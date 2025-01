Izjemna mojstrovina Benjamina Šeška, ki je poskrbel za ganljivo gesto

Po daljšem novoletnem premoru se nadaljuje tekmovanje v bundesligi. V 16. krogu nemškega prvenstva sta Benjamin Šeško in Kevin Kampl z Leipzigom s 4:2 premagala Werder, Šeško je ob tem z evrogolom poskrbel za tretji zadetek svoje ekipe. Na vrhu bundeslige vztraja Bayern München, ki je tokrat z 1:0 premagal Borussio Mönchengladbach. Prvič je v Nemčiji zaigral David Zec, novi član Holsteina Kiela je izgubil na gostovanju pri Freiburgu z 2:3. Že za uvod v 16. krog so nemške zelenice v petek postregle z derbijem med Borussio Dortmund in Bayerjem iz Leverkusna. Prvaki so že v 20. minuti vodil s 3:1 in tekmo dobili s 3:2.

Nedelja, 12. januar:

Po novoletnem premoru sta do pomembne zmage z Leipzigom prišla Benjamin Šeško in Kevin Kampl. Ta je s 4:2 premagala Werder iz Bremna. Leipzižani so sicer med premorom na prijateljski tekmi s kar 10:0 odpihnili češkega nasprotnika Banik Most-Sous, pod štiri zadetke se je takrat podpisal Šeško, pred tem pa jim je hudo zaušnico v bundesligi zadal Bayern, ki je slavil s 5:1, tako da je bila tokratna zmaga izjemno pomembna za dvig samozavesti.

Leipzig je v vodstvo v 24. minuti popeljal povratnik po poškodbi Xavi Simons, a je le dve minuti kasneje na 1:1 poravnal Mitchell Weiser. A gostiteljev to ni zmedlo, Simons je v 35. zadel še drugič. Piko na i pa je na začetku drugega polčasa v 47. minuti s svojim sedmim zadetkom v tej sezoni bundeslige postavil Šeško. Ta se je v samostojni akciji odločil za strel izven kazenskega prostora s približno 20 metrov in s pravim evrologom ter izjemno močnim (namerili so hitrost žoge 126,4 km/h) ter natančnim strelom v desni zgornji kot premagal vratarja tekmecev.

Ob proslavljanju zadetka pa je Šeško poskrbel za še eno lepo gesto, saj je skupaj s soigralci v zrak dvignil dres poškodovanega soigralca Benjamina Henrichsa, ki si je tik pred novim koledarskim letom strgal ahilovo tetivo in bo z igrišč odsoten več mesecev. Ob zadetku Slovenca se je na tribunah samo široko nasmehnil in zaploskal tudi nekdanji trener Liverpoola in Borussie Dortmund Jürgen Klopp.

Foto: Guliverimage

V 61. minuti je Šeško z novim močnim strelom meril previsoko, domači so nato zapravili še nekaj priložnosti, eno lepših v 81. minuti Antonio Nusa, ko je po prodoru zadel vratnico. V zaključku so gledalci na Red Bull Areni videli še dva zadetka. V 90. minuti je za 4:1 zadel Christoph Baumgartner, asistiral pa mu je Andre Silva, ki je v 87. minuti zamenjal Šeška. Končni izid 4:2 pa je v 93. minuti postavil Oliver Burke. Kampl je ob zmagi igral do 75. minute. Leipzig se je z zmago znova povzpel na četrto mesto nemškega prvenstva, za vodilnim Bayernom zaostaja devet točk.

David Zec Foto: Guliverimage

David Zec, ki je pozimi iz Celja odšel na sever Nemčije, je že takoj dobil priložnost v prvi postavi Holsteina Kiela, ki je klonil z 2:3. Njegov klub je sicer slabo začel, saj je Nicolai Remberg dosegel avtogol, potem sta za Freiburg zadela še Christian Günter in Vincenzo Grifo, tako da je imel Freiburg v 74. minuti lepo prednost. Toda Phil Harres je z dvema zadetkoma v 85. in 90. minuti še poskrbel za negotovo končnico, v kateri je imel Kiel priložnost za izenačenje, a je ostalo pri tesnem porazu.

Do dvanajste zmage v bundesligi pa so prišli nogometaši Bayerna, ki so z 1:0 na zadnji sobotni tekmi ugnali Borussio Mönchengladbach. Odločilen zadetek je v 68. minuti z bele pike dosegel Harry Kane, ki je v tej sezoni v nemškem prvenstvu že pri petnajstih golih. To je bila sicer šele druga zmaga Bavarcev v Mönchengladbachu ob zadnjih sedmih obiskih.

Harry Kane je Bayernu zagotovil nove tri točke. Foto: Reuters

Bayer v derbiju do zmage v Dortmundu

V prvi tekmi koledarskega leta 2025 sta se v uvodu 16. kroga pomerila Borussia Dortmund in branilec naslova Bayer Leverksen. Boljši so bili gostje s 3:2 in začasno razliko do prvega Bayerna zmanjšali le na točko.

Na obračunu kluba iz Porurja in lanskega prvaka so gledalci v Dortmundu videli precej dinamičen začetek, na koncu pa vseeno niso bili najbolj zadovoljni. Že po 25 sekundah je prvake v vodstvo popeljal Nathan Tella (po golu Jamala Musiale v Kielu po 15 sekundah je to drugi najhitreje dosežen gol v sezoni), na 2:0 je v osmi minuti povišal Patrick Schick, znižal je Jamie Gittens v 12. A je Schick že v 19. minuti zadel še drugič. Prednost so lekarnarji tudi obdržali, pa čeprav so domači v 79. minuti po posredovanju Vara dobili najstrožjo kazen, Serhou Guirassy je še desetič v bundesligi uspešno zadel z bele točke, a je bil to za rumeno-črne zadnji zadetek na tekmi.

Po drugem zadetku Patrika Schicka je Bayer že sredi prvega polčasa vodil s 3:1. Foto: Reuters

Nemško prvenstvo, 16. krog:

Petek, 10. januar:

Sobota, 11. januar:

Nedelja, 12. januar:

