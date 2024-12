Vodilni Liverpool je dokazal, da je v prvovrstni formi. V nedeljo je v derbiju 17. kroga v gosteh nadigral Tottenham s teniškim rezultatom 6:3 in povišal prednost pred zasledovalci, saj je Chelsea remiziral pri Evertonu (0:0). Aston Villa je v soboto poglobila krizo Manchester Cityja (2:1), Arsenal pa se je znesel nad mestnim tekmecem Crystal Palaceom (5:1). Novo razočaranje je doživel Manchester United. Na Old Traffordu je ostal praznih rok proti Bournemouthu kar z 0:3.

Vodilni Liverpool nadaljuje z izjemnimi predstavami pod taktirko Kloppovega naslednika Arneja Slota. Rdeči so svoje mojstrstvo potrdili tudi na zahtevnem gostovanju v Londonu, kjer so pomendrali Tottenham in ga na koncu odpravili s teniškim rezultatom 6:3. Liverpool je tako izkoristil spodrsljaj Chelseaja na Goodison Parku (0:0) in povišal prednost pred zasledovalci. Pred modrimi ima s tekmo manj že štiri točke prednosti.

Vratar Tottenhama Fraser Forster je bil premagan kar šestkrat. Foto: Reuters

Blestela sta zlasti Mohamed Salah in Luis Diaz, oba sta se na seznam strelcev vpisala dvakrat. Liverpool je v okvir vrat tekmeca, ki ne more biti zadovoljen z uvrstitvijo na lestvici, saj zaseda komaj 11. mesto, ustrelil 12 strelov. Polovica izmed njih je zatresla mrežo.

Že v uvodnih minutah je imel Salah tri lepe priložnosti, v 18. minuti je zadel tudi prečko. V 23. minuti so gosti vendarle povedli. Trent Alexander-Arnold je z milimetrsko natančno podajo v kazenskem prostoru našel Diaza, ki je z glavo poslal žogo v mrežo. Tudi drugi gol so redsi dosegli z glavo, po predložku z leve strani je v 41. minuti domačo obrambo preskočil Dominik Szoboszlai, pred vrati pa je žogo za vratarja Fraserja Fosterja preusmeril Alexis Mac Allister.

Salah prehitel Haalanda

Mohamed Salah je na lestvici najboljših strelcev prehitel Erlinga Haalanda. Foto: Reuters Slednji je bil nato glavni krivec, da so domači izid znižali. V nevarnem območju je izgubil žogo, z natančnim plasiranim strelom je njegovo napako kaznoval James Maddison. A gosti so hitro odgovorili, lepo akcijo je v sodnikovem dodatku zaključil Szoboszlai.

V drugem delu so gosti prepustili posest tekmecem, vendar bili v protinapadih še kako nevarni. V 54. minuti so izkoristili enega izmed njih, podajo Codyja Gakpoja in zmedo domačih branilcev je izkoristil Salah, ki je dosegel svoj 14. gol v prvenstvu, z njim je postal njegov najboljši strelec, za seboj je pustil Erlinga Haalanda. Egipčan ni dolgo časa čakal na novo priložnost, tudi to je izkoristil in na semaforju je bilo že 1:5.

Domača ekipa bi takoj zatem lahko dobila še kakšen gol, gosti so imeli še kar nekaj priložnosti, a je v zadnjem delu tekme vendarle prišla k sebi in z goloma Dejana Kuluševskega in Dominica Solankeja izid znižala na 3:5. Toda tekmec je spet znal odgovoriti, končni izid strelskega festivala je postavil Diaz.

Chelsea remiziral v Liverpoolu

Everton in Chelsea sta se na Goodison Parku razšla brez zadetkov. Foto: Reuters Nogometaši Chelseaja so zapravili priložnost, da bi se vsaj za dobri dve uri zavihteli na sam vrh prvenstvene razpredelnice angleške lige. V njenem 17. krogu so se v Liverpoolu z domačim Evertonom razšli brez golov, s tekmo manj pa za vodilnim Liverpoolom zdaj zaostajajo štiri točke.

Londončani so sicer imeli terensko premoč, a posebej nevarni niso bili; v prvem polčasu je Nicolas Jackson s strelom z glavo zadel vratnico, isti igralec je imel pred tem še eno priložnost, v drugem pa so bili nevarnejši domači, toda tudi oni niso izkoristili svojih dveh velikih priložnosti, tako da sta mreži ostali nedotaknjeni.

Nov spodrsljaj rdečih vragov

Manchester United je v dvoboj z Bournemouthom vstopil na krilih zmage na mestnem derbiju proti Cityju, a mu je ta krila tekmec spet spodrezal. Unitedu tudi tokrat ni uspelo prvič v sezoni nanizati dveh zaporednih zmag, še drugo leto zapovrstjo je proti Bournemouthu na domačem terenu izgubil z 0:3. Gosti so v prvem polčasu izkoristili slabost rdečih vragov, prekinitve, po prostem strelu z desne strani jih je z glavo v vodstvo popeljal branilec Dean Huijsen.

Manchester United je razočaral navijače z visokim domačim porazom proti Bournemouthu (0:3). Foto: Reuters

Preostala gola sta padla v drugem polčasu, najprej je po prekršku Noussairja Mazraouija nad Justinom Kluivertom slednji izkoristil najstrožjo kazen, v 63. minuti pa je lepo akcijo za končni izid zaključil Antoine Semenyo. Bournemouth je z novimi tremi točkami skočil na peto, United je ostal na 13. mestu.

V boju za obstanek je Wolverhempton s tremi goli v prvem polčasu ugnal Leicester in se prebil na 18. mesto, po zaslugi gol razlike je prehitel Ipswich, zadnjeuvrščeni Southampton pa je doma s Fulhamom igral 0:0.

Petarda Arsenala pri mestnem tekmecu

V angleški nogometni premier ligi že tradicionalno v času božično-novoletnih praznikov odigrajo tekme kar štirih krogov, to soboto in nedeljo najprej 17. kroga. Nogometaši Arsenala so zabeležili deveto zmago, s katero so potrdili tretje mesto na prvenstveni lestvici. Zanesljivo so dobili londonski obračun proti Crystal Palaceu, zmagali so 5:1. V polju sta bili ekipi večji del tekme dokaj izenačeni, so pa bili gosti precej bolj učinkoviti.

Topničarje je v vodstvo na gostovanju pri mestnem tekmecu popeljal Gabriel Jesus. Foto: Reuters

Z golom Gabriela Jesusa so povedli v šesti minuti, v 11. minuti je Ismaila Sarr izenačil, toda že tri minute pozneje je bila prednost spet na strani gostov, ko je svoj drugi gol dosegel Jesus. Brazilec je bil v 38. minuti blizu "hat tricka", z glavo je zadel prečko, a žoga se je odbila do Kaija Havertza, ki je dosegel tretji gol za Arsenal. Na 4:1 je v 60. minuti povišal Gabriel Martinelli, končni izid pa je v 84. minuti postavil Declan Rice.

Ena redkih stvari, s katero ni bil zadovoljen trener Arsenala Mikel Arteta, je bila poškodba Bukaya Sake, ki je moral igro zapustiti že v 24. minuti.

Arsenal je z zmago razblinil upanje Nottinghama Foresta, ki je pred tem z 2:0 premagal Brentford, mu prizadejal prvi poraz na domačem igrišču, in za nekaj ur prehitel Londončane na tretjem mestu.

City neuspešen tudi na Villa Parku

Morgan Rogers se je proti nekdanjemu klubu izkazal z zadetkom in podajo. Foto: Reuters Neverjetno, v kako veliko rezultatsko krizo je padel Manchester City. Bogati angleški klub, ki je bil pod vodstvom Josepa Guardiole vajen rednih osvajanj lovorik in vodilnih položajev, je na zadnjih 12 tekmah v vseh tekmovanjih vpisal le eno samo zmago, izgubil pa kar devetkrat. Tokrat je ostal praznih rok na Villa Parku. Po porazu z Aston Villo (1:2), kjer so gostitelji vodili že z 2:0, nato pa je v izdihljajih srečanja Phil Foden dosegel častni gol za prvake, so izbranci Josepa Guardiole padli na šesto, Aston Villa pa se je povzpela na peto mesto.

Da je navijače Cityja še bolj pekel poraz, je poskrbel 22-letni Anglež Morgan Rogers, nekdanji up velikana iz Manchestra, ki pa na Etihadu ni nikoli prejel resne priložnosti za nastop. V štirih letih je bil posojen Lincolnu, Bournemouthu in Blackpoolu, tokrat pa je prispeval asistenco za prvi gol, ki ga je dal Kolumbijec Jhon Duran, nato pa se še sam vpisal na seznam strelcev in še poglobil rezultatsko krizo Cityja.

Portugalec Bernardo Silva in njegov trener Josep Guardiola sta doživela novo razočaranje s Cityjem. Foto: Reuters

Gostitelji so že v uvodu imeli nekaj priložnosti, po prejetem golu pa so gosti zagospodarili na igrišču, a posebno nevarni do zadnjih minut prvega polčasa niso bili, pred odhodom na odmor pa je lepo priložnost zapravil Hrvat Joško Gvardiol. V drugem delu priložnosti ni bilo veliko, City je še naprej imel premoč, ki pa je ni kronal z več kot enim golom, ki pa je prišel prepozno.

"Moramo biti potrpežljivi, enkrat se bo obrnilo v našo korist. Moramo razmišljati pozitivno, fantom povsem zaupam, imajo veliko željo, a jim gre vse narobe. Moramo korak za korakom, prej ali slej se nam bo odprlo," ne obupuje Josep Guardiola, trener Cityja, ki na Otoku ni še nikoli padel v takšno krizo.

Newcastle se je v gosteh znesel nad Ipswichom, Šved Alexander Isak, ki bo prihodnje leto tekmec Slovenije v kvalifikacijah za SP 2026, je dosegel hat-trick. Za prvi zadetek je potreboval le 26 sekund! Foto: Reuters

