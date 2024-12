Bukayo Saka bo zaradi poškodbe manjkal več tednov

Na ponedeljkovi novinarski konferenci pred prihajajočim prazničnim krogom premier lige (tradicionalno Angleži igrajo 26. decembra na boxing day") je o stanju 23-letnega angleškega reprezentanta Mikel Arteta dejal: "Ne kaže dobro. Odsoten bo več tednov." Bukaya Sako so posneli, kako je v soboto z berglami zapustil stadion Selhurst Park..

Arteta je po tekmi dejal: "Začutil je nekaj v stegenski mišici. Ni mogel nadaljevati. Morali ga bodo oceniti zdravniki, zato me to precej skrbi." Zdaj je tudi razkril, da si je Raheem Sterling poškodoval koleno in bo odsoten več tednov. Arteto so vprašali, ali obstaja strah, da se Saka ne bi vrnil pred koncem sezone. "Ne," je rekel: "Zelo sem optimističen, da se bo vrnil pred koncem sezone."

Saka je ključni igralec v Arsenalovem napadu, saj je to sezono dosegel pet golov v domačem prvenstvu premier league in prispeval deset podaj, njegova odsotnost pa se bo topničarjem močno poznala. Arsenal je ta čas tretji na prvenstveni lestvici, šest točk za vodilnim Liverpoolom, ki je v nedeljo s 6:3 premagal londonski Tottenham.