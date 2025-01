Oblak, Kek, Šeško, Karničnik in Prašnikar najboljši v letu 2024

Slovenska nogometna reprezentanca se je lani na evropskem prvenstvu v Nemčiji po remijih proti Danski, Srbiji in Angliji prebila v zgodovinske izločilne boje na velikem tekmovanju. V osmini finala so bili Kekovi izbranci proti Portugalski zelo blizu velikemu presenečenju, tudi po veliki zaslugi slovenskega kapetana, ki je v podaljških ubranil enajstmetrovko Cristianu Ronaldu. Jan Oblak je v Ekipinem izboru še osmič postal nogometaš leta.

Odlično Oblak nastopa tudi v dresu madridskega Atletica. Španski klub je leto 2024 zaključil z nizom 12 zaporednih zmag v vseh tekmovanjih, na zadnji je sredi katalonske prestolnice padla tudi Barcelona in Oblak je v novo leto s soigralci vstopil na prvem mestu španskega prvenstva.

Benjamin Šeško je bil znova izbran za najboljšega mladega slovenskega nogometaša leta. Foto: www.alesfevzer.com

V izboru za mladega nogometaša Benjamin Šeško ni imel prave konkurence. Prepričljivo je slavil še četrtič zapored in postavil mejnik, ki ga bo težko poravnati. Zgolj trem nogometašem je v tej kategoriji uspelo slaviti več kot enkrat.

Ekipa je izbor za najboljšega trenerja začela tri leta kasneje kot za nogometaša. Doslej so bili rekorderji za to priznanje trije s po tremi zmagami. Po letošnji je na vrhu le še zdajšnji selektor reprezentance Matjaž Kek, ki je s četrto za seboj pustil Darka Milaniča in Anteja Šimundžo.

Matjaž Kek se je vpisal v zgodovino kot prvi selektor, ki je Slovenijo na velikem tekmovanju popeljal v izločilni del. Foto: Guliverimage

Še en nogometaš, ki je pustil velik pečat na euru, pa je bil izbran za nogometaša leta v Prvi ligi Telemach. Žan Karničnik je bil še drugič v karieri izbran za najboljšega v slovenski prvi ligi. Leta 2021 je naziv prejel kot član Mure, tokrat kot član Celja.

Žan Karničnik je pomagal Celju do državnega naslova. Foto: www.alesfevzer.com

Nogometašica leta je še enkrat več postala Lara Prašnikar, to ji je uspelo tretjič zapored in tako ostaja edina zmagovalka tega izbora.

Lara Prašnikar je še tretjič zapored postala slovenska nogometašica leta po izboru Ekipe. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com