Rdeči vragi po drami in loteriji izločili velikega tekmeca

V najstarejšem pokalnem nogometnem tekmovanju na svetu, pokalu FA, so se odvili boji za uvrstitev med najboljših 32 ekip. Najbolj pestro je bilo danes, saj je branilec naslova Manchester United po pravi drami slavil na gostovanju pri Arsenalu in po izvajanju enajstmetrovk prišel do napredovanja. Rezultat po rednem delu je bil 1:1, v podaljšku golov ni bilo, tako da so zmagovalca odločili streli z bele pike, junak pa je postal vratar rdečih vragov Altay Bayindir. Pošteno se je za napredovanje moral potruditi Tottenham, ki je šele po podaljšku s 3:0 izločil petoligaša Tamworth. V soboto so Liverpool, Chelsea in Manchester City brez praske opravili s četrtoligaši. Liverpool je s 4:0 premagal Accrington, Chelsea je s 5:0 izločil Morecambe, Manchester City pa je Salfordu zabil kar osemkrat (8:0).

Poslastica se je odvila v severnem Londonu na stadionu Emirates, kjer je Manchester United po izvajanju enajstmetrovk s 6:5 (1:1, 1:1) ugnal Arsenal. Za veselje gostov je v rednem delu v 52. minuti poskrbel kapetan Bruno Fernandes, kmalu zatem pa se je dogajanje povsem obrnilo na glavo. V 61. minuti je drugi rumeni karton na obračunu prejel Diogo Dalot, ki je tako moral predčasno pod prho, le dve minuti kasneje pa je Arsenal že izkoristil igro z nogometašem več na zelenici, saj je izid na 1:1 poravnal Gabriel. A to še ni vse, topničarji so imeli v 72. minuti priložnost za popoln preobrat, a je Martinu Odegaardu strel z bele pike ubranil vratar Uniteda Altay Bayindir.

Joshua Zirkzee je s strelom z bele pike v peti seriji zapečatil usodo Arsenala. Foto: Reuters

V rednem delu gledalci niso več videli zadetkov, prav tako ne v podaljšku, tako da so zmagovalca odločili streli z bele pike. Za United je bilo uspešnih vseh pet nogometašev, po vrsti so zadeli Fernandes, Diallo, Yoro, Martinez in Zirkzee, medtem ko je pri Arsenalu najprej zadel Odegaard, poskus Havertza je nato Bayindir ubranil, tako da tudi gola Rica in Parteyja na koncu nista bila dovolj, napredovanja pa so se veselili rdeči vragi, ki branijo naslov.

Razočaranje nogometašev Arsenala. Foto: Reuters

Tottenham se je moral proti petoligašu Tamworthu nasprotno od pričakovanj pošteno namučiti za napredovanje. Redni del srečanja se je na The Lamb Groundu, kjer se je zbralo malce več kot štiri tisoč ljudi, končal brez zadetkov, kljub temu da je Ange Postecoglou v prvo postavo uvrstil kar nekaj prvokategornikov. V podaljšku so nato Spurs le zlomili odpor nasprotnika, najprej je v 101. minuti lastno mrežo zatresel Nathan Tshikuna, zmago Tottenhama pa sta nato potrdila še Dejan Kuluševski (107.) in Brennan Johnson (118.).

Newcastle je po zaostanku z 0:1 na koncu s 3:1 izločil četrtoligaša Bromley.

Sprehod za Liverpool, Chelsea in Man City

V soboto so za visoko zmago Liverpoola in napredovanje zadeli Diogo Jota (29.), Trent Alexander-Arnold (45.), 18-letni Jayden Danns (76.) in Federico Chiesa (90.), ki se je podpisal pod svoj prvi zadetek v dresu rdečih. Ob petardi Chelseaja pa sta se pod dva zadetka podpisala Tosin Adarabioyo (39., 70.) in Joao Felix (75., 77.), enega pa je dodal še Christopher Nkunku (50.), ki je sicer v 17. minuti zapravil strel z bele pike.

Še bolj razigran je bil Manchester City, ki je kar osemkrat zabil v mrežo Salforda. Pod dva zadetka se je podpisal Jeremy Doku (8., 69./11-m), po zadetek so dali Divin Mubama (20.), Nico O'Reilly (43.) in Jack Grealish (49./11-m), hat-trick pa je prispeval 22-letni James McAtee (62., 72., 81.).

Manchester City je zmagal s kar 8:0. Foto: Reuters

Od tekmovanja pa se je poslovil premierligaš Brentford, ki je z 0:1 moral priznati premoč drugoligašu Plymouthu. Zanesljiva sta bila Brighton in Nottingham Forest.

V četrtek so med najboljših 32 uvrstili Cardiff City, Fulham in Everton. Klub iz Liverpoola je le nekaj ur pred tekmo s Peterboroughom (2:0) prekinil sodelovanje s trenerjem. V petek je v obračunu premierligašev Aston Villa z 2:1 izločila West Ham. Za preobrat in zmago sta poskrbela Amadou Onana (71.) in Morgan Rogers (76.).

Swansea City Žana Vipotnika, ki je tekmo spremljal s klopi, je v nedeljo klonil na gostovanju v Southamptonu (0:3), QPR Žana Celarja, ki zaradi poškodbe stegenske mišice ni kandidiral za srečanje, pa je v soboto gostoval pri Leicester Cityju, izgubil z 2:6 ter se tako poslovil od tekmovanja.

Znani pari četrtega kroga Takoj po nedeljskih tekmah je bil opravljen tudi žreb šestnajstine finala. Med zanimivejšimi pari so tekme Manchester United - Leicester, Brighton - Chelsea ter Aston Villa - Tottenham. Manchester City čaka obračun z zmagovalcem para Leyton Orient/Derby County, Liverpool pa se bo pomeril z drugoligašem Plymouth Argyle.

Angleški pokal FA, 3. krog:

Četrtek, 9. januar:

Petek, 10. januar:

Sobota, 11. januar:

Nedelja, 12. januar:

Ponedeljek, 13. januar: