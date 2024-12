Leto 2024 je označeno za enega najboljših in uspešnih, odkar se Slovenija dokazuje na mednarodnih nogometnih tekmovanjih. Vštevši tekmo B reprezentanc v ZDA, ki jo je Kekova četa v začetku leta v San Antoniu dobila z 1:0, je članska reprezentanca v iztekajočem se koledarskem letu 2024 odigrala 15 tekem. Največ (šest) v sklopu lige narodov, štirikrat pa na evropskem prvenstvu, kjer je njene nastope spremljala vsa Evropa. Kekova četa je na omenjenih tekmah v 390 minutah prejela le dva zadetka. Žal jih je toliko tudi dosegla, tako da so se vse tekme končale brez zmagovalca, kar Sloveniji na svetovni jakostni lestvici ni pomagalo do pretiranega dviga.

Lestvica Fife (december 2024):



1. (1) Argentina 1.867,25 točke

2. (2) Francija 1.859,78

3. (3) Španija 1.853,27

4. (4) Anglija 1.813,81

5. (5) Brazilija 1.775,85

6. (7) Portugalska 1.756,12

7. (8) Nizozemska 1.747,55

8. (6) Belgija 1.740,62

9. (9) Italija 1.731,51

10. (11) Nemčija 1.703,79

...

20. (20) Švica 1.625,16

27. (27) Švedska 1.540,20

41. (41) Slovaška 1.486,19

55. (55) Slovenija 1.454,25

99. (99) Kosovo 1.219,82

Slovenija izgubila le proti vikingom

Norveška se je v ligi narodov izkazala za premočnega tekmeca. In to kar dvakrat. Foto: Reuters Skupno je Kekova četa v letu 2024 petkrat zmagala, osemkrat remizirala (tudi proti Portugalski v osmini finala Eura, ko je nato izgubila po izvajanju 11-metrovk in izpadla), po rednem delu pa je izgubila le dvakrat. Obakrat proti Norveški. V Oslu je bilo 3:0, v Ljubljani pa celo 4:1 za vikinge.

A tudi to ni zadoščalo, da bi Slovenija izboljšala uvrstitev na svetovni jakostni lestvici. Čeprav je imela opravka s pravljičnim letom, je od lani slabša za eno mesto. Decembra 2023 je bila na 54. mestu, zdaj je še nekoliko nižje. Kako pa so uvrščene reprezentance, s katerimi bo imela opravka na tekmovanjih v letu 2025? Slovaška je nekoliko višje od Slovenije (41.), zlasti pa Švica (20.), prva favoritinja v "slovenski" kvalifikacijski skupini za SP 2026. Od Slovenije je dosti višje uvrščena tudi Švedska (27.), izrazito nižje je le Kosovo (99.).

Argentina najboljša, Francija prva zasledovalka

Gavči vztrajajo na vrhu svetovne lestvice. Foto: Reuters Na vrhu, v decembru se med najboljših sto lestvica sploh ni spremenila, ostaja svetovna prvakinja Argentina. Sledijo tri evropske velesile, pri čemer je Francija presenetljivo pred evropsko prvakinjo Španijo, četrta je Anglija, na petem mestu pa Brazilija. Šesta je Portugalska, s katero je Slovenija v letu 2024 odigrala dve tekmi. Na obeh je mreža Jana Oblaka v 210 minutah ostala nedotaknjena.

Do desetega mesta sledijo zgolj še evropske predstavnice. To so Nizozemska, Belgija, Italija in Nemčija, nato sledita južnoameriški predstavnici Urugvaj in Kolumbija, na 13. mestu je Hrvaška, mesto nižje najvišje uvrščena afriška reprezentanca Maroko, na 15. mestu pa je vodilna predstavnica Azije Japonska.

Srečko Katanec z Uzbekistanom za Slovenijo na mednarodni jakostni lestvici zaostaja le tri mesta. Foto: Reuters

Zanimivo je, da je Uzbekistan, ki ga odlično vodi Srečko Katanec, leto 2024 sklenil le tri mesta pod Slovenijo, na račun prijateljskih srečanj z lažjimi tekmeci pa je dokaj visoko mesto obdržala Rusija, ki ne sme sodelovati na tekmah pod okriljem Uefe in Fife. Suspendirani Rusi zasedajo 34. mesto.