Londonski derbi na Stamford Bridgu, Angleži brez dodatnega mesta

Na Otoku bo danes na sporedu zaostala tekma 26. kroga angleškega prvenstva med Chelseajem in Tottenhamom. Ta bo še kako pomembna za Tottenham, ki nujno potrebuje točke v boju za četrto mesto in ligo prvakov, boja za Evropo pa ni še povsem odpisal niti Chelsea. Angleški klubski nogomet sicer v prihodnji sezoni 2024/25 ne bo imel petih predstavnikov v elitni ligi prvakov, je jasno po letošnjih dosedanjih nastopih v evropskih tekmovanjih. Peto mesto v ligi prvakov bosta prejeli Italija in Nemčija.