Foto: Reuters Kot najbolj nepozabno tekmo s Slovenijo, s katero so sicer Švicarji odigrali devet tekem, so izpostavili tisto iz leta 2001, ko je Katančeva četa na poti do senzacionalnega preboja na SP 2002 zmagala v Baslu z 1:0. Strelec zmagovitega zadetka je bil osem minut pred koncem Sebastjan Cimirotić, ki je izkoristil napako in nezbranost domače obrambe. Takrat so zvezdniki Ciriaco Sforza, Heiko Vogel in Alexander Frei ostali praznih rok, selektor Enzo Trossero pa je brez službe. Švica je takrat za Slovenijo v skupini zaostala kar šest točk.

Žal pa je stadion St. Jakob Park v Baslu 14 let pozneje prinesel srečo Švici. Po neverjetnem preobratu, ko je Slovenija do 80. minute vodila z 2:0, nato pa po zadetku Švicarja hrvaških korenin Josipa Drmića, doseženim globoko v sodnikovem podaljšku, ostala brez vsega (2:3). Neposredna uvrstitev na Euro 2016 je tako splavala po vodi.

Ljubitelji nogometa v Švici dobro poznajo tudi Žana Celarja, ki je v zadnjih sezonah izstopal pri Luganu. Foto: Guliverimage

Pri časniku Aargauer Zeitung so dodali, da za Slovenijo nastopa tudi nekdanji napadalec Lugana Žan Celar, ki se je pred kratkim žal poškodoval, tako da bo moral na Otoku, kjer se dokazuje pri QPR, izpustiti kar nekaj tekem. Presenetljivo pa so Švicarji pozabili na Sandija Lovrića, ki je pred leti nase opozarjal pri Luganu, podobno velja tudi za Domna Črnigoja, ki pa je vmes izgubil stik s slovensko reprezentanco.

Yakin: Skupina predstavlja velik izziv

Edon Zhegrova je del kariere prebil v Baslu. Foto: Guliverimage Švicarski novinarji so v vrstah Kosova izpostavili nekdanjega nogometaša Basla Edona Zhegrovo, ki po slogu igre spominja na znamenitega Nizozemca Arjena Robbna. V Nemčiji rojeni reprezentant Kosova od leta 2022 igra za Lille, trenutno pa je poškodovan. Švicarji ga dobro poznajo. S Kosovom so namreč igrali nedavno v kvalifikacijah za Euro 2024, ko je Kosovo vodil Primož Gliha, in imeli z njim nemalo težav. Skupno so z njim odigrali tri tekme in proti domovini švicarskega kapetana Granita Xhake vselej remizirali.

Zato ne čudijo opozorilne besede Murata Yakina, švicarskega selektorja, ki je v Zürichu potožil, da so dobili najtežjega tekmeca iz vsakega kakovostnega bobna. To je velika pohvala tudi za Slovenijo. "Ta skupina predstavlja velik izziv, a moramo sprejeti in živeti vlogo prvega favorita ter se uvrstiti na SP 2026," je še dejal Yakin.

Švica se je izkazala letos na Euru 2024. Najprej je premagala Madžarsko s 3:1, nato remizirala s Škotsko (1:1) in Nemčijo (1:1), v osmini finala ugnala Italijo (2:0), v četrtfinalu pa po izvajanju 11-metrovk izpadla proti Angliji. Po Euru 2024 je slabše nastopila v ligi narodov, kjer je na šestih tekmah osvojila le dve točki. Foto: Guliverimage

Za spremembo od Slovenije in Kosova, ki ju marca čakajo dodatne kvalifikacije za obstanek oziroma preboj v ligo B lige narodov, bo Švica spomladi brez tekmovalnih obveznosti. Tako bo lahko takrat odigrala dve prijateljski tekmi, podobno pa bodo vsi udeleženci kvalifikacijske skupine B za SP 2026 najverjetneje storili tudi junija. Septembra pa bo šlo zares.