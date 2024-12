Pri nagradi za najbolj obetavno mlado športno osebnost je nogometaša Benjamina Šeška nasledil kajakaš in kanuist na divjih vodah Žiga Lin Hočevar, nagrado za najboljšega med športniki invalidi pa je prejel strelec Franček Gorazd Tiršek.

"Naredil bom vse, da se bomo naslednje leto spet videli tu, ampak vsi vemo, kdo je glavni kandidat za športnika leta in bo najbrž tudi prihodnje leto. Upam na naslov svetovnega prvaka, cilj pa je zbrati toliko zmag, da jih bo na koncu nemogoče prešteti," je ob prejemu nagrade povedal Hočevar.

"Kdor me pozna, ve, da ne popuščam, da pri meni ni polovičarstva, vemo, kako je šport lahko krut in kaj vse zahteva, koliko dejavnikov tvori neko zgodbo in ko pride športnik na največje tekmovanje, je vse še na toliko višjih obratih. Takrat je treba strniti vse znanje, vso energijo, obdržati pravo fokus in poskusiti zmagati," je povedal najboljši parašportnik Slovenije.

Žiga Lin Hočevar je bil razglašen za najbolj obetavno slovensko športno osebnost leta 2024. Foto: Damiano Benedetto

Janja in Tadej, najboljša na svetu in doma

Svetovni prvak Tadej Pogačar, zmagovalec prestižnih dirk po Franciji in Italiji, je v glasovanju 108 novinark in novinarjev dobil 313 točk. Drugi je bil košarkarski zvezdnik Luka Dončić s 127 točkami, tretji z 71 točkami pa kajtar Toni Vodišek, srebrn na olimpijskih igrah v Parizu.

Skoraj nepremagljiva na plezalni steni Janja Garnbret je prejela 305 točk, judoistka Andreja Leški pa 208. Tretja je bila zmagovalka svetovnega pokala v smučarskih skokih Nika Prevc s 108 točkami.

"Letos sem res veliko jokala, sploh na olimpijskih igrah. Tam sem trikrat, enkrat od živčnosti, drugič zaradi prsta in nazadnje od sreče," se je zanjo nenavadno čustvene sezone spomnila slovenska kraljica športnega plezanja, ki je prejela že peti kipec za slovensko športnico leta.

"Vsako leto bolj se zavedam, kaj pomeni biti športnik leta, sploh v Sloveniji, kjer imamo toliko vrhunskih športnikov in talentov. Ponosen sem in resnično vesel, da sem to nagrado prejel še enkrat," pa je s priprav v Španiji sporočil Tadej Pogačar.

In še:

"Los Angeles je zelo lepo mesto in komaj čakam, da ga obiščem čez štiri leta," se je v prihodnost k novim olimpijskim ciljem že usmeril Vodišek. "Za Pariz sem obljubil, da grem po medaljo. To sem tudi prijadral. Za Los Angeles pa pravim, gremo po zlato!" je še dodal najboljši slovenski kajtar.

"Najlepša hvala za nagrado, seveda vse čestitke preostalim nagrajencem in lep pozdrav iz Dallasa," se je z video posnetkom iz Združenih držav Amerike javil Luka Dončić, kipec pa je v njegovem imenu prevzel oče Saša.

Na največjem športnem dogodku leta v francoski prestolnici je Slovenija dobila še dve zlati medalji, obe sta prispevali športnici, ki sta končali na prvih dveh mestih v glasovanju.

"Ni bilo slišati miške. No, mogoče tistih mojih nekaj navijačev, ki so skakali od veselja," se je tišine v dvorani v Parizu, kjer je poleti v velikem finalu premagala domačo favoritinjo Clarisse Agbegnenou spomnila zlata olimpijka Andreja Leški.

Nogometaši za en glas premagali rokometaše

Najbolj izenačeno je bilo glasovanje za ekipo leta, najboljše je ločil en sam glas. Nogometna reprezentanca jih je za uspešen nastop na evropskem prvenstvu, kjer se je prebila v zgodovinske izločilne boje, dobila 45, moška rokometna reprezentanca pa za četrto mesto na olimpijskih igrah 44.

Žan Karničnik in Matjaž Kek sta prevzela nagrado za ekipo leta, slovensko nogometno reprezentanco. Foto: Reuters

"Najlepša hvala za nagrado, tudi najboljši kdaj potočijo kakšno solzo, tudi Janja jih in z nami je enako. Dogodki iz Nemčije so bili nekaj neverjetnega, tako majhni smo, pa je v München prišlo 20, 25 tisoč naših navijačev. To je nekaj, kar je velik, velik privilegij v življenju in neverjetno sem ponosen, da sem lahko vodil take fante na tako velikem tekmovanju kot je evropsko prvenstvo. Težko bomo pršli do svetovnega naslova ali olimpijske medalje, ampak poskušali smo na nek svoj način prepričati in pokazati Evropi in svetu, kaj pomeni ta fantastična Slovenija," je bil ob prejemu nagrade čustven selektor slovenske reprezentance Matjaž Kek.

Letošnja prireditev DŠNS Športnik leta je bila kot običajno v Cankarjevem domu v Ljubljani z neposrednim prenosom na Televiziji Slovenija.

Dve uri pred prireditvijo je najboljše v predsedniški palači sprejela predsednica države Nataša Pirc Musar, ki je bila nato tudi častna gostja prireditve Športnik leta 2024. Voditelja tokratnega osrednjega športnega dogodka v državi ob koncu leta sta bila športni novinar Saša Jerković ter voditeljica in pevka Flora Ema Lotrič.

Glasbeno je dogodek dopolnila primorska skupina Pantaloons, eden tistih bendov, ki še tako ravnodušno občinstvo vedno spravi na noge. Režiser je bil Juš Hrastnik, scenograf Ivo Koritnik, za video vsebine pa je skrbel Miha Mramor. Portrete nagrajencev v wpap tehniki je ponovno pripravila nekdanja košarkarica Nana Guberinič, ki smo jo pred časom gostili tudi na Sportalu.

DŠNS je prireditev tudi letos organiziral z Radiotelevizijo Slovenija in Olimpijskim komitejem Slovenije. Njegov predsednik Franjo Bobinac je ob tej priložnosti podelil tudi svoja najvišja priznanja v olimpijskem letu, plakete pa so dobili trenerji teh športnikov.

Priznanja DŠNS za najboljše športnike je izdelala Skupina SIJ, Slovenska industrija jekla, oblikoval jih je Luka Tratnk.

OKS podelil najvišja priznanja Olimpijsko plamenico, najvišje priznanje Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez sta prejeli olimpijski prvakinji pariških olimpijskih iger, športna plezalka Janja Garnbret in judoistka Andreja Leški, ter olimpijski podprvak v formuli kajt, Toni Vodišek. Njihovi trenerji – Luka Kuralt (judo), Roman Krajnik (plezanje) in Rajko Vodišek (formula kajt) so med dosežke kariere dodali zlato plaketo. Velike staute so se prejeli svetovni prvak v cestni dirki Tadej Pogačar, na olimpijskih igrah v Parizu četrteuvrščeni metalec diska Kristjan Čeh, telovadka v ritmični gimnastiki Ekaterina Vedeneeva in plavalka Neža Klančar, ki sta olimpijska nastopa okronali s 6. mestom, paralimpijski prvak v parastrelstvu Franček Gorazd Tiršek ter tretjeuvrščena na paralimpijskih igrah v paralokostrelstvu z ukrivljenim lokom v mešanih ekipah, Živa Lavrinc in Dejan Fabčič. Priznanje je prejel tudi Primož Roglič za zmago v etapni dirki. Med prejemniki zlate statue sta se letos podpisali dve ekipi, ki sta z izjemnimi predstavami navduševali na olimpijskih igrah v Parizu. Priznanje so iz rok predsednika OKS-ZŠZ tako prejeli četrtouvrščeni rokometaši in petouvrščeni novinec na olimpijskem odru, slovenska odbojkarska ekipa. Za svoj prispevek k slovenskemu športu in izjemnim rezultatom na velikih tekmovanjih so zlate plakete prejeli tudi trenerji prejemnikov velike statue: Uroš Murn (kolesarstvo), Mart Olman (atletika), Uroš Zorman (rokomet), Gheorghe Cretu (odbojka), Elena Drozhanova (ritmična gimnastika), Tomaž Torkar (plavanje), Andreja Gorjup (parastrelstvo) in Brina Božič (paralokostrelstvo). Med prejemniki zlate statue sta se letos podpisali dve ekipi, ki sta z izjemnimi predstavami navduševali na olimpijskih igrah v Parizu. Priznanje so iz rok predsednika OKS-ZŠZ tako prejeli četrtouvrščeni rokometaši in petouvrščeni novinec na olimpijskem odru, slovenska odbojkarska ekipa. Za svoj prispevek k slovenskemu športu in izjemnim rezultatom na velikih tekmovanjih so zlate plakete prejeli tudi trenerji prejemnikov velike statue:(kolesarstvo),(atletika),(rokomet),(odbojka),(ritmična gimnastika),(plavanje),(parastrelstvo) in(paralokostrelstvo).