Manchester City ubranil naslov in postavil nov rekord

V Angliji je bilo pred zadnjim krogom odprtih še nekaj vprašanj. O naslovu prvaka sta odločala City in Arsenal. Slednji je upal na spodrsljaj meščanov, a se to ni zgodilo.

Na Etihadu so že vajeni proslavljanja državnih lovorik.

Sinjemodri, sicer varovanci Pepa Guardiole, so dvoboj odlično začeli. Phil Foden je v drugi in 18. minuti zadel za 2:0, a je sijajen zadetek s škarjicami Mohammeda Kudusa v 42. minuti nekoliko presekal sicer prevladujoče meščane. V drugem delu je vse dvome o naslovu prvaka razblinil Rodri z zadetkom v 59. minuti.

Josep Guardiola je ubranil naslov angleškega prvaka.

Arsenal je pred zadnjim krogom upal na čudežni razplet, a je sprva nekoliko "pozabil" na lastno nalogo. Everton je povedel v 40. minuti prek Idrisse Gueya, tri minute kasneje je izenačil Takehiro Tomiyasu. Drugi polčas je minil v znamenju prevlade topničarjev, ki so nato zmago dosegli v 89. minuti, ko je zadel Kai Havertz.

Vrh razpredelnice je City zasedel z 91 točkami in četrtič zapovrstjo slavil naslov prvaka, kar se je zgodilo sploh prvič v vsej zgodovini med angleško elito. Pred tem so po trikrat zapovrstjo slavili Huddersfield Town (1924 - 1926), Arsenal (1933 - 1935), Liverpool (1982 - 1984) in dvakrat Manchester United (1999 - 2001 in 2007 - 2009).

Phil Foden je v izjemni formi.

Arsenal, ki na naslov angleškega prvaka čaka že 20 let, je bil drugi z 89 točkami. Topničarji bodo morali na svoj 14. angleški naslov še malce počakati. V ligi prvakov bosta igrala na koncu tretji Liverpool (82 točk) in četrta Aston Villa (68).

Arsenal bo moral na 14. naslov angleškega prvaka še malce počakati.

Rdeči iz mesta Beatlov so se danes na domačem Anfieldu v sijajnem vzdušju poslovili od dolgoletnega in uspešnega trenerja Jürgena Kloppa z zmago proti Wolverhamptonu z 2:0.

Jürgen Klopp zadnjič vodi Liverpool. Nemec na Anfieldu ni mogel zadrževati čustev.

Aston Villa je zadnjo tekmo visoko izgubila proti Crystal Palaceu z 0:5, a si je že pred današnjim krogom zagotovila končno četrto mesto in nastop v ligi prvakov prihodnjo sezono.

V boju za evropske vozovnice je Tottenham ostal na petem mestu in bo prihodnjo sezono igral v evropski ligi, Chelsea pa je ostal na šestem mestu in ga čaka igranje v konferenčni ligi. Tottenham je bil v gosteh s 3:0 boljši od že zdavnaj odpisanega Sheffield Uniteda, medtem ko je Chelsea z 2:1 premagal Bournemouth.

Brez mest v evropskih tekmovanjih v prihodnji sezoni sta ostala Newcastle in Manchester United, ki sta končala pod pričakovanji na sedmem oziroma osmem mestu. Newcastle je s 3:1 slavil pri Brentfordu, Manchester United pa je v gosteh premagal Brighton z 2:0.

V boju za obstanek je bilo vse tako rekoč odločeno že pred zadnjim krogom, saj je bila razlika v golih precej na strani Nottingham Foresta. Ta je v gosteh za nameček še premagal Burnley z 2:1 in si še matematično zagotovil obstanek v ligi. Luton je doma izgubil z 2:4 proti Fulhamu.

V drugo ligo se tako tudi uradno seli Luton ob že prej izpadlih Burnleyju in Sheffield Unitedu.

Phil Foden igralec sezone v elitni angleški ligi

Zvezdnik Manchester Cityja Phil Foden je bil izbran za igralca sezone 2023/24 angleške nogometne lige. Foden je v začetku meseca prejel že naziv nogometaša leta v Angliji po izboru Društva angleških nogometnih novinarjev (FWA), je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Foden je v tej sezoni dosegel 17 golov v premier league pred zadnjo ligaško tekmo Cityja v sezoni.

"Osvojiti to nagrado je dosežek, na katerega sem izjemno ponosen," je dejal Foden. "Premier league je priznana kot največja liga na svetu in v veliko veselje mi je, da sem bil nominiran skupaj s toliko drugimi odličnimi igralci, ki so vsi odigrali odlične sezone za svoje klube."

City si bo zagotovil rekordni četrti zaporedni angleški naslov, če bo v nedeljo doma zmagal proti West Hamu. "Na splošno sem bil zelo zadovoljen z načinom, kako sem igral to sezono, in sem zelo zadovoljen, da sem lahko prispeval z goli in podajami skozi celotno sezono," je dodal Foden.

"Rad bi se zahvalil vsem v ekipi Cityja, trenerjem in še posebej soigralcem, saj brez njih to ne bi bilo mogoče. Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil tudi vsem, ki so glasovali zame, saj mi ta nagrada pomeni res veliko."