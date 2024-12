Southampton bo reševal Hrvat, ki je pri Romi zdržal le nekaj mesecev

Novi trener zadnjeuvrščene ekipe angleškega nogometnega prvenstva Southamptona je Hrvat Ivan Jurić, je sporočil klub. Nekdanji strateg Rome, Torina, Genoe in Verone je na trenerskem mestu zamenjal Russela Martina, ki so ga odpustili konec prejšnjega tedna po porazu z 0:5 proti Tottenhamu.

Devetinštiridesetletni Hrvat Ivan Jurić je z angleškim prvoligašem podpisal 18-mesečno pogodbo. Jurić, nekdanji hrvaški reprezentant, ki je začel kariero pri Hajduku, nato pa igral v Španiji in Italiji, bo imel težko delo, da ekipo obdrži v elitni konkurenci.

Welcome to Southampton, Ivan Jurić 😇 — Southampton FC (@SouthamptonFC) December 21, 2024

Southampton je v 16 krogih zbral le pet točk, za varno cono, ki zagotavlja obstanek med elito, zaostaja za deset točk. "Mislim, da je to res velik izziv, a sem zelo optimističen, saj sem videl ekipo, ki je lahko samo še boljša. Morala bo igrati bolj agresivno, to zahtevajo tudi navijači. Borbenost, nepopustljivost in tek, to je moja filozofija," je ob podpisu pogodbe dejal Jurić, ki na zadnjem delovnem mestu pri Romi na klopi ni zdržal niti dva meseca.