Katastrofa rdečih vragov, ki so podrli neslavni rekord

Nogometaši Manchester Uniteda so na zadnji tekmi 36. kroga angleškega prvenstva doživeli pravo katastrofo na gostovanju pri Crystal Palacu, kjer so klonili s kar 0:4. Na Otoku se sicer nadaljuje hud boj za naslov med Arsenalom in Manchester Cityjem. Topničarji so v 36. krogu s 3:0 premagali Bournemouth, Manchester City pa je bil še bolj prepričljiv, saj je na krilih štirikratnega strelca Erlinga Haalanda odpravil Wolverhampton kar s 5:1. Tako za topničarji s tekmo manj zaostaja le točko.

Nogometaši Manchester Uniteda so na Selhurst Parku dobili pravo zaušnico, saj jih je Crystal Palace nadigral s kar 4:0. Rdeči vragi so klonili še 13. v sezoni, kar je za United že zdaj najvišje število porazov v eni sezoni od nastanka premier lige. Rdeči vragi v boju za Evropo ostajajo na osmem mestu s 54 točkami, za petim Tottenhamom zaostajajo šest točk, za šestim Newcastlom pa dve. Za Crystal Palace je v 12. minuti za vodstvo poskrbel Michael Olise, v 40. minuti je vodstvo povišal Jean-Philippe Mateta. V drugem polčasu pa so domači zadeli še dvakrat. Najprej je v polno meril Tyrick Mitchell, v 66. minuti pa je piko na i visoki zmagi z drugim zadetkom na srečanju postavil Olise. Petardo v mreži Uniteda je v 92. minuti po strelu Odsonna Edouarda preprečila vratnica.

Crystal Palace je zmagal s 4:0. Foto: Reuters

Liverpoolu derbi s Tottenhamom

Chelsea je v nedeljo napolnil mrežo West Hamu (5:0), Aston Villa je presenetljivo ostala praznih rok v Brightonu (0:1), a Tottenham na Anfieldu ni izkoristili priložnosti, da bi ogrozil njen nastop v ligi prvakov. Liverpool je zmagal s 4:2 in zadržal teoretične možnosti za naslov prvaka.

Je pa Liverpool svojim navijačem na derbiju vendarle pripravil lepe trenutke. V dveh tretjinah tekme je goste iz Londona povsem nadigral, povedel s 4:0, njihovo vodstvo pa bilo glede na priložnosti lahko še dosti višje. Toda po zelo lepem golu Harveyja Elliotta, ki je z 21 metrov žogo poslal pod stičišče vratnice in prečke, in po nekaj menjavah v enajsterici so domači popustili in tekmecem dopustili, da so se približali. Imeli so še dve priložnosti, da bi prišli še bližje, a so ju zapravili.

Rdeče je na nedeljskem derbiju proti Tottenhamu popeljal v vodstvo Mohamed Salah. Foto: Reuters

Tottenham tako ni izkoristil spodrsljaja Aston Ville, ki je z 0:1 izgubila na gostovanju pri Brightonu, ta je zmagal z golom Joaa Pedra (malo pred tem je zastreljal enajstmetrovko), in po četrtem zaporednem prvenstvenem porazu zanjo v boju za četrto mesto in ligo prvakov s tekmo manj še vedno zaostaja velikih in zdaj že skoraj nedosegljivih sedem točk.

Mrežo West Hama je v prvem polčasu zatresel tudi Conor Gallagher. Foto: Reuters

Da se prvenstvo končuje, je zagotovo žal navijačem Chelseaja. Njihovi ljubljenci v zadnjem času kažejo odlične predstave, tokrat so kar s 5:0 dobili londonski obračun z West Hamom. Dva gola je dosegel Nicolas Jackson, oba je prispeval v drugem polčasu, potem ko je Chelsea že vodil s 3:0.

Topničarji točko pred Cityjem, a so odigrali tekmo več

Arsenal je do 14. zmage na 16 ligaških tekmah v letu 2024 prišel po tem, ko je najprej v 45. minuti z bele pike zadel Bukayo Saka, Declan Rice je v 70. minuti podal za zadetek Leandra Trossarda, v 97. pa je nato Rice postavil končni izid po podaji Gabriela Jesusa.

Arsenal je ugnal Bournemouth. Foto: Guliverimage

Arsenal lovi svoj prvi naslov po letu 2004, a pri tem mora spodleteti branilcu naslova Manchester Cityju, ki ga do konca sezone čakajo še gostovanje pri Fulhamu, zaostala tekma pri Tottenhamu ter domači obračun z West Hamom. Londončani pa bodo do konca sezone igrali še pri Manchester Unitedu in doma z Evertonom.

Meščani so prvo oviro na domači zelenici brez težav preskočili in nadigrali volkove. Junak je bil s štirimi zadetki Erling Haaland, ta je bil dvakrat natančen iz enajstmetrovke (12. in 45+3.) in dvakrat iz igre (35., 54.). Vmes je edini gol za goste v 53. minuti dosegel Hee-Chan Hwang, končni izid pa je pet minut pred koncem dvoboja postavil rezervist Julian Alvarez.

Erling Haaland je mrežo Wolverhamptona na Etihadu zatresel kar štirikrat! Foto: Reuters

Na preostalih sobotnih tekmah je šestouvrščeni Newcastle v gosteh s 4:1 odpravil predzadnji Burnley, Nottingham Forest pa s 3:1 zadnjeuvrščeni Sheffield United. Sheffield, ki se poslavlja od elite, je s tem postal šele prva ekipa po Leicester Cityju (sezona 1908/09), ki je v 38 tekem dolgi sezoni prejela 100 zadetkov. Brentford in Fulham sta se razšla brez zmagovalca (0:0).

Prihajajo Leicester City, Ipswich Town in ...



Prihodnjo sezono bo ob povratniku v premier league Leicester Cityju igral tudi Ipswich Town, ki se prav tako po večletnem premoru vrača med angleško elito, potem ko je osvojil drugo mesto v drugi angleški ligi. Za zadnje mesto, ki pelje v prvo ligo, se bodo v kvalifikacijskem turnirju pomerili Leeds United, Southampton, WBA in Norwich.

