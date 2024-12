Za Pereiro je pestra trenerska pot, v kateri je osvojil naslove na Portugalskem, v Grčiji in na Kitajskem. Začel jo je leta 2004 pri Saojoanenseju, pozneje pa imel še 12 trenerskih služb, vključno s Portom, kjer je osvojil zaporedna državna naslova v letih 2012 in 2013, Olympiacosom, kjer je bil grški prvak leta 2015, Fenerbahčejem in drugimi. Na Kitajskem je naslov osvojil z ekipo SIPG iz Šanghaja leta 2018. Deloval je tudi v Nemčiji in Braziliji.

Pereira bo ekipo, ki se med angleško elito bori za obstanek, vodil že ta konec tedna, ko bo Wolverhampton gostoval pri Leicester Cityju.