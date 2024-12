Kekova četa nestrpno pogleduje proti petku

V prvem bobnu bodo Francija, Španija, Portugalska, Nizozemska, Belgija, Italija, Nemčija, Hrvaška, Švica, Danska in Avstrija. V drugem bobnu bodo Ukrajina, Švedska, Turčija, Wales, Madžarska, Srbija, Poljska, Romunija, Grčija, Slovaška, Češka in Norveška.

Četrti boben bodo sestavljali Bolgarija, Luksemburg, Belorusija, Kosovo, Armenija, Kazahstan, Azerbajdžan, Estonija, Ciper, Ferski otoki, Latvija in Litva, petega pa Moldavija, Malta, Andora, Gibraltar, Lihtenštajn in San Marino.

Na SP 2026, ki bo 23. po vrsti, bo skupaj nastopilo 48 reprezentanc, od tega 16 evropskih, gostiteljice ZDA, Mehika in Kanada so tja že uvrščene.

Evropske kvalifikacije z 12 skupinami

V evropskih kvalifikacijah bodo reprezentance igrale v 12 skupinah s po štirimi in petimi ekipami. Tekme bodo z vsakim tekmecem doma in v gosteh med marcem in novembrom 2025. Zmagovalci skupin se bodo prebili na SP, za preostala štiri mesta se bo udarilo 12 drugouvrščenih ter še štiri najboljše rangirane reprezentance med zmagovalkami skupin v ligi narodov.

V evropskih kvalifikacijah bodo reprezentance igrale v 12 skupinah s po štirimi in petimi ekipami. Foto: www.alesfevzer.com

Slovenska reprezentanca je doslej dvakrat igrala na SP, in sicer 2002 in 2010. Leta 2002 na Japonskem in v Južni Koreji je pod vodstvom Srečka Katanca izgubila proti Španiji (1:3), Južni Afriki (0:1) in Paragvaju (1:3), leta 2010 pa pod vodstvom zdajšnjega stratega Matjaža Keka je v Južni Afriki premagala Alžirijo (1:0), igrala 2:2 z ZDA in izgubila proti Angliji (0:1).

16 mest, razdeljeni na tri dele

Svetovno prvenstvo 2026 bo med 11. junijem in 19. julijem 2026. Tekme bo gostilo 16 mest, ki so jih razdelili v vzhodni, srednji in zahodni del.

Svetovno prvenstvo 2026 bo med 11. junijem in 19. julijem 2026. Tekme bo gostilo 16 mest, ki so jih razdelili v vzhodni, srednji in zahodni del. Foto: Guliverimage

Na vzhodu bodo tekme gostili Atlanta (stadion Mercedes Benz, kapaciteta 71.000), Boston (Gillette, 65.878), Miami (Hard Rock, 64.767), New York (MetLife, 82.500), kjer bo tudi finale, Philadelphia (Lincoln Financial Field, 69.796) in Toronto (BMO Field, 30.000), v srednjem Dallas (AT&T, 80.000), Guadalajara (Akron, 49.850), Houston (NRG, 72.220), Kansas City (Arrowhead, 76.416), Ciudad de Mexico (Azteca, 87.523) in Monterrey (BBVA, 53.500), v zahodnem pa Los Angeles (SoFi, 70.240), San Francisco (Levi's, 68.500), Seattle (Lumen Field, 69.000) in Vancouver (BC Place, 54.500).

Slovenijo pred začetkom kvalifikacij marca čakata še tekmi dodatnih kvalifikacij za obstanek v ligi B lige narodov, tekmeci bodo Slovaki.