Poslastica v Londonu, Chelsea jo je po norem preobratu zagodel Tottenhamu

Začetek 15. kroga angleškega prvenstva bi moral postreči z mestnim derbijem na Goodison Parku med Evertonom in vodilnim Liverpoolom, a je bila tekma zaradi izjemno slabega vremena in močnega vetra prestavljena. Drugouvrščeni Chelsea je na gostovanju pri Tottenhamu zaostajal že z 0:2, a nato po izjemnem preobratu zmagal s 4:3. Arsenal je na gostovanju pri Fulhamu osvojil točko (1:1). Podobno velja za Manchester City, ki je remiziral pri Crystal Palacu (2:2). Manchester United nadaljuje s skromnimi rezultati tudi pod vodstvom Rubena Amorima. Na Old Traffordu je priznal premoč Nottinghamu z 2:3.

Mestni obračun 15. kroga angleškega prvenstva med Tottenhamom in Chelseajem se je končal z zmago gostujočih nogometašev iz zahodnega dela Londona. Chelsea je po zmagi s 4:3 zadržal drugo mesto na razpredelnici, za vodilnim Liverpoolom (tekma manj) zaostaja štiri točke, pred tretjeuvrščenim Arsenalom pa ima dve točki naskoka.

Argentinec Enzo Fernandez je popeljal modre v vodstvo s 3:2. Foto: Reuters

Londonski obračun so bolje pričeli gostitelji, ki so po vsega enajstih minutah igre vodili z 2:0. Prvi gol za Tottenham je dosegel Dominic Solanke, drugega pa Dejan Kuluševski. Izjemno razburljiv uvod je v 17. minuti začinil Jadon Sancho, ki je znižal na 1:2.

Nogometaši iz zahodnega dela Londona so v drugem polčasu povsem zasenčili gostitelje in dosegli tri gole. Obe 11-metrovki je realiziral Cole Palmer (61. in 84.), vmes pa je zadel še Enzo Fernandez (74.). V sodnikovem podaljšku je poraz ublažil Son Heung-min.

V nedeljo je bil na sporedu še en londonski dvoboj, na njem sta se Fulham in Arsenal razšla z izidom 1:1. Gostitelje je v vodstvo popeljal Raul Jimenez v 11. minuti, izenačujoči zadetek pa je za topničarje dosegel William Saliba v 52. minuti.

William Saliba je popeljal Arsenal do izenačenja na gostovanju pri Fulhamu. Foto: Reuters

Bournemouth je v Ipswichu zmagal z 2:1. Gol odločitve je v peti minuti sodnikovega podaljška dosegel Dango Ouattara, medtem ko sta se Leicester in Brighton razšla z neodločenim izidom 2:2.

City le do točke, nov neuspeh Uniteda

Portugalski strateg Nottinghama Nuno Espirito Santo je v neposrednem obračunu ugnal rojaka Rubena Amorima. Foto: Reuters Manchester City je na obračunu v Londonu proti Crystal Palaceu osvojil le točko, potem ko se je tekma končala z 2:2. Za domačine sta zadela Daniel Munoz (4.) in Maxence Lacroix (57.), za goste pa Erling Haaland v 30. minuti. (30.) in Rico Lewis (68.).

Manchester United je na Old Traffordu klonil proti Nottingham Forestu z 2:3. Za trenutno petouvrščeno ekipo iz Nottinghama so zadeli Nikola Milenković (2), Morgan Gibbs-White (47.) in Chris Wood (54.), za domačo, ki je na skromnem 13. mestu, pa Rasmus Hoejlund (18.) in Bruno Fernandes (61.).

Aston Villa je doma ugnala Southampton z golom Jhona Durana v 24. minuti, Brentford pa je bil v Londonu boljši od Newcastla s 4:2.

Neurje preprečilo poslastico v Liverpoolu

Goodison Park bi moral biti v soboto prizorišče 245. Merseyside derbija med Evertonom in Liverpoolom. To bi bil hkrati tudi zadnji tovrsten derbi na tem stadionu, saj se bo Everton prihodnjo sezono preselil na svoj novi stadion na Bramley-Moore Dock. A vodstvo premier lige je srečanje so nekaj ur pred tekmo zaradi vse slabših vremenskih pogojev z močnimi padavinami in vetrom in še slabšo napovedjo prestavilo.

Today's Merseyside derby at Goodison Park has been postponed due to adverse weather conditions.



Full details to follow. pic.twitter.com/ikF8iJRTGs — Everton (@Everton) December 7, 2024

Napadalec West Hama stabilen po avtomobilski nesreči Napadalec West Hama Michail Antonio je bil udeležen v prometni nesreči. To so potrdili tudi v njegovem klubu, kjer so dodali, da je 34-letnik pri zavesti in govori ter da ostaja pod nadzorom v osrednji londonski bolnišnici. Kot je poročala francoska tiskovna agencija AFP, so v klubu dodatna pojasnila o nogometaševem stanju objavili po tem, ko so po spletu začele krožiti fotografije močno poškodovanega avtomobila znamke Ferrari. Michail Antonio has been involved in a serious car crash in Essex near London and got airlifted to hospital. Terrible news, hoping for the best 🤞🏼 pic.twitter.com/6zTCORkbQK — Football Hub (@FootbalIhub) December 7, 2024 Gasilci iz Essexa so potrdili, da so posredovali na kraju nesreče ter iz avtomobila rešili ujetega človeka. Po vesti o Antoniovi nesreči so številni klubi iz elitne angleške lige že poslali besede spodbude. V Londonu rojeni jamajški reprezentant se je West Hamu pridružil leta 2015 in je na 323 tekmah dosegel 83 golov. V tej sezoni je na 15 tekmah zadel le enkrat. West Ham, ki ga vodi Julen Lopetegui, bo v ponedeljek v domači ligi gostil Wolverhampton.

Angleško prvenstvo, 15. krog:

Sobota, 7. december:

Nedelja, 8. december:

Ponedeljek, 9. december:

Lestvica: