Guardiola spregovoril o skrivnostnih praskah

Trener Manchester Cityja Pep Guardiola je pred mestnim derbijem z Manchester Unitedom spregovoril tudi o praskah na svoji glavi, ki so pred mesecem dni močno razburkale javnost in so predmet debat še danes. Med drugim je povedal, da so posledica stresa in težav s kožo, ki jih zdravi z antihistaminiki.

Angleški klubski velikan Manchester City v zadnjem času nima pretiranih razlogov za zadovoljstvo. Sinjemodri so na zadnjih desetih tekmah v vseh tekmovanjih zmagali le enkrat. Med drugim so konec novembra proti Feyenoordu v ligi prvakov na Etihadu do 75. minute vodili s kar 3:0, a je nato sledil epski preobrat gostov, ki so izenačili na 3:3. Po remiju pa se je takrat veliko govorilo tudi o nenavadnih poškodbah na glavi trenerja Manchester Cityja Josepa Guardiole. Sredi nosa je imel krvavo rano, na čelu pa številne skrivnostne praske in modrice.

Why does Pep Guardiola look like he’s just been locked in a cage for 20 minutes with a tiger pic.twitter.com/IRxlXOiNwz — JJ Bull (@jj_bull) November 26, 2024

Guardiola se je zdaj še enkrat opravičil za prvotno izjavo o samopoškodovanju in poudaril, da je bil njegov komentar šala. "Po tekmi proti Feyenoordu nisem bil pripravljen na takšno vprašanje. Šlo je za prasko na obrazu, ki je bila posledica nesreče z ostrim nohtom. Moj odgovor nikakor ni bil norčevanje iz zelo resnega vprašanja samopoškodovanja. Kar zadeva poškodbe čela, pa imam težave s kožo. Antihistaminike jemljem dve ali tri leta zaradi zdravstvenega stanja. Po nesreči sem se z nohti opraskal samo po nosu, za preostale težave pa nisem kriv sam," je pojasnil Guardiola. Navedel je še, da so tovrstne težave posledica stresa in težav s kožo, ki jih zdravi z antihistaminiki.

Guardiola sicer ne pomni takšne rezultatske krize, kot je trenutno prizadela Manchester City, ki ga je v tem tednu v ligi prvakov premagal Juventus z 2:0, prejšnji teden pa se ni proslavil v premier ligi, kjer je igral neodločeno s Crystal Palaceom (2:2).Prav tako sinjemodri v tem obdobju kar mesec dni niso poznali zmage, črn niz, ki je trajal polnih 30 dni, pa so prekinili z domačim zmagoslavjem nad Nottingham Forestom (3:0). Danes jih čaka še mestni derbi z Manchester Unitedom.

Preberite še: