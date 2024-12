Vodstvo angleškega nogometnega prvoligaša Southamptona, ki je sinoči v 16. krogu premier league na domačem terenu z 0:5 klonil proti Tottenhamu, se je hitro odzvalo na poraz. Ta je s položaja odnesel dosedanjega trenerja moštva Russlla Martina, so svetniki ponoči zapisali na družbenem omrežju X.

"Lahko potrdimo, da smo sprejeli težko odločitev o razhodu s trenerjem naše prve ekipe Russllom Martinom," so v izjavi zapisali pri zadnjeuvrščenem klubu angleškega prvenstva.

Začasno bo njegovo delo opravljal trener ekipe do 21 let Simon Rusk, "dokler ne bomo našli trajne zamenjave", so še sporočili iz kluba.

Klub je v nedeljo doživel še 13. poraz na 16 prvoligaških tekmah. Ima le pet točk, od tega eno samo zmago novembra proti Evertonu.

Martin se je klubu pridružil junija 2023 in popeljal Southampton v elitno druščino angleškega nogometa.

"Pred začetkom sezone smo se vsi zavedali, s kakšnimi izzivi se bomo soočili letos pri prilagajanju na življenje v eliti v najboljši in najbolj konkurenčni ligi na svetu," je klub nadaljeval v izjavi za javnost.

"Vendar je resničnost našega položaja jasna, rezultate je treba izboljšati," so še dodali.