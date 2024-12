Liverpool velikemu tekmecu zadal četrti zaporedni poraz

Trinajsti krog angleške premier lige je postregel z enim največjih derbijev v zadnjih letih. Na Anfieldu jevodilni Liverpool z 2:0 premagal do tega kroga drugouvrščeni Manchester City. Ta je po četrtem zaporednem ligaškem porazu zdrsnil na peto mesto in zaostaja že velikih 11 točk. Chelsea je pred tem s 3:0 premagal Aston Villo, Manchester United pa Everton celo s 4:0. Tottenham in Fulham sta se razšla brez zmagovalca (1:1). Arsenal je na sobotni tekmi gostoval pri sosedu West Hamu in zmagal s 5:2. Topničarji so zdaj z devetimi točkami zaostanka drugi.

Mohamed Salah je povišal na 2:0. Foto: Reuters Liverpool je v vodstvo že v 12. minuti popeljal Cody Gakpo, končni izid je v 78. z enajstmetrovke postavil Mohamed Salah. Zmaga Liverpoola bi bila lahko še višja, Gakpo in Salah sta imela vsak še nekaj lepih priložnostih, dvakrat je nevarno streljal tudi Virgil van Dijk. Razmerje v strelih proti golu je bilo 18:8, znotraj okvira vrat pa 7:2. Redsi so v letošnji sezoni premier league razred zase. Pod taktirko Arneja Slota so prišli še do 11. ligaške zmage, ob tem so izgubili le enkrat. Medtem je City izgubil četrtič zapored v ligi in je brez zmage sedem tekem v vseh tekmovanjih.

Liverpoolčani (34) imajo na vrhu lestvice zdaj že devet točk naskoka pred najbližjima tekmecema, to sta londonska Arsenal in Chelsea (25).

Pet golov Arsenal za skok na drugo mesto

Arsenal je West Hamu nasul pet zadetkov, vse že v prvem polčasu. Foto: Reuters Arsenal je na trinajsti tekmi sezone vknjižil sedmo zmago, potem ko je s 5:2 razorožil West Ham. Gostje so na London stadionu že do 36. minute povedli s 4:0, potem ko so v polno merili Gabriel, Leandro Trossard, z bele točke pa Martin Odegaard in Kai Havertz. Domači so nato z zadetkoma Aarona Wan-Bissake v 38. in Emersona v 40. minuti znižali zaostanek na 2:4, a je nato že globoko v sodnikovem dodatku prvega dela z bele pike na drugi strani zadel še Bukayo Saka.

Visoka zmaga za Chelsea, še višja za United

Enzo Fernandez je že sredi prvega polčasa zadel za povišanje vodstva Chelsea na 2:0. Foto: Reuters Za Chelsea sta v prvem polčasu zadela Nicolas Jackson (7.) in Enzo Fernandez (36.), v drugem je zmago potrdil Cole Palmer. Chelsea se je zdaj pri 25 točkah poravnal z drugouvrščenim Arsenalom.

Manchester United je pod vodstvom novega trenerja Rubena Amorima našel pravo igro in visoko s 4:0 odpravil Everton. Po dveh podajah Bruna Fernandesa sta v prvem delu zadela Marcus Rashford in Joshua Zirkzee, oba nogometaša sta nato po glavnem odmoru dosegla še svoj drugi gol.

Tottenham doma ni strl Fulhama, dvoboj se je končal z neodločenim izidom 1:1. Domači so povedli z golom Brennana Johnsona (54.), za goste je izenačil Tom Cairney (67.). Slednji je v 83. minuti prejel tudi rdeči karton, a je Fulham do konca zadržal točko.