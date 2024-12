Šeško z golom poskrbel za zmago rdečih bikov

Vodilni Bayern je v 14. krogu brez najboljšega strelca Harryja Kana presenetljivo izgubil v Mainzu (1:2), prvak Bayer Leverkusen pa se mu je po zmagi v Augsburgu (2:0) približal na štiri točke zaostanka. Ranjeni RB Leipzig, ki je nepričakovano ostal brez možnosti za napredovanje v ligi prvakov že po šestih krogih, je v nedeljskem derbiju kroga gostil Eintracht Frankfurt, katerega je nedavno v pokalu nadigral in izločil s 3:0. Takrat se je med strelce vpisal tudi Benjamin Šeško, enako pa je bilo tudi tokrat, le da so rdeči biki slavili z 2:1.

Trenerski stolček Marca Roseja se po evropskem debaklu RB Leipziga še naprej maje, a se bo vodstvo kluba po poročanju Bilda o tem, ali bo še naprej zaupalo 48-letnemu nemškemu strategu, odločilo po koncu jesenskega dela. V prvi od obeh tekem, ki ga še čakata, je Leipzig vendarle prišel do zmage proti Eintrachtu. Nanjo je v bundesligi čakal vse od 26. oktobra. Rdeče bike je v prvem polčasu v vodstvo popeljal Benjamin Šeško, ki je v 19. minuti natančno meril z glavo. A gostje so do polčasa izenačili, v 40. minuti je bil natančen Nathaniel Brown. Da so Rosejevi varovanci vendarle prekinili črno serijo v domačem prvenstvu pa je nato na začetku drugega dela igre, natančneje v 52. minuti, poskrbel Lois Openda.

Šeško je na terenu prebil celotno srečanje, drugi legionar v vrstah Leipziga, nekdanji reprezentant Kevin Kampl pa je igrišče zapustil v 92. minuti srečanja. Zadnji izziv jesenskega dela za rdeče bike, po katerem bo znanega tudi več o usodi njihovega trenerja, bo predstavljal trenutno vodilni Bayern.

Že pred večernim derbijem sta bili odigrani dve srečanji. Stuttgart je v gosteh s 3:1 ugnal Heidenheim, dortmundska Borussia pa je doma remizirala s Hoffenheimom z 1:1.

Bavarci prvič klonili

Junak sobotne tekme v Mainzu je bil 32-letni Južnokorejec Lee Jae-sung, ki je zadel dvakrat, prvič v 41., drugič pa v 60. minuti. Bayern je imel precej več od igre in si pripravil lepše priložnosti, a je bil ob odsotnosti Harryja Kana in nekaterih drugih nogometašev neučinkovit pred vrati tekmecev. Ti so na lestvici začasno napredovali na šesto mesto.

Lee Jae-sung je proti Bayernu dosegel kar dva zadetka. Foto: Reuters

Edini zadetek za precej oslabljene Bavarce je po srečnem odboju dosegel Leroy Sane v 87. minuti. Bayern je ostal na vrhu razpredelnice, po 14 odigranih tekmah ima 33 točk. Prvi zasledovalec je Bayer, ki je s četrto zaporedno zmago zdaj pri 29 točkah. Varovanci Xabija Alonsa so temelje za nove tri točke postavili v prvem polčasu, ko sta zadela Martin Terrier (14. minute) in Florian Wirtz (40.).

Na ostalih dveh tekmah v zgodnejšem terminu je Borussia Mönchengladbach s 4:1 ugnala Holstein Kiel, medtem ko so tekmo med Unionom Berlinom in Bochumom zaradi predmeta, ki je zadel gostujočega vratarja, tik pred koncem prekinili pri izidu 1:1.

Nemško prvenstvo, 14. krog:

Petek, 13. december:

Sobota, 14. december:

Nedelja, 15. december:

Lestvica: