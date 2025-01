Čudežen zadetek Benjamina Šeška obnorel Angleže

Nogometno leto 2025 se je začelo sanjsko za Benjamina Šeška. Z enim najlepših zadetkov kariere – dosegel ga je proti Werderju, kar je bil redko viden projektil z razdalje in s čimer je poskrbel za viralen posnetek na družbenih omrežjih – je pomagal Leipzigu do zmage (4:2), na Otoku pa dal misliti zlasti navijačem Arsenala. Topničarjem bi namreč prišel še kako prav, zlasti po nedeljski poškodbi Gabriela Jesusa, zaradi katere bi lahko bil Brazilec dlje časa odsoten z igrišč.

Slovenski nogometni dragulj Benjamin Šeško pri zgolj 21 letih dosega neverjetne stvari. V leto 2025 je vstopil s spoznanjem, da po raziskavi nogometnega instituta CIES spada med svetovno elito, saj se lahko pohvali s 15. največjo tržno vrednostjo izmed vseh igralcev. Na edini pripravljalni tekmi rdečih bikov je v 60 minutah, kolikor jih je prebil na igrišču, proti češkemu tretjeligašu prispeval štiri zadetke in dve podaji, izjemno strelsko formo pa potrdil tudi na uvodni prvenstveni tekmi v letu 2025.

Zaploskal mu je tudi Jürgen Klopp

Mojstrovina Benjamina Šeška je v dobro voljo spravila tudi novopečenega sodelavca RB Leipziga Jürgena Kloppa. Foto: Guliverimage V nedeljo je pomagal Leipzigu do domače zmage nad Werderjem (4:2) s prekrasnim zadetkom. Žogo je proti vratom gostov iz Bremna z razdalje usmeril tako bliskovito in natančno, da je skoraj razparal mrežo. To je bil redko viden projektil, po katerem so izjemnemu udarcu samozavestnega Posavca namerili izjemno hitrost.

Udaril je s hitrostjo 126,4 kilometra na uro. Večjo so v tej sezoni izmerili le ob treh strelih v nemški bundesligi, Šeško pa je z njo navdušil vse, tudi slovitega nemškega stratega Jürgena Kloppa, ki je 1. januarja uradno prevzel vlogo osrednjega koordinatorja Red Bullovih nogometnih klubov, med katere spada tudi Leipzig.

Srečanje v Leipzigu sta v nedeljo zaznamovala Benjamin Šeško in Xavi Simons. Foto: Guliverimage

Nekdanji trener Liverpoola si je dvoboj v Leipzigu ogledal v živo in na tribunah užival v imenitnih potezah mladih asov rdečih bikov. V ekipi sta izstopala povratnik, dvakratni strelec Nizozemec Xavi Simons – Leipzig ga je še kako pogrešal jeseni v ligi prvakov, kjer je še vedno brez točke, tako da si je v Evropi privoščil nepričakovan polom – ter slovenski napadalec Šeško.

Šeško je že pri ducatu

V tej sezoni je v dresu Leipziga dosegel že 12 zadetkov. Foto: Guliverimage Vodilni strelec Kekove čete v zadnjih letih je ohranil dobro strelsko formo. Na zadnjih treh tekmah Leipziga se je vselej vpisal med strelce, zadel je na petih od zadnjih šestih srečanj. Za rdeče bike, ki na lestvici zasedajo četrto mesto, je v tej sezoni dosegel že 12 zadetkov: sedem v prvenstvu, dva v pokalu in tri v ligi prvakov.

Ker pa je Šeško jeseni pogosto zadeval tudi v ligi narodov za reprezentanco (pet zadetkov), se lahko v časovnem okvirju sezone 2024/25 pohvali že s 17 goli. To je imeniten dosežek, s katerim si še dviguje ugled in tržno vrednost, temu primerno pa je tudi zanimanje evropskih velikanov, ki bi ga želeli videti v svojih vrstah.

Pokazal, kaj lahko pogreša Arsenal

Benjamin Šeško je že dolgo na seznamu želja nekaterih velikih angleških klubov. Foto: Guliverimage Pred začetkom Eura 2024 je bilo ogromno govora o tem, da ga v svoje vrste skušajo pripeljati Arsenal, Chelsea in AC Milan, a je nato do leta 2029 podaljšal pogodbo z Leipzigom. Po novem podvigu, njegovem evrogolu proti Werderju, so se na Otoku okrepile govorice o tem, da bi lahko zamenjal klubsko okolje. Morda že v tem zimskem prestopnem roku. Največkrat se omenja Arsenal.

"Smo videli najlepši zadetek tega konca tedna? Čudežen strel Benjamina Šeška bi lahko poskrbel, da bi se proti Slovencu obračale glave iz klubov Premier League," so pri Sky Sportsu posnetek atraktivnega zadetka mladega Slovenca pospremili z besedami, iz katerih lahko slutimo, da bi se lahko zanj znova povečalo zanimanje angleških klubov.

Pri Football Addict so zapisali, da je Šeško Arsenalu in drugim angleškim velikanom pokazal, kaj zamujajo, vse skupaj pa navezal tudi z zgodbo o nedeljskem izpadu topničarjev iz pokala FA, ko jih je po izvajanju strelov z bele točke izločil branilec lovorike Manchester United. Arsenal je na domačem stadionu Emirates dominiral, a v svojih vrstah znova pogrešal napadalca, ki bi bil pogosteje zmožen številne zrele priložnosti pretopiti v zadetke.

Manchester United je po izvajanju 11-metrovk na Emiratesu v pokalu FA izločil Arsenal. Turški vratar Altay Bayindir je ubranil strel Kaiju Havertzu. Foto: Reuters

"Medtem Šešku uspevajo takšne stvari, po katerih bi lahko pomislil, da bi lahko Arsenal kmalu na široko odprl denarnico in skušal skleniti kupčijo. Šeško je ogromen talent, zato si je težko predstavljati, da za Mikela Arteto ne bi bil dodana vrednost. Zlasti v obdobju, ko Kai Havertz ni v formi," so zapisali Otočani, pri tem pa poudarili tudi novo nevšečnost, s katero se bo moral spopasti trener Arsenal Mikel Arteta.

Nov udarec za Arsenal. Kako dolgo bo brez Brazilca?

Gabriel Jesus je moral igrišče zapustiti že po 40 minutah. Zamenjal ga je Raheem Sterling. Foto: Reuters Brazilski napadalec Gabriel Jesus se je znova poškodoval, igrišče je v prvem polčasu zapustil zaradi bolečin v kolenu. Za zdaj se še ne ve, kako dolgo bo odsoten, a po tistih bolj črnih scenarijih bi lahko manjkal tudi nekaj mesecev. To bi bil velik udarec za napad topničarjev, ki v prvenstvu izgubljajo boj za prvo mesto proti razigranemu in suverenemu Liverpoolu.

Tako se poraja vprašanje, ali bi lahko Arsenal zapolnil vrzel s tem, da bi že pozimi pripeljal Šeška. Topničarji niso skrivali zanimanja za Slovenca. To je poleti, ko se je odločil za nadaljevanje kariere v Nemčiji, malce zamrlo, a se v zadnjem obdobju znova vrača na naslovnice. Vseeno v Angliji vlada prepričanje, da bo zelo težko pripeljati Šeška sredi sezone, hkrati pa to tudi ne bo najcenejše.

Gabriel Jesus bo danes opravil podroben pregled kolena. Arsenal pogreša že angleškega zvezdnika Bukaya Sako, nekaj tednov bo manjkal tudi Ethan Nwaneri, tako da je poškodba Jesusa velik udarec za topničarje. Foto: Reuters

Po drugi strani pa bi lahko Posavec, če bi se tako odločil, podaljšal evropsko sezono. Ta se bo za Leipzigom kmalu končala, saj se v ligi prvakov, kjer je v toplih jesenskih mesecih dosegel kar tri zadetke, ne bo uvrstil med najboljših 24. Pri Arsenalu, ki bo v naslednjem krogu gostil zagrebški Dinamo, je povsem obratno. Londončani so si bolj ali manj že zagotovili napredovanje. Pred tem topničarje v domačem prvenstvu čakata še vselej prestižen derbi severnega Londona s Tottenhamom in še en derbi, domača tekma z Aston Villo – ravno s klubom, ki je kot zadnji v ligi prvakov premagal Leipzig (3:2).

Šeško kmalu proti Gyökeresu

Šved Viktor Gyökeres bo jeseni tekmec Slovenije v kvalifikacijah za SP 2026. Foto: Reuters Tudi v Nemčiji se bo že med tednom igralo za točke. Šeško in Kevin Kampl, ki je proti Werderju odigral 75 minut, se odpravljata na zahtevno gostovanje v Stuttgart, nato ju čaka še dvoboj v gosteh pri nekdanjem klubu Aleksandra Knavsa, Bochumu, 22. januarja pa predzadnji dvoboj ligaškega dela lige prvakov, ko bo na Red Bull Areni gostoval Sporting Lizbona.

To bo tudi dvoboj, ki ga bodo z velikim zanimanjem spremljali ljubitelji Arsenala, saj bosta na njem nastopila vroča strelca, ena izmed največkrat omenjenih kandidatov za okrepitev napada topničarjev, to sta Šeško in Šved madžarskih korenin Viktor Gyökeres. Če bosta do takrat sploh še člana Leipziga in Sportinga. Rdeči biki bodo namreč kmalu okrepili napad.

⚪️🔴✈️ Noah Okafor will arrive in Leipzig today to sign in at RB Leipzig for €1m loan fee and salary covered.



€25/28m buy option clause not mandatory included.



Plan confirmed. pic.twitter.com/2vm0wL6Y8W — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 13, 2025