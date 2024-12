Spopad ranjenih velikanov: "Osredotočeni smo na svoje težave"

Stadion Etihad bo v nedeljo prizorišče derbija "ranjenih" velikanov iz Manchestra. City je na zadnjih šestih tekmah v premier ligi zmagal le enkrat, zadnja štiri srečanja je izgubil, za nameček jih je med tednom v ligi prvakov zaustavil še Juventus (2:0). Na zadnjih desetih tekmah v vseh tekmovanjih so zmagali le enkrat. Sinjemodri so trenutno na četrtem mestu premier lige s 27 točkami oziroma osmimi točkami več od 13. lokalnega tekmeca Uniteda, ki je na zadnjih šestih tekmah domačega prvenstva dvakrat zmagal, dvakrat remiziral in dvakrat izgubil, so pa na zadnjih petih gostovanjih v angleškem prvenstvu vselej klonili. Zasedba Rubena Amorima je sicer med tednom v ligi Europa po preobratu z 2:1 premagala Plzen.

Manchester City je zašel v hudo krizo. Foto: Reuters

To bo prvi manchestrski derbi za novega stratega rdečih vragov Rubena Amorima, ki ima na zadnji obračun s Cityjem še na čelu Sportinga lepe spomine, saj je v ligi prvakov slavil s 4:1. Amorim je na klopi Uniteda na prvih šestih tekmah zmagal trikrat. "Čaka nas tekma z izjemnim nasprotnikom, a bolj kot na kaj drugega smo osredotočeni na svoje težave, ki jih ni malo. Pozornost je usmerjena na nas same. Odlična ekipa, kot je City, lahko odgovori v vsakem trenutku, mislim, da so še vedno v veliko boljšem položaju kot mi," je še dodal Amorim.

A z optimizmom Portugalca zagotovo ne more navdajati dejstvo, da je United izgubil zadnjih pet od šestih medsebojnih tekem z meščani, ob petih porazih pa so prejeli kar 18 zadetkov. Edino zmago na teh šestih tekmah so rdeči vragi zabeležili 14. januarja 2023, ko so na Old Traffordu zmagali z 2:1.

