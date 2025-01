Enainšestdesetletni nekdanji škotski nogometaš David Moyes, ki je od leta 2002 do 2013 že opravljal naloge trenerja Evertona, se vrača v klub, potem ko je bil v soboto odpuščen Sean Dyche. "Lepo se je vrniti! Užival sem v 11 čudovitih in uspešnih letih pri Evertonu in nisem okleval, ko se mi je ponudila priložnost, da se ponovno pridružim," je dejal Moyes.

Everton je trenutno na 16. mestu premier lige in je le točko nad območjem izpada. Klub, ki ga je prejšnji mesec prevzela ameriška investicijska skupina Friedkin Group, se še letos namerava preseliti tudi na nov stadion. "Veseli smo, da se nam je David pridružil v tem ključnem času v zgodovini Evertona," je dejal izvršni direktor kluba Marc Watts.

"Z več kot desetletjem izkušenj v klubu je pravi vodja, ki nas bo vodil skozi našo zadnjo sezono na Goodison Parku in na našem novem stadionu. Veselimo se sodelovanja z Davidom pri gradnji temeljev nove dobe za Everton, " je dodal.

Po prvi misiji v Evertonu je Moyes prevzel Manchester United (2013-2014), Real Sociedad (2014-2015), Sunderland (2016-2017) in West Ham (2017-2018, 2019-2024).