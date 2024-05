Mestna tekmeca Manchester City in Manchester United sta na Wembleyju odigrala zadnje dejanje angleške sezone - finale najstarejšega nogometnega tekmovanja, pokal FA. Z 2:1 ga je dobil United. Sinjemodrim tako letos ostaja samo rekordna četrta zaporedna premierligaška lovorika. Rdeči vragi pa so le rešili sezono, saj so z osmim mestom v ligi ostali brez Evrope, a si jo zdaj zagotovili z osvojenim pokalom FA (evropsko ligo).

Phil Foden in Erling Haaland šokirana ob koncu prvega polčasa, ko je United povedel z 2:0. Foto: Reuters Manchester City svoje sosede tako ni premagal trikrat v isti sezoni, kar bi se lahko zgodilo prvič po sezoni 1969/70, potem ko je v tej sezoni dosegel dve ligaški zmagi nad rdečimi hudiči. Manchester United, ki je tekmovanje v premier ligi sklenil na osmem mestu, je izgubil šest od prejšnjih sedmih srečanj s Cityjem v vseh tekmovanjih. Tako so sinjemodri veljali za izrazitega favorita, a v finalih tako kot na tekmah na izpadanje ter na velikih derbijih forma in statistika ne šteje veliko. Če je Manchester City postal prvi angleški klub s štirimi zaporednimi državnimi naslovi, pa ni postal prvi z dvema zaporednima dvojnima kronama (premier ligo in pokalom FA).

Manchester United je trinajstič osvojil pokal angleške nogometne zveze. Foto: Reuters

Prihodnost Erika ten Haga ostaja negotova. Foto: Reuters Manchester City se je v težavah znašal že ob koncu prvega polčasa, ko sta za vodstvo Manchestra Uniteda z 2:0 zadela dva najstnika, najprej Alejandro Garnacho iz Argentine in nato še Anglež Kobbie Mainoo. Prvi je izkoristil nesporazum Joška Gvardiola in vratarja Stefana Ortege, Hrvat je z glavo podajal Nemcu, a poslal žogo čezenj, Garnacho pa jo je le potisnil v mrežo. Drugi pa je devet minut pozneje vodstvo povišal po lepo izvedenem protinapadu. V drugem polčasu so aktualni angleški prvaki sicer silovito pritisnili, a so se rdeči vragi uspešno branili. Erling Haaland je tudi zadel okvir vrat. V zadnjih minutah je breme povratka nase prevzel Belgijec Jeremy Doku, a uspel zabiti samo en gol, v 87. minuti.

Po sedmih minutah sodnikovega dodatka je bila tekma končana in Manchester United je po osmih letih spet osvojil najstarejšo nogometno lovoriko - pokal FA. Za klub z Old Trafforda je to 13. lovorika v tem tekmovanju. Nazadnje so jo osvojili pod vodstvom Louisa van Gaala, ta je takrat nato moral zapustiti klub, enako se lahko zdaj zgodi Eriku ten Hagu. Osmo mesto v premier ligi pač ni dosežek, ki pritiče tako velikemu klubu.

Koliko Angležem ta lovorika pomeni, najbolje pričajo solze sreče. Jokal je tudi Marcus Rashford, ki je odigral zadnjo tekmo sezone, saj ga selektor angleške reprezentance Gareth Southtgate ni imenoval v kader za Euro 2024 v Nemčiji.

Manchester United je po osmih letih znova dvignil lovoriko pokala FA. Foto: Reuters

Angleški pokal FA, finale:

Sobota, 25. maj: