Kapetan slovenske nogometne reprezentance Jan Oblak je vajen postavljanja novih mejnikov. Njegovi dosežki so tako imenitni, da bo Slovenija njihovo veličino in vrednost v popolnosti najverjetneje prepoznala šele pozneje. Že danes pa je popolnoma jasno, da je Škofjeločan na večni klubski lestvici Atletica po številu nastopov poskočil na četrto mesto, kaj kmalu pa bo še višje. To pa še ni vse. Oblak je pomagal Atleticu tudi do največjega niza zaporednih zmag, kar ga pomni madridski velikan v bogati in razkošni 121-letni zgodovini.

Podobno kot Benjamin Šeško, trenutno najvrednejši slovenski nogometaš na svetu, je sanjsko v leto 2025 vstopil tudi njegov reprezentančni kapetan Jan Oblak. Škofjeločan, ki je pred kratkim praznoval 32. rojstni dan, je naredil tisto, kar imajo vratarji najraje. Njegovo moštvo je zmagalo, on pa je ohranil mrežo nedotaknjeno.

Atletico je nanizal kar 14 zaporednih zmag. To je nov klubski rekord. Foto: Reuters

Atletico Madrid je v nedeljo na domačem stadionu Metropolitano (polno sponzorsko ime je Riyadh Air Metrpolitano) premagal Osasuno z 1:0 in se vrnil na vodilni položaj španskega prvenstva. Oblak ni prejel zadetka, kar mu je pomagalo, da je ohranil vodstvo na lestvici kandidatov za priznanje zamora, katerega je v preteklosti osvojil že petkrat, na srečanju pa je postavil nov mejnik, ki lahko še kako polni srca ne le navijačev Atletica, ampak tudi ponosu nogometne Slovenije.

Atleticu zvest že več kot desetletje

Jan Oblak vztraja pri Atleticu vse od leta 2014. Foto: Guliverimage Dolgoletni čuvaj mreže Atletica, ki se ga že dolgo drži sloves enega najboljših vratarjev na svetu, je vknjižil že 470. nastop za Simeonejevo četo. Z njim sodeluje od leta 2014, ko so ga Madridčani za 16 milijonov evrov kupili od lizbonske Benfice. Oblaku je selitev prijala. Po nekajmesečnem privajanju, ko se je moral boriti za prvi položaj med vratnicama, je postal nenadomestljiv član udarne enajsterice Atletica in poveljnik pregovorno ene najbolj jeklenih obramb v klubskem svetu.

V dobrem desetletju je zbral v dresu Atletica že 470 nastopov, največ izmed vseh tujcev, ki so kadarkoli branili barve Los Colchenerosov. Teh pa ni malo. Oblak ostaja zvest Atleticu že leta in leta, kar dobro cenijo tudi navijači, ki so mu že kmalu po prihodu in prvih odmevnih predstavah namenili pesem "Obli, Oblak, cada dia te quiero mas" (v slovenskem prevodu Obi, Oblak, vsak dan te imamo bolj radi), v vrhunski formi brani tudi v tej sezoni, ko gre Atleticu vse kot po maslu.

Navijači Atletica so v prejšnji sezoni ostali prikrajšani za lovoriko. Jo bodo dočakali v tej? Foto: Reuters

Ne le, da vodi v španskem prvenstvu in mu gre dobro tudi v španskem pokalu, ampak se je pobral tudi v ligi prvakov, tako da je vse bližje zagotovitvi napredovanja, privržence pa lahko najbolj veseli zmagoviti ritem. Ta je tako dolg kot še nikoli. Atleti so v vseh tekmovanjih zbrali kar 14 zaporednih zmag, česar madridski velikan v skoraj 122-letni zgodovini ne pomni.

Atletico je tudi s pomočjo Oblaka, ki je branil na večini tekem v omenjenem rekordnem nizu (ni ga bilo le na treh pokalnih spopadih, kjer je branil Argentinec Juan Musso), postavil nov mejnik. Prejšnji rekord je znašal 13 zaporednih zmag, Atletico pa ga je dosegel v sezoni 2012/13, ko ga je že vodil Diego Simeone. Rdeče-beli so v tisti sezoni osvojili španski pokal, eno redkih lovorik, ki je Oblak v 11 letih igranja v Madridu še ni osvojil.

Škofjeločan zaostaja le še za tremi

Jan Oblak se je na večni lestvici povzpel na četrto mesto, rekord pa si lasti njegov leto dni starejši soigralec Koke. Foto: Guliverimage Kar zadeva večno klubsko lestvico nogometašev Atletica z največjim številom nastopov, Oblak vztrajno prodira proti vrhu. V nedeljo se je na četrtem mestu izenačil z legendarnim Enriquejem Collarjem, krilnim igralcem, ki je nastopal za Atletico med letoma 1952 in 1969. Še v tej sezoni bi lahko poskočil na tretje mesto.

Če mu bo naklonjeno zdravje in v zimskem prestopnem roku ne bo menjal kluba, bo spomladi prehitel Tomasa Renonesa, ki je med letoma 1984 in 1996 zbral 483 nastopov. Drugi na večni lestvici je danes 85-letni Adelardo Rodriguez, nekdanji zvezni igralec Atletica med letoma 1959 in 1976, ki je vknjižil 555 nastopov, krepko v vodstvu pa zdajšnji kapetan Koke (s polnim imenom Jorge Resurreccion Merodio), ki je star 33 let, a nima več zagotovljenega stalnega mesta v začetni enajsterici, tako da je na največjih tekmah vse pogosteje kapetan Oblak.

Tako je bilo tudi v nedeljo, ko je Koke, še eden izmed velikih ljubljencev navijačev Atletica, ostal na klopi. Jan Oblak, tudi najdražje plačani nogometaš madridskega velikana, njegova letna plača znaša slabih 21 milijonov evrov, tako da spada tudi med najbolj plačane vratarje v evropskih klubih nasploh, je branil vso tekmo in zadržal mrežo nedotaknjeno.

Handanović deseti na lestvici Interja Kar zadeva preostale velike evropske klube, je lahko Slovenija še kako ponosna tudi na prispevek Samirja Handanovića. Nekdanji reprezentančni vratar in kapetan Slovenije je za milanski Inter branil od leta 2012 do 2023, za črno-modre, pri katerih si zdaj pridobiva trenerske izkušnje z mlajšimi selekcijami, pa odigral 455 tekem. Foto: AP / Guliverimage Na večni klubski lestvici zaseda visoko deseto mesto. Izmed tujcev je zbral več nastopov le rekorder Argentinec Javier Zanetti (858), Ljubljančan pa si deseto mesto deli s Kolumbijcem Ivanom Cordobo.

Kmalu bodo oživeli spomini na "trojno veleobrambo"

Bo v sredo na pokalni tekmi v Elcheju znova branil Juan Musso? Foto: Guliverimage Simeonejeve izbrance čakajo kaj kmalu novi izzivi. Vprašanje je, ali bo Argentinec ostal zvest načelu, ki ga je upošteval v uvodnih krogih pokalnega tekmovanja, ko je Atletico izločal nižjeligaše, branil pa rezervni vratar Juan Musso. V sredo se bo igral dvoboj osmine finala, Atletico bo gostoval pri drugoligašu Elcheju, kjer bi lahko med vratnicama stal že Oblak. To bi bil tudi njegov prvi nastop v kraljevem pokalnem tekmovanju v tej sezoni.

V soboto sledi gostovanje pri Leganesu v la ligi, prihodnji torek pa sledi nadaljevanje lige prvakov. Na Metropolitano prihaja Bayer Leverkusen, nemški prvak, proti kateremu se je Oblak v Evropi že večkrat izkazal, nenazadnje navdušil tudi z nepozabno "trojno" obrambo iz leta 2017, ki velja še danes za njegovo najbolj viralno potezo vseh časov.

Nepozabna trojna "veleobramba" Jana Oblaka proti Bayerju iz leta 2017:

🧤 Jan Oblak with a remarkable triple save 5 years ago today 🙌 🙌 🙌#UCL pic.twitter.com/MxNJykfSMH — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 15, 2022

Če bi Atletico še podaljšal zmagoviti niz, bi si z uspehom nad Bayerjem že zagotovil uvrstitev med najboljših 24. In uspešna sezona Atletica, v kateri se poteguje za lovorike kar na treh frontah, bi dobila dodaten zalet. Hkrati pa bi Oblak in Atletico dosegala nove mejnike.