V Angliji poteka le še dvoboj za prvaka. Manchester City je po sobotni matineji začasno prevzel vodstvo. S 4:0 je premagal Fulham. Toliko golov, pa Erling Haaland sploh ni zadel. Dvakrat je mrežo zatresel Joško Gvardiol, kar pomeni, da je na zadnjih petih tekmah dal štiri gole. V nedeljo so sinjemodri računali na pomoč mestnega rivala Manchester Uniteda, da bi ta premagal Arsenal. A so topničarji z golom Leandra Trossarda zmagali z 1:0 in znova povedli točko pred Citjem. Imajo pa Londončani eno odigrano tekmo več. V ponedeljek sta se Aston Villa in Liverpool v razburljivem derbiju 37. kroga razšla brez zmagovalca (3:3).

Nov poraz za Manchester United, ki je samo osmi. Foto: Reuters Nogometaši Arsenala vsaj do torka, ko bo Manchester City odigral zaostalo tekmo s Tottenhamom, ostajajo vodilna ekipa angleškega prvenstva. Preživeli so gostovanje v Manchestru, domači United so premagali z 1:0 in s tekmo več obdržali dve točki prednosti pred Cityjem. Derbi v Manchestru ni navdušil. Gosti so imeli na začetku rahlo premoč, ki so jo v 20. minuti kronali z golom. Domači branilec Casemiro je storil napako pri postavljanju nedovoljenega položaja, Kai Havertz je z desne strani poslal žogo pred gol, kjer Leandro Trossard ni imel težkega dela, da jo je potisnil v mrežo. Gosti so prišli do želenega, v nadaljevanju pa samo nadzorovali položaj na igrišču.

Erling Haaland ni dal gola, pa je dal Manchester City vseeno štiri. Dvakrat je zadel Joško Gvardiol. Foto: Reuters Manchester City je proti Fulhamu neporažen že 19 tekem, od tega jih je dobil kar 17. Erling Haaland se je po strelsko nekoliko slabši zimi vrnil v formo in na prejšnjih štirih tekmah zabil kar sedem golov. Za visoko zmago s 4:0 nad Fulhamom pa mu ni bilo treba zadeti. Je pa z dvema goloma navdušil hrvaški reprezentant Joško Gvardiol. Branilec je na zadnjih petih tekmah zadel štirikrat, pred tem pa to sezono v premier ligi niti enkrat. Preostala dva gola na uvodni tekmi predzadnjega kroga sta dala Phil Foden in Julian Alvarez.

Londonski Tottenham je obdržal teoretične možnosti, da prehiti Aston Villo na četrtem mestu prvenstvene razpredelnice in se uvrsti v ligo prvakov, hkrati pa je z domačo zmago 2:1 Burnley dokončno poslal v drugoligaško konkurenco. Gosti so sicer v 25. minuti povedli, a sta za preobrat poskrbela branilca Pedro Porro in Micky van de Ven, ki je končni izid postavil v 82. minuti.

Jarell Quansah je dosegel tretji zadetek za Liverpool na Villa Parku. Foto: Reuters

Aston Villa in Liverpool sta se v zadnji tekmi kroga razšla brez zmagovalca. Gostje so po avtogolu domačega vratarja Emiliana Martineza povedli že na samem uvodu, do polčasa pa smo videli še po en zadetek na vsaki strani. Za domače je bil v 12. minuti natančen Youri Tielemans, za goste pa v 23. Cody Gakpo. Liverpool je odlično odprl tudi drugi polčas in z zadetkom Jarella Quansaha povedel za dva, nato pa prednost zadržal vse do zaključka tekme. Takrat je na sceno stopil Jhon Duran. V 79. minuti je omenjeni igralec vstopil v igro, v 85. in 88. minuti pa z dvema goloma poskrbel za delitev točk.

Prihajajo Leicester City, Ipswich Town in ...



Prihodnjo sezono bo ob povratniku v premier ligo Leicester Cityju igral tudi Ipswich Town, ki se prav tako po večletnem premoru vrača med angleško elito, potem ko je osvojil drugo mesto v drugi angleški ligi. Za zadnje mesto, ki pelje v prvo ligo, se bodo na kvalifikacijskem turnirju pomerili Leeds United, Southampton, WBA in Norwich.

