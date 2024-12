Borussia Dortmund skočila na šesto mesto, potop Leipziga v Münchnu

Zadnji krog jesenskega dela nemškega prvenstva je že v petek prinesel poslastico v Münchnu. Vodilni Bayern se je od leta 2024 poslovil z visoko zmago proti RB Leipzigu (5:1). Edini gol za gostujoče rdeče bike je v drugi minuti tekme dosegel Benjamin Šeško. Prvak Bayer je napolnil mrežo Freiburga, Čeh Patrick Schick je dosegel kar štiri zadetke, Nemec Florian Wirtz pa zadetek in tri podaje. Mainz je z igralcem manj prišel do zmage v Frankfurtu. Borussia Dortmund je v nedeljo v gosteh ugnala Wolfsburg in se povzpela na šesto mesto.

Derbi 15. kroga se je odvil že v petek v Münchnu, kjer se je zdesetkani Leipzig - pogrešal je mladega Nizozemca Xavija Simonsa, manjkali pa so še Castello Lukeba, Yussuf Poulsen, Eljif Elmas in Assan Ouédraogose - zoperstavil okrepljenemu napadu Bayerna, v katwerega se je po treh tednih odsotnosti vrnil najboljši strelec Harry Kane. Za še boljšo voljo v taboru Bayerna je poskrbela tudi vrnitev Alphonsa Daviesa.

Benjamin Šeško je na Allianz Areni v Münchnu v drugi minuti derbija zadel za izenačenje na 1:1. Foto: Guliverimage

Začetek tekme je bil spektakularen, Jamal Musiala je po 32 sekundah igre zatresel mrežo gostov in poskrbel za eksplozijo navdušenja na tribunah Allianz Arene, a je le dobre pol minute kasneje razpoloženje več kot 75 tisoč bavarskih navijačev umiril Benjamin Šeško z golom za izenačenje na 1:1. V 25. minuti je za novo vodstvo domačih poskrbel Konrad Laimer. Bavarci si še naprej pritiskali in v 36. minuti je Joshua Kimmich povišal prednost na + 2. V drugem polčasu sta prevlado Bayerna z zadetkoma potrdila še Leroy Sane (75.) in Alphonso Davies (78.).

Nov udarec za Leipzig Nemški reprezentančni branilec Benjamin Henrichs si je strgal ahilovo tetivo desnega stopala in bo predvidoma odsoten več mesecev, je sporočil njegov klub Leipzig. Sedemindvajsetletnik se je poškodoval pri petkovem porazu proti Bayernu iz Münchna (1:5). Nesrečnika bodo v Münchnu v ponedeljek tudi operirali.

Šeško zabil, znova govorice o njegovem prestopu

Slovenski as Benjamin Šeško je na Allianz Areni, kjer je lani proslavljal svojo prvo lovoriko v dresu Leipziga in osvojil nemški superpokal, zaigral od prve minute, na igrišču pa vztrajal do 74. Kevin Kampl je priložnost dočakal v 74. minuti tekme. V zadnjih dneh znova ne manjka govoric, ki jih širijo otoški mediji, o zanimanju največjih angleških klubov za 21-letnega Slovenca. Najpogosteje se znova omenja Arsenal, prisotni pa so tudi Chelsea, Manchester United in celo Liverpool.

Benjamin Šeško je z Leipzigom pogorel v ligi prvakov. Čeprav je dosegel tri zadetke, so rdeči biki prikovani pri dnu razpredelnice. Foto: Guliverimage

Če bi Šeško, ki je zvestobo Leipzigu poleti podaljšal do leta 2029, sklenil dogovor s katerim izmed snubcev, bi lahko spomladi nadaljeval evropsko sezono. Z rdečimi biki je namreč nepričakovano povsem pogorel v ligi prvakov in brez možnosti za napredovanje ostal že dva kroga pred koncem, medtem ko Liverpool in Arsenal navdušujeta v ligi prvakov, Manchester Unitedu gre dobro v ligi Europa, Chelsea pa je z naskokom najboljši udeleženec konferenčne lige, kjer je v ligaškem delu zbral več točk (18) kot Olimpija (10) in Celje (7) skupaj.

Mainz po Bayernu ugnal še Eintracht

Mainz je v bundesligi v soboto le desetimi igralci zmago nad vodilnim Bayernom danes nadaljeval s presenetljivim uspehom s 3:1 pri Eintrachtu iz Frankfurta. Mainz je dobil pet od zadnjih šestih tekem, tudi proti Borussii Dortmund in Bayernu, ter se povzpel na peto mesto prvenstvene razpredelnice.

Mainz je leto 2024 sklenil z izvrstnimi rezultati, na lestvici pa se prebil proti vrhu. Foto: Reuters

Nenavadni avtogol vratarja Frankfurta Kaua Santosa je Mainzu prinesel prednost v 15. minuti, Paul Nebel pa je v 27. minuti povišal na 2:0, šest minut za tem, ko je bil kapetan Mainza Nadiem Amiri izključen zaradi nepremišljenega prekrška.

Druga napaka Santosa, ki je med vratnicama zamenjal obolelega Kevina Trappa, je Mainzu podaril tretji gol, ko je Nebel zadel v 58. minuti. Za Frankfurt je v 75. zadel Rasmus Kristensen, ki je pred tem zadel tudi prečko. Mainz je zdaj peti, dve točki za Frankfurtom in RB Leipzigom.

Točkovno izenačen z Mainzem je Werder Bremen (25), ki je premagal Union Berlin s 4:1. Borussia Mönchengladbach ima točko manj in je z 2:1 premagala Hoffenheim. Holstein Kiel je prišel z zmago nad Augsburgom s 5:1 do druge zmage v sezoni, gostovanje pri St. Pauliju pa je šokiralo podprvaka prejšnje sezone Stuttgart, ki je klonil z 0:1.

Pred tekmami so se z minuto molka poklonili žrtvam petkovega napada na božični sejem v Magdeburgu, v katerem je umrlo pet ljudi, več kot 200 pa jih je bilo ranjenih.

Dortmund končno zmagal v gosteh

Borussia Dortmund se je po zmagi v Wolfsburgu na lestvici povzpela na šesto mesto. Foto: Reuters V zadnjem obračunu 15. kroga je Borussia Dortmund v gosteh s 3:1 premagala Wolfsburg in skočila na šesto mesto, pred tem je Bochum dosegel prvo zmago v sezoni, z 2:0 je premagal Heidenheim.

Borussia je prvič v sezoni zmagala v gosteh. V obračunu ekip, ki sta bili pred dvobojem sosedi na lestvici na začetku spodnje polovice, je odločilo učinkovitih pet minut rumeno-črnih, ki so med 25. in 30. minuto dosegli vse tri gole. Uspešni so bili Donyell Malen, Maximilian Beier in Julian Brandt. Wolfsburg je sicer v nadaljevanju znižal (Denis Vavro), gostje so zadnje pol ure po rdečem kartonu Pascala Grossa igrali le z desetimi, a brez težav zadržali prednost.

V obračunu ekip z dna pa je Bochum na 15. tekmi le dočakal zmago, tako da zdaj v bundesligi ni več ekip brez nje. Moritz Broschinski in Matuš Bero sta poskrbela za mirnejši zimski premor, Bochum je sicer še vedno zadnji, vendar zdaj le še dve točki zaostaja za Kielom, štiri pa za nedeljskim tekmecem.

Po prazničnem premoru se bo nemško prvenstvo nadaljevalo s 16. krogom 10. januarja.

