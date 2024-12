Derbi v Londonu, kakšen bo odgovor prvakov?

Na stadionu Emirates se bosta v sredo pomerila Arsenal in Manchester United. Topničarji so trenutno na drugem mestu in imajo šest točk več od devetega Manchester Uniteda. Ta je po prihodu Rubena Amorima po remiju na prvi tekmi zatem dosegel dve zmagi, nazadnje s 4:0 proti Evertonu. S popotnico zmage pa se na domači obračun podajajo tudi nogometaši Arsenala, ki so s 5:2 odpihnili West Ham. Zadnje tri medsebojne obračune v premier ligi je dobil Arsenal, nazadnje so se rdeči vragi v angleškem prvenstvu zmage nad Arsenalom veselili 4. septembra 2022, ko so na domači zelenici slavili s 3:1.

