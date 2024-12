Znani trije polfinalisti, derbi v četrtek

Na Otoku se je začel boj za polfinale ligaškega pokalnega tekmovanja. Arsenal je s 3:2 Crystal Palace, vodilna ekipa premier lige in branilec ligaškega pokalnega naslova, Liverpool, bo na delu pri zadnjeuvrščenem Southamptonu, Newcastle pa s 3:1 Brentford. V četrtek bo na sporedu še derbi med Tottenhamom in Manchester Unitedom.

Topničarji so slavili na krilih izjemnega Gabriela Jesusa, ki se je podpisal pod hat-trick. Vse tri gole je zabil v drugem polčasu. Crystal Palace je sicer povedel že v 4. minuti, ko je bil natančen Jean-Philippe Mateta, njegova zamenjava Eddie Nketiah pa je poskrbel za razburljivo končnico, a gostom izenačiti vendarle ni uspelo.

Newcastle je z goloma Sandra Tonalija ob polčasu vodil z 2:0, nato pa je v 69. minuti zabil še Fabian Schär in Brentford je bil v izgubljenem položaju. Poraz je v sodnikovem dodatku zgolj omilil Yoane Wissa.

Z 2:0 je po prvem polčasu vodil tudi Liverpool. Natančna sta bila Darwin Nunez in Harvey Elliot. Cameron Archer je v nadaljevanju poskrbel za znižanje rezultata, a do preobrata Southamptonu ni uspelo priti in vodilna ekipa premier league se je uvrstile v polfinale.

Tottenham in Manchester United sta se v tej sezoni že pomerila, v premier ligi so se konec septembra na Old Traffordu visoke zmage s 3:0 veselili nogometaši Tottenhama.

Finale bo na sporedu 16. marca.

Angleški ligaški pokal, četrtfinale

Sreda, 18. december:

Četrtek, 19. december: