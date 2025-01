Nor derbi na Anfieldu brez zmagovalca

Za uvod v 20. krog angleškega prvenstva je Newcastle po preobratu z 2:1 slavil na gostovanju pri Tottenhamu in dosegel še peto zaporedno zmago. Prvak Manchester City je s 4:1 premagal West Ham, Chelsea pa se le s točko vrača z gostovanja pri Crystal Palacu (1:1). Z enakim izidom se je končal tudi obračun med Brightonom in drugim Arsenalom. Veliki nedeljski derbi na Anfieldu med Liverpoolom in Manchester Unitedom se je končal brez zmagovalca, bilo je 2:2. Največje presenečenje prvenstva, Nottingham Forrest, bo na delu v ponedeljek.

Nedelja, 5. januar:

Sobota je prinesla sedem srečanj. Vse skupaj se je začelo v severnem Londonu, kjer je še naprej neprepričljivi Tottenham moral z 1:2 priznati premoč Newcastlu. Ta je zmagal še petič zapored in nadaljuje v odličnem ritmu. Srečanje so sicer na stadionu Tottenham Hotspur bolje odprli domači, ki jih je vodstvo že v četrti minuti popeljal Dominic Solanke, a je že dve minuti kasneje na drugi strani na 1:1 poravnal Anthony Gordon. V 38. minuti pa je za preobrat poskrbel Alexander Isak. Tottenham je brez zmage na zadnjih štirih tekmah v premier ligi, od tega so trikrat izgubili.

Newcastle je ugnal Tottenham. Foto: Reuters

Manchester City je po seriji slabših rezultatov vknjižil še drugo zaporedno zmago, potem ko je s 4:1 slavil proti West Hamu. Sinjemodri so povedli v deseti minuti, ko je lastno mrežo zatresel Vladimir Coufal. Dva zadetka je zatem prispeval Erling Haaland (42., 55.), ki je svojo bero zadetkov v premier ligi povišal na 16, nato pa je piko na i v 58. minuti dodal še Phil Foden. Častni zadetek za West Ham je v 71. minuti dosegel Niclas Füllkrug.

Erling Haaland je dvakrat meril v polno. Foto: Reuters

Remi za Chelsea in Arsenal

Chelsea je na četrti tekmi zapored ostal brez zmage, potem ko je z 1:1 remiziral na gostovanju pri Crystal Palacu. Blues je v vodstvo v 14. minuti popeljal Cole Palmer, nato pa so pobudo prevzeli domači, ki so v 82. minuti preko Jeana-Philippa Matete zabili za 1:1.

Z izidom 1:1 se je končal tudi zadnji sobotni obračun med Brightonom in Arsenalom, ki je s tem prekinil niz štirih zaporednih zmag v vseh tekmovanjih. Na Amex stadionu se je srečanje bolje začelo za goste, ki so začetni pritisk kronali v 16. minuti, ko je za 1:0 v polno meril komaj 17-letni Ethan Nwaneri. A domačih to ni ustavilo, nasprotno, v nadaljevanju so iz minute v minuto resneje pretili proti vratom gostov.

Brighton in Arsenal sta remizirala. Foto: Reuters

V 59. minuti je v kazenskem prostoru Brightona z glavo nerodno posredoval William Saliba, ki je ob tem storil prekršek, sodnik Anthony Taylor pa je takoj pokazal na najstrožjo kazen, njegovo odločitev je zatem potrdil tudi Var. Strel z bele pike je nato v 61. minuti z močnim strelom unovčil Joao Pedro, ki je izid poravnal na 1:1. Zaključek je ponudil z nekaterimi priložnostmi z obeh strani, a gledalci zadetkov niso več videli. Brighton je še desetič v sezoni prišel do remija, enajstič zapored pa je v premier ligi ostal brez zmage.

Veliki derbi na Anfieldu brez zmagovalca

Nedeljsko dogajanje se je prav tako začelo v Londonu, kjer sta se Fulham in Ipswich razšla z 2:2. Gostje so dvakrat prišli do prednosti, obakrat pa je z najstrožje kazni izenačil Raul Jimenez.

Sledil je veliki derbi. Po prvem polčasu, ki ni ponudil veliko, je sledil izjemen drugi. Prvi je 52. minuti povedel Manchester United. Lisandro Martinez je ukradel žogo, jo oddal Brunu Fernandesu, ta pa je ponovno zaposlil Argentinca, ki je s pravo bombo pod prečko, iz sicer zahtevnega položaja premagal Allisona. A veselje gostov je trajalo le sedem minut, nato pa je po podaji Alexisa Mac Allisterja udaril Cody Gakpo in po preigravanju z natančnim strelom premagal Andreja Onanaja.

Lisandro Martinez je Rdeče vrage popeljal v vodstvo. Foto: Reuters

V 70. minuti pa vodstvo za domače. Po igri z roko Mathijsa de Ligta in potrditvi te s strani sistema Var je odgovornost z bele točke prevzel Mohamed Salah in drugič zatresel mrežo Rdečih vragov v tej sezoni. A gostje se niso predali in v 80. minuti prek Amada Dialloja, ki se je lepo znašel v kazenskem prostoru, izid še enkrat poravnali. Nekaj priložnosti smo videli še do konca srečanja, a ostalo je pri delitvi točk.

Krog bosta v ponedeljek sklenila presenečenje dozdajšnjega dela sezone, Nottingham Forest, in Wolverhampton.

Angleško prvenstvo, 20. krog:

Sobota, 4. januar:

Nedelja, 5. januar:

Ponedeljek, 6. januar:

